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حدث في مثل هذا اليوم September 6, 2017

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات 3 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم September 6, 2017

أحداث سياسية وعامة

1492 - كريستوفر كولومبوس يبحر من لا غوميرا التابعة لجزر الكناري، لعبور المحيط الأطلسي للمرة الأولى.

1522 - وصول فكتوريا، السفينة الوحيدة الباقية من بعثة فرناندو ماجلان، إلى سانلوكار دي باراميدا في إسبانيا، بعد قرابة ثلاث سنوات من مغادرتها، لتصبح بذلك أول سفينة تدور حول كامل الكرة الأرضية.

1543 - القوات البحرية العثمانية والفرنسية تنجح في الاستيلاء على ميناء نيس الفرنسي وتحريره من قبضة ملك الفرنجة شارلمان خصم الملك فرانسوا الأول حليف الدولة العثمانية.

1885 - توحيد بلغاريا وذلك بعد أن اتحدت معها الروملي الشرقية.

1898 - تتويج الملكة فيلهامينا ملكة هولندا على العرش رسميًا وذلك بعد وصولها للسن القانوني.

1901 - الرئيس الأمريكي ويليام مكينلي يتعرض لمحاولة اغتيال أدت إلى وفاته في 14 سبتمبر.

1939 - جنوب أفريقيا تعلن الحرب على ألمانيا أثناء الحرب العالمية الثانية.

1940 - كارول الثاني ملك رومانيا يتنحى عن العرش لصالح ابنه ميخائيل الذي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً.

1965 - الهند تغزو باكستان وتقصف مدينة لاهور.

1968 - استقلال سوازيلاند عن المملكة المتحدة بعد أن كانت إحدى محمياتها.

1981 - الشيخ حميد بن راشد النعيمي يتولى حكم إمارة عجمان بعد وفاة والده راشد بن حميد النعيمي.

2008 - انتخاب آصف علي زرداري رئيسًا لباكستان.

2016 - الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN) يعلن خفض تصنيف خطر انقراض الباندا العملاق إلى «غير محصن VU»، بينما رفع تصنيف الغوريلا الشرقية إلى «معرض للخطر للغاية CR».

 

مواليد

1766 - جون دالتون، عالم كيمياء بريطاني.

1808 - الأمير عبد القادر الجزائري، مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة.

1860 - جين آدمز، سياسية أمريكية وداعية لحقوق المرأة حاصلة على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

1876 - جون مكليود، عالم فيزيولوجيا اسكتلندي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1923.

1879 - يوزيف فيرت، مستشار ألمانيا.

1892 - إدوارد فيكتور أبلتون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1947.

1906 - لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.

1917 - فيليب فون بوسلاغر، عسكري ألماني.

1924 - فؤاد المهندس، ممثل مصري.

1926 - الأمير كلاوس، زوج بياتريكس ملكة هولندا.

1939 - سوسومو تونيغاوا، طبيب ياباني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1987.

 

وفيات

1128 - محمد بن تومرت، مؤسس الدولة الموحدية في المغرب.

1798 - محمد كريم، حاكم مدينة الإسكندرية وثائر مصري.

1907 - رينه سولي برودوم، شاعر فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1901.

1981 - الشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم إمارة عجمان.

2007 - لوتشانو بافاروتي، مغني أوبرا إيطالي.

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