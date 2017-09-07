إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2017

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات 46 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 75
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2017

أحداث سياسية وعامة

1822 - استقلال البرازيل عن البرتغال.

1848 - النمسا تحظر تجارة الرقيق.

1876 - تتويج عبد الحميد الثاني خليفة للمسلمين وسلطان العثمانيين.

1932 - تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية / الإنتربول.

1944 - السلطات البريطانية توافق على تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني.

1977 - توقيع اتفاقية بين بنما والولايات المتحدة تعيد بموجبها الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما.

1979 - بدأ البث في المحطة الرياضية الأمريكية «إي أس بي إن / ESPN».

2003 - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمود عباس.

2011 - تحطم طائرة كانت تقل فريق لوكوموتيف ياروسلافل الروسي لهوكي الجليد، وأسفر الحادث عن مقتل 43 شخصًا.

2013 - اللجنة الأولمبية الدولية تختار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020.

2016 - افتتاح الألعاب البارالمبية الصيفية بريو دي جانيرو، البرازيل.

 

مواليد

1533 - الملكة إليزابيث الأولى، ملكة المملكة المتحدة.

1815 - جون مكدوال ستيوارت، مستكشف أسترالي.

1819 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي.

1855 - ويليام فريز جرين، مصور فوتوغرافي ومخترع بريطاني.

1860 - جدة موسى، رسامة أمريكية.

1909 - إيليا كازان، منتج ومخرج سينمائي أمريكي.

1917 - جون كورنفورث، عالم كيمياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

1930 - الملك بودوان الأول، ملك بلجيكا.

1934 -عمر كرامي، رئيس وزراء لبنان.

1934 -عبد الرحمن آل رشي، ممثل سوري.

1940 - عبد الرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا الرابع.

1954 - مايكل إيمرسون، ممثل أمريكي.

1965 - داركو بانكيف، لاعب كرة قدم مقدوني.

1973 - شانون إليزابيث، ممثلة أمريكية.

1974 -هيروكي تاكاهاشي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1977 - جانلوكا غرافا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1980 -إيمري بيلوزوغلو، لاعب كرة قدم تركي.

رانيا السباعي، ممثلة مصرية تعيش في الكويت.

1984 - فيرا زفوناريفا، لاعبة كرة مضرب روسية.

1985 - رافينيا، لاعب كرم قدم برازيلي.

1987 - إيفان رايتشل وود، ممثلة أمريكية.

 

وفيات

1312 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة.

1496 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.

1991 - إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

1997 - موبوتو سيسيسيكو، ديكتاتور زائير.

2005 - سيرجو إندريغو، مغني إيطالي.

 

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في البرازيل.

عيد الاستقلال في تركيا.

عيد النصر في موزمبيق.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)