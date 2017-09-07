حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2017

أحداث سياسية وعامة

1822 - استقلال البرازيل عن البرتغال.

1848 - النمسا تحظر تجارة الرقيق.

1876 - تتويج عبد الحميد الثاني خليفة للمسلمين وسلطان العثمانيين.

1932 - تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية / الإنتربول.

1944 - السلطات البريطانية توافق على تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني.

1977 - توقيع اتفاقية بين بنما والولايات المتحدة تعيد بموجبها الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما.

1979 - بدأ البث في المحطة الرياضية الأمريكية «إي أس بي إن / ESPN».

2003 - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمود عباس.

2011 - تحطم طائرة كانت تقل فريق لوكوموتيف ياروسلافل الروسي لهوكي الجليد، وأسفر الحادث عن مقتل 43 شخصًا.

2013 - اللجنة الأولمبية الدولية تختار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020.

2016 - افتتاح الألعاب البارالمبية الصيفية بريو دي جانيرو، البرازيل.

مواليد

1533 - الملكة إليزابيث الأولى، ملكة المملكة المتحدة.

1815 - جون مكدوال ستيوارت، مستكشف أسترالي.

1819 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي.

1855 - ويليام فريز جرين، مصور فوتوغرافي ومخترع بريطاني.

1860 - جدة موسى، رسامة أمريكية.

1909 - إيليا كازان، منتج ومخرج سينمائي أمريكي.

1917 - جون كورنفورث، عالم كيمياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.

1930 - الملك بودوان الأول، ملك بلجيكا.

1934 -عمر كرامي، رئيس وزراء لبنان.

1934 -عبد الرحمن آل رشي، ممثل سوري.

1940 - عبد الرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا الرابع.

1954 - مايكل إيمرسون، ممثل أمريكي.

1965 - داركو بانكيف، لاعب كرة قدم مقدوني.

1973 - شانون إليزابيث، ممثلة أمريكية.

1974 -هيروكي تاكاهاشي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1977 - جانلوكا غرافا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1980 -إيمري بيلوزوغلو، لاعب كرة قدم تركي.

رانيا السباعي، ممثلة مصرية تعيش في الكويت.

1984 - فيرا زفوناريفا، لاعبة كرة مضرب روسية.

1985 - رافينيا، لاعب كرم قدم برازيلي.

1987 - إيفان رايتشل وود، ممثلة أمريكية.

وفيات

1312 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة.

1496 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.

1991 - إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

1997 - موبوتو سيسيسيكو، ديكتاتور زائير.

2005 - سيرجو إندريغو، مغني إيطالي.

أعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في البرازيل.

عيد الاستقلال في تركيا.

عيد النصر في موزمبيق.