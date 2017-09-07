حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2017

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- حداد عام و تشييع رسمي لشهداء الجيش اللبناني غداً
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أحداث سياسية وعامة
1822 - استقلال البرازيل عن البرتغال.
1848 - النمسا تحظر تجارة الرقيق.
1876 - تتويج عبد الحميد الثاني خليفة للمسلمين وسلطان العثمانيين.
1932 - تأسيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية / الإنتربول.
1944 - السلطات البريطانية توافق على تشكيل لواء يهودي داخل الجيش البريطاني.
1977 - توقيع اتفاقية بين بنما والولايات المتحدة تعيد بموجبها الولايات المتحدة السلطة على قناة بنما إلى بنما.
1979 - بدأ البث في المحطة الرياضية الأمريكية «إي أس بي إن / ESPN».
2003 - رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات يعين أحمد قريع رئيسًا للوزراء خلفًا لمحمود عباس.
2011 - تحطم طائرة كانت تقل فريق لوكوموتيف ياروسلافل الروسي لهوكي الجليد، وأسفر الحادث عن مقتل 43 شخصًا.
2013 - اللجنة الأولمبية الدولية تختار طوكيو لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2020.
2016 - افتتاح الألعاب البارالمبية الصيفية بريو دي جانيرو، البرازيل.
مواليد
1533 - الملكة إليزابيث الأولى، ملكة المملكة المتحدة.
1815 - جون مكدوال ستيوارت، مستكشف أسترالي.
1819 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي.
1855 - ويليام فريز جرين، مصور فوتوغرافي ومخترع بريطاني.
1860 - جدة موسى، رسامة أمريكية.
1909 - إيليا كازان، منتج ومخرج سينمائي أمريكي.
1917 - جون كورنفورث، عالم كيمياء أسترالي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1975.
1930 - الملك بودوان الأول، ملك بلجيكا.
1934 -عمر كرامي، رئيس وزراء لبنان.
1934 -عبد الرحمن آل رشي، ممثل سوري.
1940 - عبد الرحمن وحيد، رئيس إندونيسيا الرابع.
1954 - مايكل إيمرسون، ممثل أمريكي.
1965 - داركو بانكيف، لاعب كرة قدم مقدوني.
1973 - شانون إليزابيث، ممثلة أمريكية.
1974 -هيروكي تاكاهاشي، ممثل أداء صوتي ياباني.
1977 - جانلوكا غرافا، لاعب كرة قدم إيطالي.
1980 -إيمري بيلوزوغلو، لاعب كرة قدم تركي.
رانيا السباعي، ممثلة مصرية تعيش في الكويت.
1984 - فيرا زفوناريفا، لاعبة كرة مضرب روسية.
1985 - رافينيا، لاعب كرم قدم برازيلي.
1987 - إيفان رايتشل وود، ممثلة أمريكية.
وفيات
1312 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة.
1496 - الملك فرديناندو الثاني، ملك مملكة نابولي.
1991 - إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.
1997 - موبوتو سيسيسيكو، ديكتاتور زائير.
2005 - سيرجو إندريغو، مغني إيطالي.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في البرازيل.
عيد الاستقلال في تركيا.
عيد النصر في موزمبيق.
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