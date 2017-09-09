حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2017

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أحداث سياسية وعامة
337 ـ الأباطرة الثلاثة قسطنطين الثاني وقنسطانطيوس الثاني وقنسطنس يخلفون أباهم الراحل قسطنطين الأول على عرش الإمبراطورية الرومانية كشركاء في الحكم، حيث تقاسم الأباطرة الثلاثة أراضي الإمبراطورية.
914 - دخول القائد ذكا الأعور مصر على رأس جيش بعثه الخليفة العباسي ليرد خطر الفاطميين عن مصر حيث تطلعوا للسيطرة عليها بعد بلاد المغرب العربي.
1087 ـ وليام روفوس يتولى عرش إنجلترا تحت اسم وليام الثاني.
1493 ـ معركة كربافا، حيث انتصر العثمانيون على الكروات.
1513 ـ معركة فلودين: هزيمة اسكتلندا ومصرع ملكها جيمس الرابع، وخروج اسكتلندا من حرب عصبة كامبراي.
1543 ـ تتويج ماري ستيوارت ابنة الملك جيمس الخامس ـ ذات الأشهر التسعة ـ "ملكة للاسكتلنديين" في مدينة ستيرلنغ في وسط اسكتلندا.
1739 ـ اندلاع ثورة استونو قرب مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وهي أكبر في مستعمرات أمريكا الشمالية الخاضعة للتاج البريطاني في فترة ما قبل الثورة الأمريكية.
1791 ـ إطلاق اسم الرئيس جورج واشنطن رسميًا على العاصمة الأمريكية.
1827 - الأسطول المصري بقيادة إبراهيم باشا يصل إلى "ميناء نافارين" باليونان.
1842 - إعلان الحماية الفرنسية على تاهيتي.
1867 - استقلال لوكسمبورغ.
1876 - صدور العدد الأول من جريدة الأهرام كصحيفة يومية.
1881 - بدء الثورة العرابية في مصر بقيادة أحمد عرابي عندما توجه في موكب مع قادة الجيش المصري إلى قصر عابدين مقر إقامة الخديوي توفيق لعرض مطالب الأمة في الحكم الرشيد.
1882 - بدء معركة التل الكبير بين أحمد عرابي والإنجليز.
1892 - الفلكي الإنجليزي "دكتور برنارد" يكتشف قمر خامس تابع لكوكب المشتري.
1938 - اندلعت معركة بئر السبع بين قوات الانتداب البريطانية والمجاهدين العرب في فلسطين، وقد غنم خلالها المجاهدون 600 قطعة سلاح وأوقعوا عشرات الإصابات في صفوف القوات المحتلة.
1940 - الطائرات الحربية الإيطالية تقصف مستعمرة تل أبيب اليهودية في فلسطين إبان الحرب العالمية الثانية وتقتل 117 شخصا.
1948 - الإعلان عن جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المعروفة بكوريا "الشمالية" وهو اليوم الذي اتخذ يوماً وطنياً.
1952 - أمين عام جامعة الدول العربية عبد الرحمن عزام يستقيل من منصبه.
1953 - صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر، وأصبح يحتفل به بعيد الفلاحين.
1965 - الحكومة الصينية تقرر منح إقليم التبت حق الحكم الذاتي، وذلك في محاولة لوأد الحركة الإنفصالية فيه.
1973 - كوبا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.
1976 - انضمام فلسطين إلى جامعة الدول العربية بعد الموافقة على اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا للشعب الفلسطيني.
1984 - مؤتمر دول البحر المتوسط يوافق على مشروع مصري باعتبار البحر المتوسط منطقة منزوعة السلاح النووي.
1991 - الاعلان عن استقلال طاجيكستان عن الاتحاد السوفيتي.
1999 - الإعلان عن قيام الاتحاد الأفريقي في مدينة سرت الليبية.
2008 - آصف علي زرداري يؤدي اليمين رئيسًا لباكستان.
2009 - حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يفتتح مترو دبي أول مترو في منطقة الخليج العربي.
2013 - متحف فان غوخ يؤكد أخيراً أن لوحة الرسام فينسنت فان غوخ المسماة غروب الشمس في مونماجور أصلية.
2014 - تظاهرات لحركة ضنك في عدد من المدن المصرية احتجاجا على سؤ الأحوال المعيشية، وإلقاء القبض على 60 من أعضائها.
2014 - مقتل 9 متظاهرين في احتجاجات لجماعة الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.
2015 - الملكة إليزابيث الثانية تحطم رقماً قياسياً في اعتلاء عرش بريطانيا وذلك لمدة 63 سنة و7 أشهر و3 أيام.
2016 - كوريا الشمالية تجري تجربتها النووية الخامسة، التي اعتبرت الأكبر حتى هذا التاريخ.
مواليد
384 - هونوريوس، إمبراطور روماني.
1922 - هانز ديملت، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.
1923 - كارلتون غايدوشك، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1976.
1926 - يوسف القرضاوي، مفكر إسلامي وأحد أبرز أعضاء جماعة الإخوان المسلمون.
1949 - سوسيلو بانبانغ يودهونو، رئيس إندونيسيا.
وفيات
1087 - الملك ويليام الأول، ملك إنجلترا.
1513 - الملك جيمس الرابع، ملك اسكتلندا.
1941 - هانس سبيمان، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1935.
1976 - ماو تسي تونغ، زعيم الحزب الشيوعي الصيني.
1985 - بول جون فلوري، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1974.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في طاجيكستان.
عيد الجمهورية في كوريا الشمالية.
عيد الفلاح في مصر.
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