حدث في مثل هذا اليوم September 10, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1844 - توقيع «معاهدة طنجة» التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.
1919 - توقيع «معاهدة سان جرمان» بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات.
1937 - انعقاد «مؤتمر ليون» لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.
1952 - ترشيح محمد عبد الخالق حسونة لأمانة جامعة الدول العربية خلفًا لعبد الرحمن عزام المستقيل.
1990 - البابا يوحنا بولس الثاني يفتتح «كنيسة سيدة السلام» في ياموسوكرو في كوت ديفوار، وهي إحدى أكبر كنائس العالم.
2002 - سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.
2015 - فريق من الباحثين بقيادة لي روجرز يعلن عن اكتشاف نوع بشري جديد في جنوب أفريقيا وهو إنسان ناليدي.
مواليد
1659 - هنري برسل، مؤلف موسيقي إنجليزي.
1775 - موراي ماكسويل، ضابط بريطاني.
1890 - فرانتس فرفل، أديب نمساوي.
1892 - آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.
1937 - جارد دايموند، عالم أمريكي في علم الأحياء والفيزيولوجيا والجغرافيا.
1941 -ستيفن جاي غولد، عالم أمريكي في علم الأحياء القديمة.
1943 - هورست دييتر هوتغز، لاعب كرة قدم ألماني.
1951 - لوك ميلكامبس، لاعب كرة قدم بلجيكي.
1972 - غادة شعاع، لاعبة ألعاب قوى سورية.
1976 - غوستافو كويرتن، لاعب كرة مضرب برازيلي.
1980 - أداما كوليبالي، لاعب كرة قدم من مالي.
1981 - وانغ دونغ، لاعب كرة قدم صيني.
1982 - ستيفن ماكمانوس، لاعب كرة قدم اسكتلندي.
1983 - فرناندو بيلوسكي، لاعب كرة قدم أرجنتيني.
وفيات
1797 - ماري ويلستونكرافت، كاتبة إنجليزية.
1948 - الملك فرديناند الأول، ملك مملكة بلغاريا.
1975 - جورج باغيت طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.
1983 - فليكس بلوخ، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.
1985 - جوك ستين، لاعب كرة قدم اسكتلندي.
2006 - الملك تاوفآهاو توبو الرابع، ملك تونغا.
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