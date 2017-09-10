حدث في مثل هذا اليوم September 10, 2017

أحداث سياسية وعامة

1844 - توقيع «معاهدة طنجة» التي أنهت الحرب الفرنسية ضد مراكش.

1919 - توقيع «معاهدة سان جرمان» بين الحلفاء والنمسا الخاصة بالأقليات.

1937 - انعقاد «مؤتمر ليون» لبحث القرصنة في البحر الأبيض المتوسط أثناء الحرب الأهلية الإسبانية.

1952 - ترشيح محمد عبد الخالق حسونة لأمانة جامعة الدول العربية خلفًا لعبد الرحمن عزام المستقيل.

1990 - البابا يوحنا بولس الثاني يفتتح «كنيسة سيدة السلام» في ياموسوكرو في كوت ديفوار، وهي إحدى أكبر كنائس العالم.

2002 - سويسرا التي تشتهر بكونها دولة حيادية تنضم إلى الأمم المتحدة بعد عشرات السنين من التمنع.

2015 - فريق من الباحثين بقيادة لي روجرز يعلن عن اكتشاف نوع بشري جديد في جنوب أفريقيا وهو إنسان ناليدي.

مواليد

1659 - هنري برسل، مؤلف موسيقي إنجليزي.

1775 - موراي ماكسويل، ضابط بريطاني.

1890 - فرانتس فرفل، أديب نمساوي.

1892 - آرثر كومبتون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1927.

1937 - جارد دايموند، عالم أمريكي في علم الأحياء والفيزيولوجيا والجغرافيا.

1941 -ستيفن جاي غولد، عالم أمريكي في علم الأحياء القديمة.

1943 - هورست دييتر هوتغز، لاعب كرة قدم ألماني.

1951 - لوك ميلكامبس، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1972 - غادة شعاع، لاعبة ألعاب قوى سورية.

1976 - غوستافو كويرتن، لاعب كرة مضرب برازيلي.

1980 - أداما كوليبالي، لاعب كرة قدم من مالي.

1981 - وانغ دونغ، لاعب كرة قدم صيني.

1982 - ستيفن ماكمانوس، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

1983 - فرناندو بيلوسكي، لاعب كرة قدم أرجنتيني.

وفيات

1797 - ماري ويلستونكرافت، كاتبة إنجليزية.

1948 - الملك فرديناند الأول، ملك مملكة بلغاريا.

1975 - جورج باغيت طومسون، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1937.

1983 - فليكس بلوخ، عالم فيزياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1952.

1985 - جوك ستين، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

2006 - الملك تاوفآهاو توبو الرابع، ملك تونغا.