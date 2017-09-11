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حدث في مثل هذا اليوم September 11, 2017
أحداث سياسية وعامة
1118 - حصار الصليبيين لمدينة صور وهزيمة الفاطميين والسلاجقة أمام الصليبيين واستيلاء الفرنج على المدينة.
1840 - بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك الشام.
1926 - بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.
1930 - بركان سترومبولي بجزيرة صقلية يثور ويلقي بحمم بركانية تصل إلى طنين، وكانت تلك هي أكثر ثوراته تدميرًا على امتداد تاريخه المسجل.
1931 - الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب ينزف دمًا.
1950 - الأمريكية فلورانس تشادويك تصبح أول سيدة في العالم تعبر بحر المانش.
1962 - وكالة تاس السوفيتية تعلن ولأول مره عن مجموعة الصواريخ السوفيتية متوسطة المدى التي زرعها السوفيت في الأراضي الكوبية.
1991 - الإتحاد السوفييتي يعلن عن سحب القوات السوفيتية من كوبا وينهي المعونات الإقتصادية لها.
2001 - هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.
مواليد
1816 - كارل زيس، عالم ألماني ومكتشف المجهر والعدسات البصرية.
1885 - ديفيد هربرت لورانس، أديب إنجليزي.
1917 - فرديناند ماركوس، رئيس الفلبين العاشر.
1937 - الملكة باولا، زوجة ألبير الثاني ملك بلجيكا.
1965 - بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.
1966 - كاظم الساهر، مغني عراقي.
وفيات
1733 - فرانسوا كوبران، مؤلف موسيقي فرنسي.
1823 - دافيد ريكاردو، اقتصادي بريطاني.
1865 - لويس لاموريسيير، عسكري فرنسي.
1873 - السلطان محمد بن عبد الرحمن، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.
1888 - دومينجو فاوستينو سارمينتو، رئيس الأرجنتين.
1948 - محمد علي جناح، مؤسس دولة باكستان.
1971 - نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي.
1973 - سلفادور أليندي، رئيس جمهورية تشيلي.
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