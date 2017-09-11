حدث في مثل هذا اليوم September 11, 2017

أحداث سياسية وعامة

1118 - حصار الصليبيين لمدينة صور وهزيمة الفاطميين والسلاجقة أمام الصليبيين واستيلاء الفرنج على المدينة.

1840 - بريطانيا تقصف بيروت لإرغام محمد علي باشا على ترك الشام.

1926 - بينيتو موسوليني يتعرض لمحاولة اغتيال فاشلة.

1930 - بركان سترومبولي بجزيرة صقلية يثور ويلقي بحمم بركانية تصل إلى طنين، وكانت تلك هي أكثر ثوراته تدميرًا على امتداد تاريخه المسجل.

1931 - الإيطاليون يلقون القبض على المجاهد الليبي عمر المختار وهو مصاب ينزف دمًا.

1950 - الأمريكية فلورانس تشادويك تصبح أول سيدة في العالم تعبر بحر المانش.

1962 - وكالة تاس السوفيتية تعلن ولأول مره عن مجموعة الصواريخ السوفيتية متوسطة المدى التي زرعها السوفيت في الأراضي الكوبية.

1991 - الإتحاد السوفييتي يعلن عن سحب القوات السوفيتية من كوبا وينهي المعونات الإقتصادية لها.

2001 - هجوم بالطائرات يستهدف مبنى مركز التجارة العالمي في نيويورك ومبنى وزارة الدفاع في فيرجينيا، وأشارت أصابع الاتهام إلى تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن وأيمن الظواهري.

مواليد

1816 - كارل زيس، عالم ألماني ومكتشف المجهر والعدسات البصرية.

1885 - ديفيد هربرت لورانس، أديب إنجليزي.

1917 - فرديناند ماركوس، رئيس الفلبين العاشر.

1937 - الملكة باولا، زوجة ألبير الثاني ملك بلجيكا.

1965 - بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية.

1966 - كاظم الساهر، مغني عراقي.

وفيات

1733 - فرانسوا كوبران، مؤلف موسيقي فرنسي.

1823 - دافيد ريكاردو، اقتصادي بريطاني.

1865 - لويس لاموريسيير، عسكري فرنسي.

1873 - السلطان محمد بن عبد الرحمن، سلطان مغربي من الأسرة العلوية.

1888 - دومينجو فاوستينو سارمينتو، رئيس الأرجنتين.

1948 - محمد علي جناح، مؤسس دولة باكستان.

1971 - نيكيتا خروتشوف، رئيس الاتحاد السوفيتي.

1973 - سلفادور أليندي، رئيس جمهورية تشيلي.