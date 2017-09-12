حدث في مثل هذا اليوم September 12, 2017

أحداث سياسية وعامة

1683 - انهيار آخر محاولات العثمانيين لغزو عاصمة الإمبراطورية النمساوية فيينا.

1943 - ألمانيا تنفذ عملية كوماندوس جريئة عندما خطفت الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني من منفاه في «جبل جران ساسو» في إيطاليا والطيران به إلى ميونخ، وأعلن من هناك من خلال الإذاعة إنه زعيم إيطاليا الأوحد.

1944 - التوقيع على «بروتوكول لندن» الذي قسم برلين إلى أربعة قطاعات يتبع كل قطاع دولة من دول الحلفاء.

1950 - الحكومة البلجيكية تطرد جميع موظفين الحكومة الشيوعيين من وظائفهم.

1953 - الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف يصبح أول سكرتير عام للحزب الشيوعي، وبذلك أصبح يجمع بين المنصب الجديد ورئاسة الاتحاد السوفيتي.

1962 - الرئيس الأمريكي جون كينيدي يعلن أن الولايات المتحدة ستهبط على سطح القمر بنهاية العقد.

1970 - أول طائرة كونكورد تصل إلى مطار هيثرو في لندن قادمة من تولوز في فرنسا حيث كان يجري تجميعها في أول رحلة لهذه الطائرة الأسرع من الصوت.

1994 - أول إصدار لمتصفح الوب نتسكيب.

2003 - الأمم المتحدة ترفع العقوبات الاقتصادية عن ليبيا بعد موافقة الأخيرة على دفع تعويضات تقدر بحوالي 2.7 مليار دولار لضحايا طائرة بان آم.

2005 - افتتاح مدينة ديزني لاند هونغ كونغ.

2009 - حركة الشاي تنظم مسيرة دافعي الضرائب في واشنطن.

2013 - ناسا تؤكد أن المسبار الفضائي فوياجر 1 غادر في حوالي 25 أغسطس 2013 حدود المجموعة الشمسية بعد رحلة استمرت 36 سنة ووصل منطقة الوسط بين نجمي وهو بذلك أول جسم مصنوع من قبل الإنسان يصل إلى هذا المكان.

مواليد

1492 - لورينزو دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1494 - الملك فرانسوا الأول، ملك فرنسا.

1565 - هنري هدسون، مستكشف إنجليزي.

1852 - هربرت أسكويث، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1880 - هنري لويس منكن، صحفي أمريكي.

1891 - آرثر سولزبرجر، ناشر وصحفي أمريكي..

1897 - إيرين جوليو-كوري، عالمة كيمياء فرنسية حاصلة على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1935.

1902 - جوسيلينو كوبيتشيك، رئيس البرازيل.

1921 - ستانيسواف لم، كاتب بولندي.

1930 - أكيرا سوزوكي، عالم كيمياء عضوية ياباني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2010.

1931 - إيان هولم، ممثل إنجليزي.

1941 - أحمد سمير، مذيع مصري.

1946 - جليلة محمود، ممثلة مصرية.

1957 - هانز زيمر، موسيقي ألماني.

1961 - ميلين فارمر، مغنية فرنسية.

1966 - خالد النبوي، ممثل مصري.

1967 - جيسون ستاثام، ممثل إنجليزي.

1969 - فايز المالكي، ممثل سعودي.

1973 -محمد الشقنقيري، ممثل مصري.

1974 - نونو فالينتي، لاعب كرة قدم برتغالي.

1976 - ماسيي زورافسكي، لاعب كرة قدم بولندي.

1977 - ديفيد تومبسون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1980 - هيرويوكي ساوانو، ملحن ياباني.

1981 - هوار ملا محمد، لاعب كرة قدم عراقي.

1984 - نشأت أكرم، لاعب كرة قدم عراقي.

1986 - إيمي روسوم، ممثلة ومغنية أمريكية.

1992 - رجاء بلمير، مغنية مغربية.

وفيات

1683 - الملك ألفونسو السادس، ملك مملكة البرتغال.

1764 - جون فيليب رامو، موسيقي فرنسي.

1836 - كريستيان ديتريش جرابه، كاتب ألماني.

1981 - أوجينيو مونتالي، شاعر إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1975.

1993 - بليغ حمدي، موسيقي مصري.

2009 - نورمان بورلوج، مهندس زراعي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1970.

2009 - ردينة معلا‏، سباحة سورية.

2011 - محمد غني حكمت، نحات عراقي.

2014 - صالح المهدي الملقب بزرياب، ملحن وموسيقار تونسي.

2014 -عاطف عبيد، رئيس وزراء مصري أسبق.

2014 -أحمد رجب، كاتب وصحفي مصري.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في الرأس الأخضر.

عيد الثورة الوطنية في إثيوبيا.