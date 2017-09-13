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حدث في مثل هذا اليوم September 13, 2017

آخر تحديث: منذ 22 من الساعات 7 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم September 13, 2017

أحداث سياسية وعامة

1882 - هزيمة أحمد عرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر.

1889 - وصول جثمان يوسف بك كرم إلى زغرتا في جبل لبنان.

1936 - اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة.

1940 - القوات الإيطالية تغزو مصر وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1943 - تنصيب شيانج كاي شيك رئيسًا لتايوان.

1955 - إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية.

1955 - أمين العام الحزب الحر الدستوري الجديد صالح بن يوسف يعود إلى تونس ليعلن معارضته لاتفاقيات الاستقلال الداخلي الموقع عليها في 3 يونيو من نفس العام.

1968 - ألبانيا تنسحب من حلف وارسو.

1988 - الملك فهد بن عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسعة المسجد الحرام في مكة.

1993 - ياسر عرفات وإسحاق رابين يوافقان على اتفاقية أوسلو القاضية بمنح الفلسطينيون الحكم الذاتي على أراضي السلطة الفلسطينية.

2001 - السلطات الأمريكية تسمح بتسيير جزئي للرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة وذلك بعد منع أي طائرة ركاب من التحليق لمدة يومين بعد هجمات 11 سبتمبر.

2013 - الحكم على المتهمين الأربعة في قضية الاغتصاب الجماعي في دلهي بالإعدام شنقاً.

2015 - الصحفية الفرنسية المشهورة كلار شازال تنهي مسيرتها في تقديم الأخبار في قناة تي أف 1، وتحقق رقما قياسيا في آخر نشرة تقدمها ب10.2 مليون مشاهد.

2015 - ألمانيا وسلوفاكيا والنمسا توقفان مؤقتاً العمل ببند اتفاقية شنغن لحرية التنقل.

 

مواليد

786 - المأمون، خليفة عباسي.

1863 - آرثر هندرسون، سياسي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1934.

1886 - روبرت روبنسون، عالم كيمياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1947.

1887 - ليو بولد روزيتشكا، عالم كيمياء كرواتي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939.

1940 - أوسكار آرياس سانشيز، رئيس كوستاريكا حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1987.

1941 - أحمد نجدت سيزر، رئيس تركيا.

 

وفيات

81 - الامبراطور تيتوس، إمبراطور روماني العاشر.

1598 - الملك فيليب الثاني، ملك إسبانيا.

1612 - الملكة كارين مونستودر، زوجة إريك الرابع عشر ملك السويد.

1949 - أوغست كروغ، طبيب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1920.

 

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للقانون.

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