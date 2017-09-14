حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017

أحداث سياسية وعامة

786 - هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه الهادي.

1812 - نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو أهم مدن الإمبراطورية الروسية.

1901 - ثيودور روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفًا للرئيس ويليام مكينلي الذي توفي متأثرًا بجراحه بعد تعرضة لعملية اغتيال في 6 سبتمبر.

1917 - إعلان النظام الجمهوري في روسيا.

1960 - العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك وذلك باجتماعهم في بغداد.

1967 - انتحار المشير عبد الحكيم عامر بتناولة السم.

1982 - اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميّل وذلك قبل تسلمه لمهامة بأيام.

2003 - السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.

2015 - فريق ليغو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزء من نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

2016 - انتخاب السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلفا للفرنسي الموقوف ميشيل بلاتيني.

مواليد

1849 - إيفان بافلوف، عالم فيزيولوجيا روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.

1864 - روبرت سيسيل، سياسي ومحامي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1937.

1920 - لورنس كلين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1980.

1928 - ألبرتو كوردا، مصور التقط اشهر صورة لتشي جيفارا.

1935 - أحمد ماهر، وزير خارجية مصر.

1936 - فريد مراد، طبيب وعالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

1965 - دميتري ميدفيديف، رئيس روسيا الإتحادية.

وفيات

258 - سان سيبريان، أسقف قرطاج.

585 - الإمبراطور بيداتسو، إمبراطور اليابان.

786 - أبو محمد موسى الهادي، خليفة عباسي.

835 - محمد بن علی الجواد الإمام التاسع من إثني عشر إماماً من أئمة الشيعة الإثني عشرية.

1523 - البابا أدريان السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1852 - آرثر ويلزلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1901 - ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة.

1916 - خوسيه إتشيغاراي، عالم رياضيات وكاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.

1966 - جمال جورسيل، رئيس تركيا.

1967 - المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري.

1982 - الأميرة غريس كيلي، أميرة موناكو.

أعياد ومناسبات

عيد الصليب.