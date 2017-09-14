- في مشهد نادر.. عروس ترضع طفلها أثناء زفافها
- اعرف صفاتك من نوع الشوكولاتة المفضلة لديك
- بعد خلعها الحجاب.. هكذا حضرت سهير رمزي إلى عزاء والدة صديقها!
- هل تريد معرفة شكل أجدادك الأوائل؟ تقنية تصنع صورتهم باستخدام الجينات.. وهكذا سيكتشف هاتفك الأمراض
- بالفيديو.. معلم ينقذ طالبة من الانتحار بأعجوبة
- الإعصار هارفي "يجلب" مخلوقا مرعبا.. والعلماء في حيرة
- الإغراء والخصوبة غير متلازمين عند المرأة
- توقعات الأبراج ليوم September 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017
- فضيحة حكومية ــ نيابية: تجميد اتفاقية التعاون العسكري مع روسيا
- صافي احتياطي المركزي ايجابي ويؤمن التغطية الكافية للاستقرار المالي.. الهندسات المالية ساهمت في دعم الأسعار والاستهلاك وتعزيز الاحتياطي بالعملات الاجنبية
- الحريري: تفهم لتضمين أي اتفاق عودة النازحين
- الحريري: لبنان محطة لإعمار سوريا... والأمــن والإنتخابات يتصدّران
- الحريري أنهى زيارة «استراتيجية» لروسيا بلقاء بوتين
- الحريري يطلب وساطة موسكو لحل أزمة النازحين
- التيّار والقوات: القصة التي لا تنتهي فصولها
- لبنان والجار الروسي: حسابات الدور الكبير
- الرحيل الصعب!
- «القاعدة» تحاول العودة مع حمزة بن لادن!
- القضية الفلسطينية
- الكرسي النيابي يؤرق جزين: استقالة هيئة التيار الوطني الحر
- لماذا قرّر الأمير تميم زيارة أنقرة فجأةً واللّقاء بالرئيس أردوغان؟ وما هي الرسائل التي يُريد إيصالها لخُصومه الأربعة من خِلالها بمُغادرة الدّوحة لأول مرّة مُنذ بِدء الأزمة؟ وهل لها علاقة بتزايد الحَديث عن احتمال تغيير النّظام؟
- نهاية «داعش» هل هي نهاية للصراع في سورية؟
- بشير الجميّل رئيسٌ قويّ
- «حميميم» لا تستبعد صداماً بين الجيش السوري و«قسد»
حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017
أحداث سياسية وعامة
786 - هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه الهادي.
1812 - نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو أهم مدن الإمبراطورية الروسية.
1901 - ثيودور روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفًا للرئيس ويليام مكينلي الذي توفي متأثرًا بجراحه بعد تعرضة لعملية اغتيال في 6 سبتمبر.
1917 - إعلان النظام الجمهوري في روسيا.
1960 - العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك وذلك باجتماعهم في بغداد.
1967 - انتحار المشير عبد الحكيم عامر بتناولة السم.
1982 - اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميّل وذلك قبل تسلمه لمهامة بأيام.
2003 - السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.
2015 - فريق ليغو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزء من نظرية النسبية العامة لأينشتاين.
2016 - انتخاب السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلفا للفرنسي الموقوف ميشيل بلاتيني.
مواليد
1849 - إيفان بافلوف، عالم فيزيولوجيا روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.
1864 - روبرت سيسيل، سياسي ومحامي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1937.
1920 - لورنس كلين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1980.
1928 - ألبرتو كوردا، مصور التقط اشهر صورة لتشي جيفارا.
1935 - أحمد ماهر، وزير خارجية مصر.
1936 - فريد مراد، طبيب وعالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.
1965 - دميتري ميدفيديف، رئيس روسيا الإتحادية.
وفيات
258 - سان سيبريان، أسقف قرطاج.
585 - الإمبراطور بيداتسو، إمبراطور اليابان.
786 - أبو محمد موسى الهادي، خليفة عباسي.
835 - محمد بن علی الجواد الإمام التاسع من إثني عشر إماماً من أئمة الشيعة الإثني عشرية.
1523 - البابا أدريان السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1852 - آرثر ويلزلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1901 - ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة.
1916 - خوسيه إتشيغاراي، عالم رياضيات وكاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.
1966 - جمال جورسيل، رئيس تركيا.
1967 - المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري.
1982 - الأميرة غريس كيلي، أميرة موناكو.
أعياد ومناسبات
عيد الصليب.
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 13, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 12, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 11, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 10, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 9, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم September 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم August 30, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)