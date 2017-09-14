إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017

آخر تحديث: منذ 7 من الساعات 12 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

حدث في مثل هذا اليوم September 14, 2017

أحداث سياسية وعامة

786 - هارون الرشيد يتولى الخلافة بعد مقتل أخيه الهادي.

1812 - نابليون بونابرت يتمكن من احتلال موسكو أهم مدن الإمبراطورية الروسية.

1901 - ثيودور روزفلت يتولى رئاسة الولايات المتحدة خلفًا للرئيس ويليام مكينلي الذي توفي متأثرًا بجراحه بعد تعرضة لعملية اغتيال في 6 سبتمبر.

1917 - إعلان النظام الجمهوري في روسيا.

1960 - العراق وإيران والسعودية والكويت وفنزويلا يؤسسون منظمة الدول المصدرة للنفط / أوبك وذلك باجتماعهم في بغداد.

1967 - انتحار المشير عبد الحكيم عامر بتناولة السم.

1982 - اغتيال رئيس الجمهورية اللبنانية المنتخب بشير الجميّل وذلك قبل تسلمه لمهامة بأيام.

2003 - السويد ترفض في استفتاء عام اعتماد اليورو عملة لها.

2015 - فريق ليغو يرصد أول موجات جاذبية نتجت عن اندماج ثقبين أسودين، ما يثبت جزء من نظرية النسبية العامة لأينشتاين.

2016 - انتخاب السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيسا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم خلفا للفرنسي الموقوف ميشيل بلاتيني.

 

 

مواليد

1849 - إيفان بافلوف، عالم فيزيولوجيا روسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1904.

1864 - روبرت سيسيل، سياسي ومحامي بريطاني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1937.

1920 - لورنس كلين، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1980.

1928 - ألبرتو كوردا، مصور التقط اشهر صورة لتشي جيفارا.

1935 - أحمد ماهر، وزير خارجية مصر.

1936 - فريد مراد، طبيب وعالم أدوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1998.

1965 - دميتري ميدفيديف، رئيس روسيا الإتحادية.

 

 

وفيات

258 - سان سيبريان، أسقف قرطاج.

585 - الإمبراطور بيداتسو، إمبراطور اليابان.

786 - أبو محمد موسى الهادي، خليفة عباسي.

835 - محمد بن علی الجواد الإمام التاسع من إثني عشر إماماً من أئمة الشيعة الإثني عشرية.

1523 - البابا أدريان السادس، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1852 - آرثر ويلزلي، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1901 - ويليام مكينلي، رئيس الولايات المتحدة.

1916 - خوسيه إتشيغاراي، عالم رياضيات وكاتب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.

1966 - جمال جورسيل، رئيس تركيا.

1967 - المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع المصري.

1982 - الأميرة غريس كيلي، أميرة موناكو.

 

أعياد ومناسبات

عيد الصليب.

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)