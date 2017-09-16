حدث في مثل هذا اليوم September 16, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1400 - المتمرد الويلزي أوين غليندور يعلن نفسه أميرًا لويلز.
1431 - تمت معاهدة فخرية بين المسلمين والقشتاليين في الأندلس، قطعت بها مملكة قشتالة أكبر خطوة في سبيل تحقيق أمنيتها لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس.
1543 - وقع العثمانيون معاهدة مع فرنسا لإدارة ميناء طولون الفرنسي.
1591 - عقدت الدولة العثمانية معاهدة مع بولونيا نصت على تبعية بولونيا (لتوانيا) للدولة العثمانية.
1776 - وقوع «معركة مرتفعات هارلم»، وهي إحدى معارك حرب الاستقلال الأمريكية.
1804 - قام العالم الكيميائي والفيزيائي الفرنسي لويس جوزيف بطلعة في منطاد مملوء بالهيدروجين والتحليق على ارتفاع 7.16 متر. لقياس جاذبية الكرة الأرضية ودرجة الحرارة وضغط الهواء والتركيز الكيميائي.
1810 - استقلال المكسيك عن إسبانيا.
1908 - تأسيس شركة جنرال موتورز.
1931 - القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار.
1941 شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي.
1959 - الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم.
1963 - تأسيس ماليزيا من اتحاد الملايا وسنغافورة وبورنيو الشمالية البريطانية وسراوق.
1966 - تدشين دار أوبرا ميتروبوليتان بمركز لينكون في مانهاتن.
1987 - توقيع بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون
2004 - إعصار إيفان يضرب فلوريدا ويسبب دمار هائل ليصبح رابع أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة في تاريخها.
2009 - الرئيس اللبناني ميشال سليمان يعيد تكليف زعيم تيار المستقبل النائب سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك بعد تسميته من 73 نائب من نواب المجلس النيابي.
مواليد
1386 - الملك هنري الخامس، ملك إنجلترا.
1521 - الإمبراطور جياجينغ، إمبراطور الصين.
1777 - ناثان ماير روتشيلد، مصرفي يهودي ألماني.
1853 - ألبرشت كوسل، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1910.
1858 - أندرو بونار لو، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1859 - يووان شيركاي، سياسي، وقائد عسكري الصين.
1877 - جاكوب شيك، مخترع أمريكي أمريكي.
1886 - جان آرب، رسام ونحات وشاعر فرنسي ألماني.
1888 - فرانس إيميل سيلانبا، كاتب فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1939.
1891 - كارل دونيتس، رئيس ألمانيا النازية.
1893 - ألبرت ناجيرابولت، طبيب هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1937.
وفيات
1701 - الملك جيمس الثاني، ملك إنجلترا.
1736 - دانيال غابرييل فهرنهايت، عالم فيزياء ألماني.
1824 - الملك لويس الثامن عشر، ملك فرنسا.
1925 - ألكسندر فريدمان، عالم فيزياء روسي.
1931 - عمر المختار، مجاهد ليبي لقب بشيخ المجاهدين.
1932 - رونالد روس، طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1902.
1980 - جان بياجيه، عالم سويسري في علم النفس.
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