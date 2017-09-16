حدث في مثل هذا اليوم September 16, 2017

أحداث سياسية وعامة

1400 - المتمرد الويلزي أوين غليندور يعلن نفسه أميرًا لويلز.

1431 - تمت معاهدة فخرية بين المسلمين والقشتاليين في الأندلس، قطعت بها مملكة قشتالة أكبر خطوة في سبيل تحقيق أمنيتها لتصفية الوجود الإسلامي في الأندلس.

1543 - وقع العثمانيون معاهدة مع فرنسا لإدارة ميناء طولون الفرنسي.

1591 - عقدت الدولة العثمانية معاهدة مع بولونيا نصت على تبعية بولونيا (لتوانيا) للدولة العثمانية.

1776 - وقوع «معركة مرتفعات هارلم»، وهي إحدى معارك حرب الاستقلال الأمريكية.

1804 - قام العالم الكيميائي والفيزيائي الفرنسي لويس جوزيف بطلعة في منطاد مملوء بالهيدروجين والتحليق على ارتفاع 7.16 متر. لقياس جاذبية الكرة الأرضية ودرجة الحرارة وضغط الهواء والتركيز الكيميائي.

1810 - استقلال المكسيك عن إسبانيا.

1908 - تأسيس شركة جنرال موتورز.

1931 - القوات الإيطالية تعدم شنقًا المجاهد الليبي عمر المختار.

1941 شاه إيران رضا بهلوي يتنازل عن العرش لابنه محمد رضا بهلوي.

1959 - الرئيس الفرنسي ديغول يعترف للجزائريين بحق تقرير مصيرهم.

1963 - تأسيس ماليزيا من اتحاد الملايا وسنغافورة وبورنيو الشمالية البريطانية وسراوق.

1966 - تدشين دار أوبرا ميتروبوليتان بمركز لينكون في مانهاتن.

1987 - توقيع بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون

2004 - إعصار إيفان يضرب فلوريدا ويسبب دمار هائل ليصبح رابع أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة في تاريخها.

2009 - الرئيس اللبناني ميشال سليمان يعيد تكليف زعيم تيار المستقبل النائب سعد الدين الحريري بتشكيل الحكومة اللبنانية وذلك بعد تسميته من 73 نائب من نواب المجلس النيابي.

مواليد

1386 - الملك هنري الخامس، ملك إنجلترا.

1521 - الإمبراطور جياجينغ، إمبراطور الصين.

1777 - ناثان ماير روتشيلد، مصرفي يهودي ألماني.

1853 - ألبرشت كوسل، طبيب ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1910.

1858 - أندرو بونار لو، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1859 - يووان شيركاي، سياسي، وقائد عسكري الصين.

1877 - جاكوب شيك، مخترع أمريكي أمريكي.

1886 - جان آرب، رسام ونحات وشاعر فرنسي ألماني.

1888 - فرانس إيميل سيلانبا، كاتب فنلندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1939.

1891 - كارل دونيتس، رئيس ألمانيا النازية.

1893 - ألبرت ناجيرابولت، طبيب هنغاري حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1937.

وفيات

1701 - الملك جيمس الثاني، ملك إنجلترا.

1736 - دانيال غابرييل فهرنهايت، عالم فيزياء ألماني.

1824 - الملك لويس الثامن عشر، ملك فرنسا.

1925 - ألكسندر فريدمان، عالم فيزياء روسي.

1931 - عمر المختار، مجاهد ليبي لقب بشيخ المجاهدين.

1932 - رونالد روس، طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1902.

1980 - جان بياجيه، عالم سويسري في علم النفس.