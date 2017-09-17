حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1171 - مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.
1939 - القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.
1948 - منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.
1961 - إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.
1991 - كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة.
1997 - مصرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي «جبرو فاجنر» لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.
2016 - وقوع انفجار بسبب قنبلة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة وأسفر الانفجار عن إصابه 29 شخص.
مواليد
1677 - ستيفن هايلز، فيزيولوجي وعالم كيمياء إنجليزي.
1826 - برنارد ريمان، عالم رياضيات ألماني.
1869 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.
1917 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري.
1922 - أوغوستينو نيتو، رئيس أنغولا.
1923 - هانك ويليامز، مغني أمريكي.
1929 - نادية السبع، ممثلة مصرية.
1932 - الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر السادس.
1945 - فل جاكسون، لاعب ومدرب كرة سلة أمريكي.
1950 - ناريندرا مودي، سياسي و رئيس وزراء الهند.
1953 - سلوى القطريب، ممثلة لبنانية.
1960 - عبلة كامل، ممثلة مصرية.
1965 - يوجي ناكا، مصمم ألعاب فيديو ياباني.
1968 - أنستزيا، مغنية أمريكية.
1970 - سيدو تراوري، لاعب كرة قدم بوركينياني.
1977 - سيموني بيروتا، لاعب كرة قدم إيطالي.
1981 - باكاري كوني لاعب كرة قدم إيفواري.
1983 -هدى صلاح، ممثلة تونسية تعيش في الإمارات العربية المتحدة.
1985 - توماس بيرديتش، لاعب كرة مضرب تشيكي.
1987 - بول هونتينغتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1992 - روان الصايغ، ممثلة كويتية.
وفيات
1574 - بيدرو مينينديز دي أفيلس، مستكشف وبحار إسباني.
1836 - أنطوان لوران دو جوسيو، عالم فرنسي في علم النبات.
1948 - الكونت فولك برنادوت، ديبلوماسي سويدي.
1961 - عدنان مندريس، رئيس وزراء تركيا.
1992 - عائشة إبراهيم، ممثلة كويتية.
1994 - كارل بوبر، فيلسوف إنجليزي.
1996 - سبيرو أغنيو، سياسي أمريكي.
2006 - جاسم حمد الصقر، اقتصادي وسياسي كويتي.
2010 - إياد شلباية، قيادي في كتائب عز الدين القسام.
2012 - الأمير مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.
أعياد ومناسبات
عيد الأبطال في أنغولا.
يوم الدستور في الولايات المتحدة.
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