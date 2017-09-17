حدث في مثل هذا اليوم September 17, 2017

أحداث سياسية وعامة

1171 - مصر تعود إلى الخلافة العباسية بعد موت آخر الخلفاء الفاطميين العاضد لدين الله.

1939 - القوات السوفيتية تغزو شرق بولندا وتستولي على ما تركه الألمان من الأراضي البولندية خلال الحرب العالمية الثانية.

1948 - منظمة شتيرن تغتال الكونت فولك برنادوت المعين من الأمم المتحدة للتوفيق بين العرب واليهود في فلسطين.

1961 - إعدام رئيس وزراء تركيا الأسبق عدنان مندريس.

1991 - كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وجزر المارشال وولايات ميكرونيسيا المتحدة تنضم للأمم المتحدة.

1997 - مصرع 11 دبلوماسي أجنبي في البوسنة والهرسك بينهم نائب المبعوث الدولي «جبرو فاجنر» لدى تحطم طائرتهم قرب سراييفو.

2016 - وقوع انفجار بسبب قنبلة في حي مانهاتن في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة وأسفر الانفجار عن إصابه 29 شخص.

مواليد

1677 - ستيفن هايلز، فيزيولوجي وعالم كيمياء إنجليزي.

1826 - برنارد ريمان، عالم رياضيات ألماني.

1869 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.

1917 - محمود خليل الحصري، قارئ قرآن مصري.

1922 - أوغوستينو نيتو، رئيس أنغولا.

1923 - هانك ويليامز، مغني أمريكي.

1929 - نادية السبع، ممثلة مصرية.

1932 - الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، أمير قطر السادس.

1945 - فل جاكسون، لاعب ومدرب كرة سلة أمريكي.

1950 - ناريندرا مودي، سياسي و رئيس وزراء الهند.

1953 - سلوى القطريب، ممثلة لبنانية.

1960 - عبلة كامل، ممثلة مصرية.

1965 - يوجي ناكا، مصمم ألعاب فيديو ياباني.

1968 - أنستزيا، مغنية أمريكية.

1970 - سيدو تراوري، لاعب كرة قدم بوركينياني.

1977 - سيموني بيروتا، لاعب كرة قدم إيطالي.

1981 - باكاري كوني لاعب كرة قدم إيفواري.

1983 -هدى صلاح، ممثلة تونسية تعيش في الإمارات العربية المتحدة.

1985 - توماس بيرديتش، لاعب كرة مضرب تشيكي.

1987 - بول هونتينغتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1992 - روان الصايغ، ممثلة كويتية.

وفيات

1574 - بيدرو مينينديز دي أفيلس، مستكشف وبحار إسباني.

1836 - أنطوان لوران دو جوسيو، عالم فرنسي في علم النبات.

1948 - الكونت فولك برنادوت، ديبلوماسي سويدي.

1961 - عدنان مندريس، رئيس وزراء تركيا.

1992 - عائشة إبراهيم، ممثلة كويتية.

1994 - كارل بوبر، فيلسوف إنجليزي.

1996 - سبيرو أغنيو، سياسي أمريكي.

2006 - جاسم حمد الصقر، اقتصادي وسياسي كويتي.

2010 - إياد شلباية، قيادي في كتائب عز الدين القسام.

2012 - الأمير مساعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، أمير منطقة تبوك.

أعياد ومناسبات

عيد الأبطال في أنغولا.

يوم الدستور في الولايات المتحدة.