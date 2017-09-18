حدث في مثل هذا اليوم September 18, 2017

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أحداث سياسية وعامة
96 - نيرفا يصبح إمبراطورًا جديدًا للإمبراطورية الرومانية عقب اغتيال الإمبراطور دوميتيان.
1180 - فيليب أوغست يصبح ملكًا على فرنسا.
1254 - الملك عز الدين أيبك يتخلص من منافسة في الحكم الأمير أقطاي، وبذلك توطد له حكم المماليك.
1502 - كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا وذلك خلال رحلته الاستكشافية الرابعة والأخيرة.
1851 - الإصدار الأول لجريدة نيو يورك تايمز.
1906 - إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.
1961 - الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقى حتفه إثر سقوط مروحيته.
1964 - جيش فيتنام الشمالية يعلن أن فرقتين منه قامت باجتياح فيتنام الجنوبية.
1966 - بدء تداول عملة ريال قطر ودبي في كل من الإمارتين.
1969 - حدوث أعمال شغب بولاية غوجارات الهندية.
1990 - دوقية ليختنشتاين تنضم إلى الأمم المتحدة.
1991 - قنوات إم بي سي تبدأ البث للمرة الأولى.
1997 - الملياردير الأمريكي تد تيرنر يتبرع بمبلغ مليار دولار للأمم المتحدة مخصصة لتمويل برنامج رعاية الأطفال واللاجئين، ويعتبر هذا التبرع أكبر منحة فردية في التاريخ.
1998 - تأسيس منظمة آيكان الغير ربحية والتي تعنى بشؤون الإنترنت.
1999 - سجل تيري هنري أول أهدافه بقميص آرسنال ضد نادي ساوثهامبتون ، وكان هدف الفوز.
2014 -الاسكتلنديون يرفضون الإنفصال عن إنجلترا في استفتاء عام.
2015 - مجلس المستشارين الياباني يقر قانونا يسمح باستخدام القوات المسلحة خارج اليابان لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية
مواليد
53 - الإمبراطور تراجان، ثاني الأباطرة الأنطونيين الرومان.
1709 - صمويل جونسون، أديب إنجليزي.
1718 - نيكيتيا بانين، سياسي روسي.
1765 - البابا غريغوري السادس عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1894 - الشيخ محمد الفحام، شيخ جامع الأزهر.
1905 - جريتا جاربو، ممثلة سويدية.
1907 - إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.
1917 - جوون فوراي، ممثلة أداء صوتي أمريكية.
1819 - ليون فوكو عالم فرنسي اشتهر بسبب اختراعه لرقاص فوكو.
1933 - فريد ويلارد، ممثل أمريكي.
1939 - جورج سامبايو، رئيس البرتغال.
1940 - رينغو ستار، ممثل ومغني إنجليزي.
1942 - أليكس ستيبني، حارس مرمى كرة قدم إنجليزي.
1949 - بيتر شيلتون، حارس مرمى كرة قدم إنجليزي.
1954 - قحطان القحطاني، ممثل بحريني.
1958 - جون ألدريج، لاعب ومدرب كرة قدم أيرلندي.
1961 - جيمس غاندولفيني، ممثل أمريكي.
1971 - لانس آرمسترونج، لاعب أمريكي في سباق الدراجات.
1973 - جيمس مارسدن، ممثل أمريكي.
1974 - سول كامبل، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1977 - لي تي، لاعب كرة قدم صيني.
1979 - ماغي بو غصن، ممثلة لبنانية.
1983 - كيفن دويل، لاعب كرة قدم أيرلندي.
وفيات
96 - الإمبراطور دوميتيان، إمبراطور روماني.
1180 - الملك لويس السابع، ملك فرنسا.
1663 - جوزيبي دا كوبرتينو، قديس إيطالي.
1783 - ليونهارد أويلر، عالم رياضيات سويسري.
1896 - هيبوليت فيزو، عالم فيزياء فرنسي.
1961 - داغ همرشولد، أمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.
1964 - مايلز لامبسون، دبلوماسي بريطاني.
1967 - جون كوكروفت، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.
1970 - جيمي هندريكس، مغني أمريكي.
1988 - محمد حسين شهريار، شاعر إيراني.
1996 - الشيخ عبد الله الجابر الصباح، وزير كويتي سابق والمستشار الخاص لأمير الكويت.
2002 - ماورو راموس، لاعب كرة قدم برازيلي.
2011 - محمد بسيوني، دبلوماسي مصري.
2012 - سانتياغو كاريو، سياسي إسباني.
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