حدث في مثل هذا اليوم September 18, 2017

أحداث سياسية وعامة

96 - نيرفا يصبح إمبراطورًا جديدًا للإمبراطورية الرومانية عقب اغتيال الإمبراطور دوميتيان.

1180 - فيليب أوغست يصبح ملكًا على فرنسا.

1254 - الملك عز الدين أيبك يتخلص من منافسة في الحكم الأمير أقطاي، وبذلك توطد له حكم المماليك.

1502 - كريستوفر كولومبوس يصل إلى كوستاريكا وذلك خلال رحلته الاستكشافية الرابعة والأخيرة.

1851 - الإصدار الأول لجريدة نيو يورك تايمز.

1906 - إعصار قوي مصحوب بموجة مد كبيرة في هونغ كونغ يؤدي إلى مقتل 10000 نسمة.

1961 - الأمين العام للأمم المتحدة داغ همرشولد يلقى حتفه إثر سقوط مروحيته.

1964 - جيش فيتنام الشمالية يعلن أن فرقتين منه قامت باجتياح فيتنام الجنوبية.

1966 - بدء تداول عملة ريال قطر ودبي في كل من الإمارتين.

1969 - حدوث أعمال شغب بولاية غوجارات الهندية.

1990 - دوقية ليختنشتاين تنضم إلى الأمم المتحدة.

1991 - قنوات إم بي سي تبدأ البث للمرة الأولى.

1997 - الملياردير الأمريكي تد تيرنر يتبرع بمبلغ مليار دولار للأمم المتحدة مخصصة لتمويل برنامج رعاية الأطفال واللاجئين، ويعتبر هذا التبرع أكبر منحة فردية في التاريخ.

1998 - تأسيس منظمة آيكان الغير ربحية والتي تعنى بشؤون الإنترنت.

1999 - سجل تيري هنري أول أهدافه بقميص آرسنال ضد نادي ساوثهامبتون ، وكان هدف الفوز.

2014 -الاسكتلنديون يرفضون الإنفصال عن إنجلترا في استفتاء عام.

2015 - مجلس المستشارين الياباني يقر قانونا يسمح باستخدام القوات المسلحة خارج اليابان لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

مواليد

53 - الإمبراطور تراجان، ثاني الأباطرة الأنطونيين الرومان.

1709 - صمويل جونسون، أديب إنجليزي.

1718 - نيكيتيا بانين، سياسي روسي.

1765 - البابا غريغوري السادس عشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1894 - الشيخ محمد الفحام، شيخ جامع الأزهر.

1905 - جريتا جاربو، ممثلة سويدية.

1907 - إدوين ماكميلان، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1951.

1917 - جوون فوراي، ممثلة أداء صوتي أمريكية.

1819 - ليون فوكو عالم فرنسي اشتهر بسبب اختراعه لرقاص فوكو.

1933 - فريد ويلارد، ممثل أمريكي.

1939 - جورج سامبايو، رئيس البرتغال.

1940 - رينغو ستار، ممثل ومغني إنجليزي.

1942 - أليكس ستيبني، حارس مرمى كرة قدم إنجليزي.

1949 - بيتر شيلتون، حارس مرمى كرة قدم إنجليزي.

1954 - قحطان القحطاني، ممثل بحريني.

1958 - جون ألدريج، لاعب ومدرب كرة قدم أيرلندي.

1961 - جيمس غاندولفيني، ممثل أمريكي.

1971 - لانس آرمسترونج، لاعب أمريكي في سباق الدراجات.

1973 - جيمس مارسدن، ممثل أمريكي.

1974 - سول كامبل، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1977 - لي تي، لاعب كرة قدم صيني.

1979 - ماغي بو غصن، ممثلة لبنانية.

1983 - كيفن دويل، لاعب كرة قدم أيرلندي.

وفيات

96 - الإمبراطور دوميتيان، إمبراطور روماني.

1180 - الملك لويس السابع، ملك فرنسا.

1663 - جوزيبي دا كوبرتينو، قديس إيطالي.

1783 - ليونهارد أويلر، عالم رياضيات سويسري.

1896 - هيبوليت فيزو، عالم فيزياء فرنسي.

1961 - داغ همرشولد، أمين عام الأمم المتحدة حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1961.

1964 - مايلز لامبسون، دبلوماسي بريطاني.

1967 - جون كوكروفت، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1951.

1970 - جيمي هندريكس، مغني أمريكي.

1988 - محمد حسين شهريار، شاعر إيراني.

1996 - الشيخ عبد الله الجابر الصباح، وزير كويتي سابق والمستشار الخاص لأمير الكويت.

2002 - ماورو راموس، لاعب كرة قدم برازيلي.

2011 - محمد بسيوني، دبلوماسي مصري.

2012 - سانتياغو كاريو، سياسي إسباني.