حدث في مثل هذا اليوم September 19, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1356 - إدوارد الأمير الأسود يقود إنجلترا لنصر ساحق على الفرنسيين بقيادة جون الثاني في معركة بواتييه.
1941 - قوات ألمانيا النازية تستولي على كييف عاصمة أوكرانيا السوفيتية وذلك خلال الحرب العالمية الثانية.
1957 - الولايات المتحدة تقوم بأول اختبار لتفجير قنبلة نووية تحت سطح الأرض.
1959 - منع الزعيم السوفيتي نيكيتا خروتشوف من زيارة ديزني لاند.
1971 - سلطنة عمان تنضم لجامعة الدول العربية.
1973 - تنصيب الأمير كارل غوستاف ملكًا على السويد خلفًا لجده الملك غوستاف السادس أدولف وذلك تحت اسم كارل السادس عشر غوستاف.
1999 - قوة حفظ السلام متعددة الجنسيات التابعة للأمم المتحدة تصل إلى تيمور الشرقية في محاولة لإستعادة النظام والقانون في المنطقة.
2002 - اشتعال الحرب الأهلية في كوت ديفوار.
2006 - الجيش التايلندي ينقلب على السلطة بعد عدة أزمات سياسية ويعلن حالة الطوارئ.
2007 - اغتيال النائب في مجلس النواب اللبناني أنطوان غانم وذلك بتفجير سيارته في منطقة سن الفيل.
2014 - إعلان رفض الاسكتلنديين الاستقلال عن المملكة المتحدة بنسبة تجاوزت 55%، وذلك بعد استفتاء شعبي في البلاد تم في 18 سبتمبر.
2015 - انتهاء الألعاب الأفريقية الحادية عشرة في برازافيل ومصر تتحصل على المرتبة الأولى.
مواليد
86 - أنطونيوس بيوس، إمبراطور روماني.
1551 - هنرى الثالث، ملك فرنسي.
1900 - محمود فوزي، نائب رئيس جمهورية مصري.
1908 - ميكا فالتري، كاتب روائي فنلندي.
1911 - ويليام غولدنغ، كاتب روائي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1983.
1926 - ماساتوشي كوشيبا، عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 2002.
1927 - روزماري هاريس، ممثلة إنجليزية.
1928 - عبد السلام ياسين، داعية إسلامي مغربي.
1948 - جيرمي أيرونز، ممثل إنجليزي.
1963 - ديفيد سيمان، حارس مرمى كرة قدم إنجليزي.
1971 - سانا لاثان، ممثلة أمريكية.
1974 - ديفيد زيبيدا، ممثل مكسيكي.
1978 - خورخي لوبيز، لاعب كرة قدم إسباني.
1984 - كيفين زيغرس، ممثل كندي.
1977 - أشرف إحسان فقيه، قاص وكاتب سعودي.
1989 -مبارك المانع، ممثل كويتي.شذى جودت، ممثلة مصرية.
وفيات
1710 - أوول رومر، عالم فلكي دنماركي.
1843 - غاسبارد-غوستاف كوريوليس، عالم رياضيات فرنسي.
1881 - جيمس جارفيلد، رئيس أمريكي.
1943 - محمد حسين الأصفهاني، عالم شيعي إثنی عشري.
1962 - أحمد بن يحيى، إمام المملكة المتوكلية اليمنية.
1967 - زينايدا سربرياكوڤا، رسامة روسية.
2000 - محمد حمد البراك، نائب في مجلس الأمة الكويتي.
2007 - أنطوان غانم، سياسي لبناني.
2011 - أنس السعيدي، طفل يمني قتل أثناء ثورة الشباب اليمنية.
2015 - راشد بن محمد آل مكتوم، ابن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.
أعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في سانت كيتس ونيفيس.
عيد القوات المسلحة في تشيلي.
العيد القومي لمحافظة البحيرة في مصر.
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