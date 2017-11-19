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حدث في مثل هذا اليوم November 19, 2017

آخر تحديث: منذ 17 من الساعات 5 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم November 19, 2017

أحداث سياسية وعامة

636 - نهاية معركة القادسية بنصر المسلمين على الفرس.

1095 - البابا أوربانوس الثاني يدعو «مجلس كليرمون» للإنعقاد وذلك لمناقشة إرسال حملة إلى الأراضي المقدسة.

1493 - كريستوفر كولومبوس ينزل على جزيرة بورتوريكو في العالم الجديد.

1816 - تأسيس جامعة وارسو.

1942 - الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ عملية أورانوس، وهي العملية التي حولت دفة الصراع في معركة ستالينجراد.

1943 - النازيين يقومون بتصفية اليهود في «معسكر اعتقال يانوفسكا» في مبرغ غرب أوكرانيا، وقد قتل ما لا يقل عن 6000 يهودي بعد انتفاضة فاشلة ومحاولة للهروب الجماعي.

1946 - أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى الأمم المتحدة.

1954 - بدأ بث «تلفزيون مونتي كارلو»، وهي أقدم قناة تلفزيونية خاصة في أوروبا، وقد قام بتأسيسها الأمير رينيه الثالث.

1979 - الخميني يفرج عن جميع المحتجزين في السفارة الأمريكية من أصول أفريقية.

1990 - علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك.

1994 - انفجار بحافلة في «سوق ديزنجوف» بمدينة تل أبيب يوقع 22 قتيلًا و248 جريحًا، وحركة حماس تعلن مسؤوليتها عن العملية.

1998 - اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تبدأ جلسات الاستماع للشهادات حول فضيحة لوينسكي والمتهم بها بالرئيس بيل كلينتون.

2005 -جنود من قوات مشاة البحرية الأمريكية يرتكبون مجزرة في مدينة حديثة العراقية.

2009 - الكشف عن خطة عمل عملية القفص الانقلابية في تركيا.

 

مواليد

1503 - بيير لويجي فارنيزي، دوق بارما.

1600 - الملك تشارلز الأول، ملك إنجلترا.

1711 - ميخائيل لومونوسوف، كاتب روسي.

1805 - فرديناند دي لسبس، دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس.

1831 - جيمس جارفيلد، رئيس الولايات المتحدة العشرين.

1882 - عز الدين القسام، عالم مسلم ومجاهد سوري.

1887 - جيمس سومنر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.

1896 - رشيد ياسمي، أديب إيراني.

1917 - أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند.

1936 - يوان تسي لي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986.

1938 - سعاد مكاوي، ممثلة ومغنية مصرية.

1955 - جلوريا جويدا، ممثلة إيطالية.

1958 - تشارلي كوفمان، مخرج أمريكي.

1961 - ميغ رايان، ممثلة أمريكية.

1962 - جودي فوستر، ممثلة أمريكية.

1963 - حبيب غلوم، ممثل ومخرج إماراتي.

1965 - لوران بلان، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

1969 - شيرو هاماغتشي، ملحن ياباني.

1977 - حنا رباني خار، سياسية باكستانية.

1981 - محمود بوشهري، ممثل إيراني يعمل في الكويت.

1985 - كريس إيغلز، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1986 - ميلان سميليانيتش، لاعب كرة قدم صربي.

1987 - سيلفيا سولير إسبينوزا، لاعبة كرة مضرب إسبانية.

1988 - باتريك كين، لاعب هوكي أمريكي.

1989 - تايجا، مغني راب أمريكي.

1993 - كريم فراي، لاعب كرة قدم سويسري.

 

وفيات

496 - غاليليوس الأول.

498 - أناستاسيوس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية.

923 - أبو بكر الرازي، عالم مسلم.

1492 - عبد الرحمن الجامي، شاعر فارسي.

1665 - نيكولا بوسان، رسام فرنسي.

1887 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.

2004 - جون روبرت فين، صيدلي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

2009 - عبد العزيز الفهد، ممثل كويتي.

2010 - عبد العزيز الدوري، مؤرخ عراقي.

2011 - خيرية أحمد، ممثلة مصرية.

2013 - فردريك سانغر، كيميائي بريطاني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء.

2014 - غلام حسين مظلومي، لاعب كرة قدم إيراني.

2015 - مال ويتفيلد، عداء أمريكي.

 

أعياد ومناسبات

يوم الرجال الدولي.

عيد التحرير في مالي.

عيد العلم في البرازيل.

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