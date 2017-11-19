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حدث في مثل هذا اليوم November 19, 2017
أحداث سياسية وعامة
636 - نهاية معركة القادسية بنصر المسلمين على الفرس.
1095 - البابا أوربانوس الثاني يدعو «مجلس كليرمون» للإنعقاد وذلك لمناقشة إرسال حملة إلى الأراضي المقدسة.
1493 - كريستوفر كولومبوس ينزل على جزيرة بورتوريكو في العالم الجديد.
1816 - تأسيس جامعة وارسو.
1942 - الجيش الأحمر السوفيتي بقيادة الجنرال غيورغي جوكوف يبدأ عملية أورانوس، وهي العملية التي حولت دفة الصراع في معركة ستالينجراد.
1943 - النازيين يقومون بتصفية اليهود في «معسكر اعتقال يانوفسكا» في مبرغ غرب أوكرانيا، وقد قتل ما لا يقل عن 6000 يهودي بعد انتفاضة فاشلة ومحاولة للهروب الجماعي.
1946 - أفغانستان وآيسلندا والسويد ينضمون إلى الأمم المتحدة.
1954 - بدأ بث «تلفزيون مونتي كارلو»، وهي أقدم قناة تلفزيونية خاصة في أوروبا، وقد قام بتأسيسها الأمير رينيه الثالث.
1979 - الخميني يفرج عن جميع المحتجزين في السفارة الأمريكية من أصول أفريقية.
1990 - علي عزت بيغوفيتش يتولى رئاسة البوسنة والهرسك.
1994 - انفجار بحافلة في «سوق ديزنجوف» بمدينة تل أبيب يوقع 22 قتيلًا و248 جريحًا، وحركة حماس تعلن مسؤوليتها عن العملية.
1998 - اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تبدأ جلسات الاستماع للشهادات حول فضيحة لوينسكي والمتهم بها بالرئيس بيل كلينتون.
2005 -جنود من قوات مشاة البحرية الأمريكية يرتكبون مجزرة في مدينة حديثة العراقية.
2009 - الكشف عن خطة عمل عملية القفص الانقلابية في تركيا.
مواليد
1503 - بيير لويجي فارنيزي، دوق بارما.
1600 - الملك تشارلز الأول، ملك إنجلترا.
1711 - ميخائيل لومونوسوف، كاتب روسي.
1805 - فرديناند دي لسبس، دبلوماسي فرنسي وصاحب مشروع حفر قناة السويس.
1831 - جيمس جارفيلد، رئيس الولايات المتحدة العشرين.
1882 - عز الدين القسام، عالم مسلم ومجاهد سوري.
1887 - جيمس سومنر، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1946.
1896 - رشيد ياسمي، أديب إيراني.
1917 - أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند.
1936 - يوان تسي لي، عالم كيمياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1986.
1938 - سعاد مكاوي، ممثلة ومغنية مصرية.
1955 - جلوريا جويدا، ممثلة إيطالية.
1958 - تشارلي كوفمان، مخرج أمريكي.
1961 - ميغ رايان، ممثلة أمريكية.
1962 - جودي فوستر، ممثلة أمريكية.
1963 - حبيب غلوم، ممثل ومخرج إماراتي.
1965 - لوران بلان، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.
1969 - شيرو هاماغتشي، ملحن ياباني.
1977 - حنا رباني خار، سياسية باكستانية.
1981 - محمود بوشهري، ممثل إيراني يعمل في الكويت.
1985 - كريس إيغلز، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1986 - ميلان سميليانيتش، لاعب كرة قدم صربي.
1987 - سيلفيا سولير إسبينوزا، لاعبة كرة مضرب إسبانية.
1988 - باتريك كين، لاعب هوكي أمريكي.
1989 - تايجا، مغني راب أمريكي.
1993 - كريم فراي، لاعب كرة قدم سويسري.
وفيات
496 - غاليليوس الأول.
498 - أناستاسيوس الثاني، بابا الكنيسة الكاثوليكية.
923 - أبو بكر الرازي، عالم مسلم.
1492 - عبد الرحمن الجامي، شاعر فارسي.
1665 - نيكولا بوسان، رسام فرنسي.
1887 - إيما لازاروس، شاعرة أمريكية.
2004 - جون روبرت فين، صيدلي إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.
2009 - عبد العزيز الفهد، ممثل كويتي.
2010 - عبد العزيز الدوري، مؤرخ عراقي.
2011 - خيرية أحمد، ممثلة مصرية.
2013 - فردريك سانغر، كيميائي بريطاني حائز على جائزة نوبل في الكيمياء.
2014 - غلام حسين مظلومي، لاعب كرة قدم إيراني.
2015 - مال ويتفيلد، عداء أمريكي.
أعياد ومناسبات
يوم الرجال الدولي.
عيد التحرير في مالي.
عيد العلم في البرازيل.
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