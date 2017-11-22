حدث في مثل هذا اليوم November 22, 2017

أحداث سياسية وعامة

1574 ـ اكتشاف جزر خوان فرنانديث قبالة سواحل تشيلي.

1943 - لبنان يحصل على استقلاله من فرنسا، وبشارة الخوري يتولى رئاسته.

1963 - اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي قنصاً وذلك أثناء زيارته لمدينة دالاس.

1967 - صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 بعد حرب 1967، وقد نص القرار على انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها نتيجة هذه الحرب واحترام سيادة دول المنطقة على أراضيها وحرية الملاحة في الممرات الدولية وحل مشكلة اللاجئين وإنشاء مناطق منزوعة السلاح.

1975 - تنصيب خوان كارلوس ملكًا على إسبانيا بعد وفاة الديكتاتور فرانثيسكو فرانكو وبناء على وصيته، وبذلك أعيد النظام الملكي إلى إسبانيا.

1990 - رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت ثاتشر والملقبة بالمرأة الحديدية تقدم استقالتها من منصبها إلى الملكة إليزابيث الثانية.

2003 - معارضون للرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يقتحمون البرلمان مطالبين باستقالته.

2004 - بدأ الثورة البرتقالية في أوكرانيا على إثر نتائج الانتخابات الرئاسية المشكوك بصدقيتها.

2005 - انتخاب أنغيلا ميركل مستشارة لألمانيا، لتكون بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب.

2011 - افتتاح أعمال المجلس الوطني التأسيسي في تونس المخول بوضع دستور جديد للبلاد، وفي الجلسة الافتتاحية تم انتخاب مصطفى بن جعفر رئيسًا للمجلس.

2013 - النرويجي ماغنوس كارلسن يصبح البطل العشرين في بطولة العالم للشطرنج بعد فوزه أمام بطل نسخة 2012 الهندي فيشفاناثان اناند في إطار بطولة العالم للشطرنج 2013 المنعقدة في مدينة تشيناي في الهند.

مواليد

1643 - روبير دو لا سال، مستكشف فرنسي.

1808 - توماس كوك، رجل أعمال بريطاني.

1819 - جورج إليوت، روائية إنجليزية.

1852 - بول دو كونستنت، سياسي فرنسي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1909.

1869 - أندريه جيد، كاتب فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1947.

1877 - خوان غامبر، رجل أعمال ولاعب كرة قدم سويسري.

1890 - شارل ديغول، رئيس فرنسا.

1901 - خواكين رودريغو، موسيقي إسباني.

1904 - لوي نيل، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1970.

1909 - ميخائيل ميل، صانع طائرات روسي.

1912 - الشيخ عبد العزيز بن باز، عالم دين سعودي.

1913 - فطين عبد الوهاب، مخرج مصري.

1917 - السير أندرو هكسلي، عالم فيزيولوجيا وفيزياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1963.

1919 - سالم حنا خميس، عالم رياضيات فلسطيني.

1926 - جيرالدين بيج، ممثلة أمريكية.

1930 - فيكتور نورينبيرغ، لاعب كرة قدم لوكسمبورغي.

1934 - أحمد سيف الإسلام، محامي مصري.

1944 - علي الكوراني، رجل دين شيعي لبناني.

1948 - رادومير أنتيتش، لاعب ومدرب كرة قدم صربي.

1967 - مارك رافالو، ممثل أمريكي.

1968 - عزة بهاء، ممثلة مصرية.صبري فواز، ممثل مصري.

1969 - بننو يلدرملار، ممثلة تركية.

1970 - ياسر المصري، ممثل أردني.

1971 - أمجد طعمة، ممثل سوري.

1972 - وائل جسار، مغني لبناني.

1973 - عبد الفتاح بوعكاز، إعلامي وشاعر جزائري.

1975 - جونكو ميناغاوا، ممثلة أداء صوتي يابانية.

1976 - تورستن فرينجز، لاعب كرة قدم ألماني.

1980 - ياسر الدوسري، قارئ قرآن سعودي.

1981 - سيفيرين غانتسارتسيك، لاعب كرة قدم بولندي.

1982 - ياكوبو إيغبيني، لاعب كرة قدم نيجيري.

1982 -عبد الله الطليحي، لاعب كيك بوكسينغ ومذيع وممثل كويتي.

1982 -عمرو سلامة، مخرج مصري.

1983 - بيتر راماج، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1984 - إبراهيم هزازي، لاعب كرة قدم سعودي.

1985 - أسامواه جيان، لاعب كرة قدم غاني.

1986 - أيتن عامر، ممثلة مصرية.

1987 - مروان فيلايني، لاعب كرة قدم بلجيكي.

1987 - أحمد الجارحي، مؤلف وملحن مؤلف وملحن مصري.

1989 - كريس سمولينغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.

وفيات

1617 - السلطان أحمد الأول، السلطان العثماني الرابع عشر.

1718 - إدوارد تيش، قرصان إنجليزي معروف باسم «اللحية السوداء».

1916 - جاك لندن، كاتب أمريكي.

1941 - فيرنر مولديرز، عسكري ألماني.

1944 - السير آرثر ستانلي إدنغتون، عالم إنجليزي في علم الفلك والفيزياء.

1963 - جون كينيدي، رئيس الولايات المتحدة الخامس والثلاثون.

1981 - هانس كريبس، عالم كيمياء حيوية بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1953.

1986 - سكاتمان كروذرس، ممثل أمريكي.

1989 - رينيه معوض، رئيس الجمهورية اللبنانية التاسع.

2010 - مصطفى السلاب، سياسي ورجل أعمال مصري.

2011 - سفيتلانا ستالين، ابنة الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين.