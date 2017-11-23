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- توقعات الأبراج ليوم November 23, 2017
- بدون تعليق
- حدث في مثل هذا اليوم November 23, 2017
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حدث في مثل هذا اليوم November 23, 2017
أحداث سياسية وعامة
1824 - انتصار الأسطول المصري على الأسطول اليوناني في "موقعة ستمبالا".
1890 - وفاة ملك هولندا ويليام الثالث دون وجود وريث ذكر يخلفة مما حتم إصدار تشريع خاص لتخلفة ابنته فيلهامينا.
1940 - مملكة رومانيا توقع اتفاقًا للتحالف مع ألمانيا النازية وإيطاليا واليابان فيما عرف باسم دول المحور وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1964 - الرئيس المصري جمال عبد الناصر وملك السعودية فيصل بن عبد العزيز يوقعان في مدينة جدة اتفاقًا بشأن حرب اليمن.
1981 - الرئيس الأمريكي رونالد ريغان يوقع على أمر رئاسي ظل سرًا يقضي بأن تقوم وكالة المخابرات المركزية بدعم وتدريب وتمويل "ثوار الكونترا" في نيكاراغوا، وهو الأمر الذي تم فضحة فيما بعد وعرفت بقضية "إيران - كونترا".
1989 - هدم جدار برلين بالكامل.
1991 - انتخاب بطرس بطرس غالي أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا لخافيير بيريز دي كويلار على أن يتسلم عمله رسميًا في 1 يناير 1992.
2001 - اغتيال محمود أبو هنود أحد قادة القسام الجناح العسكري لـحركة حماس في نابلس في فلسطين.
2003 - الرئيس الجورجي إدوارد شيفردنادزه يضطر لتقديم استقالته من منصبه بعد احتجاجات شعبية واسعة على إثر نتائج الانتخابات فيما عرف بثورة الزهور.
2005 - انتخاب إلين جونسون سيرليف رئيسة لليبيريا، وبذلك تصبح أول امرأة تتولى منصب الرئيس في أفريقيا كلها.
2007 - تأجيل الجلسة الانتخابية الخاصة بانتخاب رئيس لبنان إلى تاريخ 30 نوفمبر وذلك لمزيد من التشاور على الرغم من أن هذا اليوم هو آخر يوم من ولاية الرئيس إميل لحود.
2007 -الرئيس اللبناني إميل لحود يقرر تسليم الجيش الأمن في البلاد وذلك بسبب عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وحصول فراغ بمركز الرئاسة، والحكومة ترفض القرار.
2008 - المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية ينتخب رئيس السلطة محمود عباس رئيسًا لدولة فلسطين، وحركة حماس ترفض القرار.
2010 - كوريا الشمالية تطلق أكثر من 200 قذيفة مدفعية على جزيرة تابعة لكوريا الجنوبية، وجيش كوريا الجنوبية يفتح النار دفاعًا عن النفس.
2011 - الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوقع على المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية والقاضية بتنحيه عن الحكم.
2014 - الانتخابات الرئاسية التونسيَّة تقام في البلاد لأوَّل مرة بعد الدستور الجديد وثاني مرة بعد الثورة.
2014 - النرويجي ماغنوس كارلسن يفوز للمرة الثانية في تاريخه على التوالي ببطولة العالم للشطرنج 2014 أمام بطل العالم الأسبق الهندي فيشفاناثان اناند.
2014 - البريطاني لويس هاملتون يفوز للمرة الثانية في تاريخه ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد 2014.
2015 - انتخاب المعارض ماوريسيو ماكري رئيساً للأرجنتين خلفاً لكريستينا كيرشنر.
مواليد
912 - الإمبراطور أوتو الأول، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1221 - الملك ألفونسو العاشر، ملك مملكة قشتالة.
1804 - فرانكلين بيرس، رئيس الولايات المتحدة الرابع عشر.
1837 - يوهانس ديديريك فان دير فالس، عالم فيزياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1910.
1860 - كارل هايلمار برانتينج، رئيس وزراء السويد حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.
1897 - كارل غيبهارت - طبيب نازي اشتهر بتجاربه الطبية البشعة على سجناء مراكز الاعتقال.
وفيات
1890 - الملك ويليام الثالث، ملك هولندا.
1957 - إيليا أبو ماضي، أحد شعراء المهجر من أصل لبناني.
أعياد ومناسبات
عيد شكر العمال في اليابان.
عيد القديس جرجس في جورجيا.
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