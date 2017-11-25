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حدث في مثل هذا اليوم November 25, 2017

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم November 25, 2017

أحداث سياسية وعامة

885 - بدأ حصار باريس من قبل الفايكنج.

1177 - تشابك قوات صلاح الدين الأيوبي قائد الأيوبيين مع قوات بلدوين الرابع قائد مملكة بيت المقدس في معركة تل الجزر الذي نتج عنه إنتصار بيت المقدس وإنسحاب الجيش الأيوبي.

1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة لانجلترا.

1491 - بدء حصار غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس.

1492 - توقيع معاهدة استسلام غرناطة في الأندلس للملك ‹فرديناند الخامس›.

1915 - ألبرت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة لأول مرة أمام الأكاديمية البروسية للعلوم.

1975 - استقلال سورينام عن هولندا.

1986 - افتتاح جسر الملك فهد والذي يربط بين السعودية والبحرين.

1992 - الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين وهما التشيك وسلوفاكيا وذلك اعتبارًا من 1 يناير 1993 وذلك بعد استفتاء شعبي.

2016 - تصادم قطارين في محافظة سمنان الإيرانية يسفر عن وفاة 45 شخص على الأقل وإصابة 103 آخرين.

 

مواليد

1454 - كاترين كورنارو، ملكة قبرص.

1562 - لوبي دي فيغا، كاتب مسرحي وشاعر إسباني.

1816 - فيكتور أدولف مالتي بران جغرافي وعالم خرائط فرنسي.

1844 - كارل بنز، مهندس ألماني.

1867 - طلعت حرب، اقتصادي مصري ومؤسس بنك مصر.

1881 - يعقوب فيشمان، شاعر إسرائيلي.

1903 - أبو الأعلى المودودي، مفكر إسلامي هندي.

1909 - عماد حمدي، ممثل مصري.

1915 - أوغستو بينوشيه، رئيس تشيلي.

1917 - أسمهان، مغنية وممثلة سورية / مصرية.

1923 - ماونو كويفيستو، رئيس فنلندا التاسع.

1944 - الشيخ جابر خالد جابر الصباح، عسكري ووزير كويتي.

1946 - سامية الجزائري، ممثلة سورية.

1952 - عمران خان، لاعب كريكت وسياسي باكستاني.

1957 - صباح بركات، ممثلة سورية.

1962 - ماجدة زكي، ممثلة مصرية.

1963 - خالد الصاوي، ممثل مصري.

1965 - لطيفة رأفت، مغنية مغربية.

1967 - كازيا ناكاي، ممثل أداء صوتي ياباني.

1971 - كريستينا أبلغيت، ممثلة أمريكية.

1977 - ميرنا وليد، ممثلة لبنانية تعيش في مصر.

1980 - أرون موكوينا، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.

1981 - تشابي ألونسو، لاعب كرة قدم إسباني.

1984 - جاسبارد أوليه، ممثل فرنسي.

1986 - كريغ غاردنر، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1988 - جاي سبيرينغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1992 - نيفين ماضي، ممثلة سورية تعيش في الإمارات العربية المتحدة.

 

وفيات

311 - البابا بطرس الأول، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

1185 - البابا لوسيوس الثالث.

1456 - جاك كور، تاجر ومصرفي فرنسي.

1885 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي.

1950 - يوهانس فلهلم ينسن، كاتب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.

1974 - يو ثانت، أمين عام الأمم المتحدة.

1976 - خير الدين الزركلي، كاتب ومؤرخ وشاعر وصحفي سوري.

2001 - رياض أحمد جوهر شاهي، الزعيم الروحي ومؤسس الحركة الروحانية العالمية انجمن سرفروشان اسلام.

2003 - ماري كويني، ممثلة ومنتجة مصرية.

2005 - جورج بست، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.

2006 - مصطفى مصباح زادة، حقوقي وعالم الاقتصاد وصحفي إيراني.

2012 - دايف سكستون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.

2016 - فيدل كاسترو، رئيس كوبي سابق.

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