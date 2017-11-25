حدث في مثل هذا اليوم November 25, 2017

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أحداث سياسية وعامة
885 - بدأ حصار باريس من قبل الفايكنج.
1177 - تشابك قوات صلاح الدين الأيوبي قائد الأيوبيين مع قوات بلدوين الرابع قائد مملكة بيت المقدس في معركة تل الجزر الذي نتج عنه إنتصار بيت المقدس وإنسحاب الجيش الأيوبي.
1487 - إليزابيث يورك تتوج ملكة لانجلترا.
1491 - بدء حصار غرناطة آخر معاقل المسلمين في الأندلس.
1492 - توقيع معاهدة استسلام غرناطة في الأندلس للملك ‹فرديناند الخامس›.
1915 - ألبرت أنيشتاين يقدم النظرية النسبية العامة لأول مرة أمام الأكاديمية البروسية للعلوم.
1975 - استقلال سورينام عن هولندا.
1986 - افتتاح جسر الملك فهد والذي يربط بين السعودية والبحرين.
1992 - الموافقة على تقسيم تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين وهما التشيك وسلوفاكيا وذلك اعتبارًا من 1 يناير 1993 وذلك بعد استفتاء شعبي.
2016 - تصادم قطارين في محافظة سمنان الإيرانية يسفر عن وفاة 45 شخص على الأقل وإصابة 103 آخرين.
مواليد
1454 - كاترين كورنارو، ملكة قبرص.
1562 - لوبي دي فيغا، كاتب مسرحي وشاعر إسباني.
1816 - فيكتور أدولف مالتي بران جغرافي وعالم خرائط فرنسي.
1844 - كارل بنز، مهندس ألماني.
1867 - طلعت حرب، اقتصادي مصري ومؤسس بنك مصر.
1881 - يعقوب فيشمان، شاعر إسرائيلي.
1903 - أبو الأعلى المودودي، مفكر إسلامي هندي.
1909 - عماد حمدي، ممثل مصري.
1915 - أوغستو بينوشيه، رئيس تشيلي.
1917 - أسمهان، مغنية وممثلة سورية / مصرية.
1923 - ماونو كويفيستو، رئيس فنلندا التاسع.
1944 - الشيخ جابر خالد جابر الصباح، عسكري ووزير كويتي.
1946 - سامية الجزائري، ممثلة سورية.
1952 - عمران خان، لاعب كريكت وسياسي باكستاني.
1957 - صباح بركات، ممثلة سورية.
1962 - ماجدة زكي، ممثلة مصرية.
1963 - خالد الصاوي، ممثل مصري.
1965 - لطيفة رأفت، مغنية مغربية.
1967 - كازيا ناكاي، ممثل أداء صوتي ياباني.
1971 - كريستينا أبلغيت، ممثلة أمريكية.
1977 - ميرنا وليد، ممثلة لبنانية تعيش في مصر.
1980 - أرون موكوينا، لاعب كرة قدم جنوب أفريقي.
1981 - تشابي ألونسو، لاعب كرة قدم إسباني.
1984 - جاسبارد أوليه، ممثل فرنسي.
1986 - كريغ غاردنر، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1988 - جاي سبيرينغ، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1992 - نيفين ماضي، ممثلة سورية تعيش في الإمارات العربية المتحدة.
وفيات
311 - البابا بطرس الأول، بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
1185 - البابا لوسيوس الثالث.
1456 - جاك كور، تاجر ومصرفي فرنسي.
1885 - توماس أندروز هندريكس، سياسي أمريكي.
1950 - يوهانس فلهلم ينسن، كاتب دنماركي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1944.
1974 - يو ثانت، أمين عام الأمم المتحدة.
1976 - خير الدين الزركلي، كاتب ومؤرخ وشاعر وصحفي سوري.
2001 - رياض أحمد جوهر شاهي، الزعيم الروحي ومؤسس الحركة الروحانية العالمية انجمن سرفروشان اسلام.
2003 - ماري كويني، ممثلة ومنتجة مصرية.
2005 - جورج بست، لاعب كرة قدم أيرلندي شمالي.
2006 - مصطفى مصباح زادة، حقوقي وعالم الاقتصاد وصحفي إيراني.
2012 - دايف سكستون، لاعب ومدرب كرة قدم إنجليزي.
2016 - فيدل كاسترو، رئيس كوبي سابق.
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