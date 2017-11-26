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حدث في مثل هذا اليوم November 26, 2017
أحداث سياسية وعامة
1778 ـ الكابتن جيمس كوك يصبح أول أوروبي يزور جزيرة ماوي، ثاني أكبر جزر هاواي.
1830 - القوات الفرنسية تفشل في اقتحام مدينة البليدة الجزائرية بسبب مقاومة السكان.
1941 - القوات اليابانية بقياده الأميرال ‹شوشي ناجومو› تتوجه مع الأسطول الياباني تجاه بيرل هاربر.
1950 - قوات الجيش الصيني تدخل كوريا الشمالية لمساندتها ضد تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب الكورية، وساهم هذا التدخل في تعديل موزاين القوى.
1962 - أحمد بن بلة يشكل أول حكومة في الجزائر بعد الاستقلال.
1973 - موريتانيا تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية.
2003 - الكونكورد تحلق برحلتها الأخيرة في مدينة برستل.
2008 - سلسلة انفجارات تهز مومباي العاصمة الاقتصادية للهند تستهدف عدة أماكن منها مطار داخلي وفنادق ومحطة سكة حديد ومطعم شهير ومستشفى وإحتجاز رهائن.
2011 - إطلاق مختبر علوم المريخ مع عربة كيوريوسيتي روفر.
2014 - نهائي خليجي 22 لكرة القدم بين السعودية وقطر في الرياض.
مواليد
1607 - جون هارفارد، رجل دين إنجليزي وكبير مؤسسي جامعة هارفارد.
1857 - فرديناند دو سوسور، عالم سويسري في علم اللغويات.
1876 - ويليس كارير، مهندس ومخترع أمريكي.
1885 - هاينريش برونينغ، مستشار ألمانيا.
1894 - نوربرت فينر، عالم رياضيات أمريكي.
1898 - كارل تزيغلر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.
1920 - عبد العزيز حسين، أديب ووزير كويتي.
1931 - أدولفو بريز إيسكيبل، فنان أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1980.
1939 - عبد الله أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا.
1939 - كوثر العسال، ممثلة مصرية.
1943 - مارلين روبنسون، روائية أمريكية.
1949 - مرعي بن عمودة الكثيري، أول رئيس وزراء لتيمور الشرقية.
1953 - بوسي، ممثلة مصرية.
1957 - رغدة، ممثلة سورية.
1964 - شكري بلعيد، سياسي تونسي.
1971 - عمرو سعد، ممثل مصري.علا غانم، ممثلة مصرية.
1972 - أرجون رامبال، ممثل هندي.
1973 - بيتر فانسيلي، ممثل أمريكي.
1978 - جون فكياما، ممثل أداء صوتي ياباني.
1981 - ستيفان أنديرسين، لاعب كرة قدم دنماركي.
1984 - أنتونيو بويرتا، لاعب كرة قدم إسباني.
1986 - رودينا فهمي، ممثلة مصرية.
1990 - داني ويلبيك، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1991 - مانولو غابياديني، لاعب لاعب كرة قدم إيطالي.
1994 - أزرا هاجيتش، لاعبة كرة مضرب أسترالية.
وفيات
399 - سيرغيوس.
829 – ابن أعين المصري، فقيه مالكي.
1126 - آق سنقر البرسقي، صاحب الموصل والرحبة.
1504 - الملكة إيزابيلا الأولى، ملكة قشتالة وليون وصقلية.
1829 - توماس باك ريد، سياسي ومحامي أمريكي.
1836 - جون لودون، مهندس اسكتلندي.
1851 - جان دو، عسكري وسياسي فرنسي.
1855 - آدم ميتسكيفيتش، شاعر وطني بولندي.
1857 - جوزيف فرايهر، كاتب ألماني.
1926 - جون موسز براونينغ، صانع أسلحة نارية أمريكي.
1928 - راينهارد شير، أدميرال ألماني.
1952 - سفين هيدين، ستكشف ومصور وجيولوجي سويدي.
1980 - بيت ديباولو، سائق فورملا 1 هندي.
1981 - ماكس إيوي، لاعب شطرنج محترف وعالم رياضيات ومؤلف هولندي.
1988 - توفيق الدقن، ممثل مصري.
1988 -الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية.
2001 - نيلس أسلك فالكيابا، كاتب وموسيقي فنلندي.
2003 - ميرزا عبد الرسول الإحقاقي، مرجع شيعي كويتي.
2005 - غريد الشاطئ، مغني كويتي.
2011 - عامر منيب، مغني مصري.
2012 - جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.
2012 -ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.
2014 - صباح، فنانة لبنانية.
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