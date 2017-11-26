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حدث في مثل هذا اليوم November 26, 2017

آخر تحديث: منذ 11 من الساعات 14 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم November 26, 2017

أحداث سياسية وعامة

1778 ـ الكابتن جيمس كوك يصبح أول أوروبي يزور جزيرة ماوي، ثاني أكبر جزر هاواي.

1830 - القوات الفرنسية تفشل في اقتحام مدينة البليدة الجزائرية بسبب مقاومة السكان.

1941 - القوات اليابانية بقياده الأميرال ‹شوشي ناجومو› تتوجه مع الأسطول الياباني تجاه بيرل هاربر.

1950 - قوات الجيش الصيني تدخل كوريا الشمالية لمساندتها ضد تحالف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب الكورية، وساهم هذا التدخل في تعديل موزاين القوى.

1962 - أحمد بن بلة يشكل أول حكومة في الجزائر بعد الاستقلال.

1973 - موريتانيا تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية.

2003 - الكونكورد تحلق برحلتها الأخيرة في مدينة برستل.

2008 - سلسلة انفجارات تهز مومباي العاصمة الاقتصادية للهند تستهدف عدة أماكن منها مطار داخلي وفنادق ومحطة سكة حديد ومطعم شهير ومستشفى وإحتجاز رهائن.

2011 - إطلاق مختبر علوم المريخ مع عربة كيوريوسيتي روفر.

2014 - نهائي خليجي 22 لكرة القدم بين السعودية وقطر في الرياض.

 

مواليد

1607 - جون هارفارد، رجل دين إنجليزي وكبير مؤسسي جامعة هارفارد.

1857 - فرديناند دو سوسور، عالم سويسري في علم اللغويات.

1876 - ويليس كارير، مهندس ومخترع أمريكي.

1885 - هاينريش برونينغ، مستشار ألمانيا.

1894 - نوربرت فينر، عالم رياضيات أمريكي.

1898 - كارل تزيغلر، عالم كيمياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1963.

1920 - عبد العزيز حسين، أديب ووزير كويتي.

1931 - أدولفو بريز إيسكيبل، فنان أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1980.

1939 - عبد الله أحمد بدوي، رئيس وزراء ماليزيا.

1939 - كوثر العسال، ممثلة مصرية.

1943 - مارلين روبنسون، روائية أمريكية.

1949 - مرعي بن عمودة الكثيري، أول رئيس وزراء لتيمور الشرقية.

1953 - بوسي، ممثلة مصرية.

1957 - رغدة، ممثلة سورية.

1964 - شكري بلعيد، سياسي تونسي.

1971 - عمرو سعد، ممثل مصري.علا غانم، ممثلة مصرية.

1972 - أرجون رامبال، ممثل هندي.

1973 - بيتر فانسيلي، ممثل أمريكي.

1978 - جون فكياما، ممثل أداء صوتي ياباني.

1981 - ستيفان أنديرسين، لاعب كرة قدم دنماركي.

1984 - أنتونيو بويرتا، لاعب كرة قدم إسباني.

1986 - رودينا فهمي، ممثلة مصرية.

1990 - داني ويلبيك، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1991 - مانولو غابياديني، لاعب لاعب كرة قدم إيطالي.

1994 - أزرا هاجيتش، لاعبة كرة مضرب أسترالية.

 

وفيات

399 - سيرغيوس.

829 – ابن أعين المصري، فقيه مالكي.

1126 - آق سنقر البرسقي، صاحب الموصل والرحبة.

1504 - الملكة إيزابيلا الأولى، ملكة قشتالة وليون وصقلية.

1829 - توماس باك ريد، سياسي ومحامي أمريكي.

1836 - جون لودون، مهندس اسكتلندي.

1851 - جان دو، عسكري وسياسي فرنسي.

1855 - آدم ميتسكيفيتش، شاعر وطني بولندي.

1857 - جوزيف فرايهر، كاتب ألماني.

1926 - جون موسز براونينغ، صانع أسلحة نارية أمريكي.

1928 - راينهارد شير، أدميرال ألماني.

1952 - سفين هيدين، ستكشف ومصور وجيولوجي سويدي.

1980 - بيت ديباولو، سائق فورملا 1 هندي.

1981 - ماكس إيوي، لاعب شطرنج محترف وعالم رياضيات ومؤلف هولندي.

1988 - توفيق الدقن، ممثل مصري.

1988 -الأمير محمد بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس العائلة المالكة السعودية.

2001 - نيلس أسلك فالكيابا، كاتب وموسيقي فنلندي.

2003 - ميرزا عبد الرسول الإحقاقي، مرجع شيعي كويتي.

2005 - غريد الشاطئ، مغني كويتي.

2011 - عامر منيب، مغني مصري.

2012 - جوزيف موراي، جراح تجميل أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1990.

2012 -ميلاد حنا، مهندس ومفكر سياسي مصري.

2014 - صباح، فنانة لبنانية.

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