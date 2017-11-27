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حدث في مثل هذا اليوم November 27, 2017
أحداث سياسية وعامة
176 ـ الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس يمنح ابنه كومودوس رتبة إمبراتور وينصّبه قائدًا أعلى للفيالق الرومانية.
511 ـ وفاة الملك كلوفيس الأول ـ مؤسس حكم سلالة الميروفنجيين ـ في باريس.
1095 - البابا أوربانوس الثاني يلقي خطبته الشهيرة في فرنسا والتي على إثرها بدأت الحروب الصليبية على بلاد المسلمين.
1835 ـ تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في جيمس برات وجون سميث بمدينة لندن بتهمة اللواط، ليكونا آخر شخصين يُعدمان في إنجلترا بهذه التهمة.
1895 ـ ألفرد نوبل يوقّع في النادي السويدي النرويجي بباريس وصيته التي أوصى فيها بوقف أمواله على إنشاء جائزة نوبل بعد وفاته.
1912 ـ إسبانيا تعلن الحماية على سواحل المغرب الشمالية.
1919 - انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس والذي طالب باستقلال فلسطين.
1940 ـ البحرية الملكية البريطانية والأسطول الملكي الإيطالي يشتبكان في البحر المتوسط، فيما عُرف بمعركة رأس تيولادا (أو معركة رأس سبارتيفنتو).
1942 - الأسطول الفرنسي يبدأ بالتحرك إلى الجزائر من «ميناء تولون» هروبًا من هجمات الألمان عليه أثناء الحرب العالمية الثانية.
1966 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يفتتح جامعة الكويت.
1978 - تأسيس حزب العمال الكردستاني.
1984 - تبادل السفراء بين الولايات المتحدة والعراق لأول مرة منذ عام 1967.
1991 - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتهمان ليبيا بالضلوع في تفجير طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا، وبداية ما عرف بقضية لوكربي.
2004 - الأسترالية من أصل لبناني «مها سكر» تصبح أول فتاة مسلمة محجبة تنضم لشرطة أستراليا.
2005 - انعقاد القمة الأوروبية / المتوسطية في برشلونة لبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإصلاح السياسي.
2007 - انعقاد «مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط» في أنابوليس.
2013 - اختيار دبي لاستضافة نسخة إكسبو 2020 التابعة لمعرض إكسبو الدولي في 2020.
مواليد
1701 - أندرس سلزيوس، عالم رياضيات وفيزياء وفلكي سويدي.
1857 - تشارلز شرينغتون، طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1932.
1870 - يوهو كوستي بآسيكيفي، رئيس فنلندا السابع.
1894 - كونوسكه ماتسوشيتا، صناعي ياباني ومؤسس شركة باناسونيك للصناعات الكهربائية.
1903 - لارس أونساغر، عالم فيزياء وكيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.
1921 - ألكسندر دوبتشيك، سياسي سلوفاكي.
1926 - سعيد السبع، ضابط سابق وسياسي فلسطيني.
1932 - بنينو أكينو، سياسي فلبيني.
1934 - عمو بابا، لاعب ومدرب كرة قدم عراقي.
1940 - بروس لي، ممثل أمريكي وبطل في الكونج فو.
1941 - إيمي جاكيه، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.
1942 - جيمي هندريكس، مغني أمريكي.
1945 - فاطمة عمارة، ممثلة مصرية.
1947 - إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي الثاني.
1951 - كاثرين بيغلو، مخرجة أمريكية.
1955 - يان بيرغر، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.
1956 - ويليام فيكنر، ممثل أمريكي.
1960 - يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا.
1964 - روبيرتو مانشيني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.
1967 - شيرين سيف النصر، ممثلة مصرية.
1968 - مايكل فارتان، ممثل أمريكي.
1971 - عمرو سمير عاطف، كاتب مصري.
1976 - جليل وايت، ممثل أمريكي.
1978 - راديك ستيبانيك، لاعب كرة مضرب تشيكي.
1979 - تيمو تاينيو، لاعب كرة قدم فنلندي.
1981 - ماثيو تايلور، لاعب كرة قدم إنجليزي.
1982 - ديفيد بيليون، لاعب كرة قدم فرنسي.
1986 - شافي توريس، لاعب كرة قدم إسباني.
1992 - بارك تشان يول معني في فرقة اكسو
وفيات
511 - كلوفيس الأول، ملك الفرنجة.
835 - الإمام محمد الجواد، تاسع أئمة الشيعة الاثنا عشرية.
1198 - الإمبراطورة كونستانس، ملكة مملكة صقلية وألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1754 - أبراهام دي موافر، عالم رياضيات فرنسي.
1852 - آدا لوفلايس، عالمة رياضيات إنجليزية.
1953 - أوجين أونيل، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1936.
1969 - بهاء الدين حسام زادة، عالم الاجتماع، صحفي، مترجم، كاتب وشاعر إيراني
1988 - تقي الدين الصلح، رئيس وزراء لبنان.
2000 - لين شاكليتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.
2011 - غاري سبيد، لاعب ومدرب كرة قدم ويلزي.
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