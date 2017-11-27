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حدث في مثل هذا اليوم November 27, 2017

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات 58 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم November 27, 2017

أحداث سياسية وعامة

176 ـ الإمبراطور الروماني ماركوس أوريليوس يمنح ابنه كومودوس رتبة إمبراتور وينصّبه قائدًا أعلى للفيالق الرومانية.

511 ـ وفاة الملك كلوفيس الأول ـ مؤسس حكم سلالة الميروفنجيين ـ في باريس.

1095 - البابا أوربانوس الثاني يلقي خطبته الشهيرة في فرنسا والتي على إثرها بدأت الحروب الصليبية على بلاد المسلمين.

1835 ـ تنفيذ حكم الإعدام شنقًا في جيمس برات وجون سميث بمدينة لندن بتهمة اللواط، ليكونا آخر شخصين يُعدمان في إنجلترا بهذه التهمة.

1895 ـ ألفرد نوبل يوقّع في النادي السويدي النرويجي بباريس وصيته التي أوصى فيها بوقف أمواله على إنشاء جائزة نوبل بعد وفاته.

1912 ـ إسبانيا تعلن الحماية على سواحل المغرب الشمالية.

1919 - انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس والذي طالب باستقلال فلسطين.

1940 ـ البحرية الملكية البريطانية والأسطول الملكي الإيطالي يشتبكان في البحر المتوسط، فيما عُرف بمعركة رأس تيولادا (أو معركة رأس سبارتيفنتو).

1942 - الأسطول الفرنسي يبدأ بالتحرك إلى الجزائر من «ميناء تولون» هروبًا من هجمات الألمان عليه أثناء الحرب العالمية الثانية.

1966 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يفتتح جامعة الكويت.

1978 - تأسيس حزب العمال الكردستاني.

1984 - تبادل السفراء بين الولايات المتحدة والعراق لأول مرة منذ عام 1967.

1991 - الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تتهمان ليبيا بالضلوع في تفجير طائرة بان أمريكان فوق اسكتلندا، وبداية ما عرف بقضية لوكربي.

2004 - الأسترالية من أصل لبناني «مها سكر» تصبح أول فتاة مسلمة محجبة تنضم لشرطة أستراليا.

2005 - انعقاد القمة الأوروبية / المتوسطية في برشلونة لبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإصلاح السياسي.

2007 - انعقاد «مؤتمر أنابوليس للسلام في الشرق الأوسط» في أنابوليس.

2013 - اختيار دبي لاستضافة نسخة إكسبو 2020 التابعة لمعرض إكسبو الدولي في 2020.

 

مواليد

1701 - أندرس سلزيوس، عالم رياضيات وفيزياء وفلكي سويدي.

1857 - تشارلز شرينغتون، طبيب إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1932.

1870 - يوهو كوستي بآسيكيفي، رئيس فنلندا السابع.

1894 - كونوسكه ماتسوشيتا، صناعي ياباني ومؤسس شركة باناسونيك للصناعات الكهربائية.

1903 - لارس أونساغر، عالم فيزياء وكيمياء نرويجي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1968.

1921 - ألكسندر دوبتشيك، سياسي سلوفاكي.

1926 - سعيد السبع، ضابط سابق وسياسي فلسطيني.

1932 - بنينو أكينو، سياسي فلبيني.

1934 - عمو بابا، لاعب ومدرب كرة قدم عراقي.

1940 - بروس لي، ممثل أمريكي وبطل في الكونج فو.

1941 - إيمي جاكيه، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

1942 - جيمي هندريكس، مغني أمريكي.

1945 - فاطمة عمارة، ممثلة مصرية.

1947 - إسماعيل عمر جيله، رئيس جيبوتي الثاني.

1951 - كاثرين بيغلو، مخرجة أمريكية.

1955 - يان بيرغر، لاعب كرة قدم تشيكوسلوفاكي.

1956 - ويليام فيكنر، ممثل أمريكي.

1960 - يوليا تيموشينكو، رئيسة وزراء أوكرانيا.

1964 - روبيرتو مانشيني، لاعب ومدرب كرة قدم إيطالي.

1967 - شيرين سيف النصر، ممثلة مصرية.

1968 - مايكل فارتان، ممثل أمريكي.

1971 - عمرو سمير عاطف، كاتب مصري.

1976 - جليل وايت، ممثل أمريكي.

1978 - راديك ستيبانيك، لاعب كرة مضرب تشيكي.

1979 - تيمو تاينيو، لاعب كرة قدم فنلندي.

1981 - ماثيو تايلور، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1982 - ديفيد بيليون، لاعب كرة قدم فرنسي.

1986 - شافي توريس، لاعب كرة قدم إسباني.

1992 - بارك تشان يول معني في فرقة اكسو

 

وفيات

511 - كلوفيس الأول، ملك الفرنجة.

835 - الإمام محمد الجواد، تاسع أئمة الشيعة الاثنا عشرية.

1198 - الإمبراطورة كونستانس، ملكة مملكة صقلية وألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1754 - أبراهام دي موافر، عالم رياضيات فرنسي.

1852 - آدا لوفلايس، عالمة رياضيات إنجليزية.

1953 - أوجين أونيل، كاتب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1936.

1969 - بهاء الدين حسام زادة، عالم الاجتماع، صحفي، مترجم، كاتب وشاعر إيراني

1988 - تقي الدين الصلح، رئيس وزراء لبنان.

2000 - لين شاكليتون، لاعب كرة قدم إنجليزي.

2011 - غاري سبيد، لاعب ومدرب كرة قدم ويلزي.

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