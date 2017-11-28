حدث في مثل هذا اليوم November 28, 2017

أحداث سياسية وعامة

1520 - البحار البرتغالي فرناندو ماجلان يصل إلى المحيط الهادئ قادمًا من المحيط الأطلسي عبر مضيق يفصل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، وسمي بعد ذلك بمضيق ماجلان.

1660 ـ كلية غريشام تشهد اجتماعًا ضم إثنى عشر رجلًا ـ من بينهم كريستوفر رن وروبرت بويل وجون ويلكنز والسير روبرت موراي ـ وأسفر عن تأسيس كيان علمي عُرف لاحقًا بالجمعية الملكية.

1893 ـ نيوزيلندا تصبح أول دولة في العالم تصوت فيها النساء في انتخابات عامة.

1912 ـ ألبانيا تعلن استقلالها عن الدولة العثمانية.

1914 ـ إعادة فتح بورصة نيويورك لتداول السندات بعد توقف اضطراري بسبب الحرب العالمية الأولى.

1919 ـ انتخاب الليدي أستور لعضوية برلمان المملكة المتحدة، لتكون أول امرأة تحضر جلسات مجلس العموم.

1943 - انعقاد أولى جلسات مؤتمر طهران الذي جمع بين القادة الثلاثة جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية وذلك لتحديد الأهداف المشتركة لمواجهة دول المحور، ودام المؤتمر حتى 1 ديسمبر.

1960 - موريتانيا تحصل على الاستقلال رسميًا من الاستعمار الفرنسي، وتنصيب المختار ولد داداه رئيسًا للدولة.

1971 - ذكرى استشهاد رئيس الوزراء الأردني وصفي التل .

1972 - التوقيع على «بيان طرابلس للوحدة اليمنية» بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية.

1974 - بداية الحرب الأهلية الإثيوبية.

1994 - استفتاء عام في النرويج للتصويت على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، وكانت النتيجة رفض الانضمام.

2003 - رجل الأعمال أيمن السويدي يطلق النار على زوجته المغنية ذكرى ومدير أعماله مما تسبب في مقتلهما ثم ينتحر.

2013 - مذنب ايسون يذوب بعد اقترابه من الشمس بحوالي مليون كيلومتر فقط، وكان مرشحًا ليكون أقرب مذنب يمر بجانب الأرض منذ عقود.

مواليد

1118 - الإمبراطور مانويل كومنينوس، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1489 - الملكة مارغريت تيودور، زوجة جيمس الرابع ملك إسكتلندا.

1632 - جون باتيست لولي، موسيقي فرنسي.

1757 - ويليام بليك، شاعر إنجليزي.

1820 - فريدرخ انغلز، فيلسوف ألماني.

1829 - أنتون روبنشتاين، موسيقي روسي.

1853 ـ هيلين ماجيل وايت، أول امرأة تحصل على درجة الدكتوراه في الولايات المتحدة الأمريكية.

1881 - شتيفان تسفايغ، كاتب نمساوي.

1891 - أمين سعيد، صحفي ومؤرخ سوري.

1894 - هنري هازليت، اقتصادي أمريكي.

1907 - ألبيرتو مورافيا، أديب إيطالي.

1908 - كلود ليفي ستروس، عالم فرنسي في علم الاجتماع.

1943 - راندي نيومان، موسيقي أمريكي.

1950 - راسل هالس، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1993.

1961 - ناصر القصبي، ممثل سعودي.

وفيات

1170 - أواين غوينيد، ملك مملكة غوينيد.

1680 - جان لورينزو برنيني، فنان إيطالي.

1694 - ماتسوو باشو، شاعر ياباني.

1822 - سليمان بن محمد، سلطان مغربي.

1859 - واشنطن إيرفينج، مؤلف أمريكي.

1939 - جيمس نايسميث، طبيب كندي / أمريكي ابتكر رياضة كرة السلة.

1954 - إنريكو فيرمي، عالم فيزياء إيطالي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1938.

1962 - الملكة فيلهامينا، ملكة هولندا.

1971 - وصفي التل، رئيس وزراء الأردن.

2003 -

ذكرى، مغنية تونسية.

أيمن السويدي، رجل أعمال مصري.

2014 - سعيد عقل، شاعر لبناني.