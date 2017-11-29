إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | المزيد | هذا اليوم في التاريخ | حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017
المصنفة ايضاً في: هذا اليوم في التاريخ, منوعات

حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات 54 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 50
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017

أحداث سياسية وعامة

561 ـ وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين، وتقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.

800 ـ الإمبراطور شارلمان يصل إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث.

1226 - لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.

1394 - ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.

1777 ـ تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا.

1781 ـ مجزرة زونغ: بحارة سفينة العبيد "زونغ" يغرقون في البحر 133 من الرقيق الأفارقة للحصول على التأمين.

1807 ـ نقل البلاط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من عاصمته لشبونة أمام جيوش نابليون بونابرت أثناء حرب الاستقلال الإسبانية.

1830 ـ اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا.

1899 - تأسس نادي برشلونة في إسبانيا.

1945 - قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.

1951 - إعلان الإضراب العام في تونس إحتجاجًا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.

1963 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا ‹إيرل وارين› وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.

2010 - اغتيال مجيد شهرياري فيزيائي وعالم فيزياء نووي إيراني بواسطة قنبلة لاصقة علی سيارته.

2016 - تحطم طائرة خطوط طيران لاميا الرحلة 2933 التي كانت تُقِل لاعبي وطاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي في منطقة لا يونيون الكولومبية مخلفة مقتل 71 شخصًا ونجاة 6 آخرين.

 

مواليد

1797 - غايتانو دونيزيتي، موسيقي إيطالي.

1799 - أموس برنسون ألكوت، كاتب ومدرس أمريكي.

1803 - كريستيان دوبلر، عالم فيزياء نمساوي.

1832 - لويزا ماي ألكوت، روائية أمريكية.

1835 - تسي شي، إمبراطورة الصين.

1849 - جون أمبروز فلمنج، مهندس كهرباء وعالم فيزياء إنجليزي.

1856 - تيوبالت فون بتمان هولفيغ، مستشار ألمانيا.

1857 - ثيودور إيشيرش، طبيب ألماني.

1874 - إيغاس مونيز، طبيب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949.

1876 - نيللي تايلي روس، سياسية أمريكية.

1898 - كليف لويس، أديب أيرلندي.

1922 - عبد الحفيظ التطاوي، ممثل مصري.

1931 - يوري فوينوف، لاعب كرة قدم أوكراني.

1932 - جاك شيراك، رئيس فرنسا.

1947 - بترا كيلي، ناشطة سياسية ألمانية.

1952 - جيف فاهاي، ممثل أمريكي.

1955 - حسن شيخ محمود، رئيس الصومال الثامن.

 

وفيات

561 - كلوتير الأول، ملك فرنجة.

1072 - السلطان ألب أرسلان، سلطان سلجوقي.

1632 - فريدريش الخامس، ناخب بالاتينات.

1643 - كلاوديو مونتيفيردي، موسيقي إيطالي.

1694 - مارتشيلو مالبيكي، طبيب إيطالي.

1780 - ماريا تيريزا، ملكة المجر وبوهيميا وإمبراطورة الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1825 - وليام هال، حاكم مقاطعة ميشغان (ولاية ميشيغان حالياً)، وعميد في الجيش الامريكي.

1924 - جاكومو بوتشيني، ملحن أوبرا إيطالي.

1939 - فيليب شايدمان، مستشار ألمانيا.

1954 ـ السير جورج روبي، ممثل كوميدي ومغنٍّ إنجليزي.

1972 - كارل ستالينغ، موسيقي أمريكي.

1986 - كاري غرانت، ممثل أمريكي.

2001 - جورج هاريسون، مغني بريطاني وأحد أعضاء فرقة البيتلز

2009 - الأميرة فريال، ابنة فاروق الأول ملك مصر.

2010 - ماريو مونيتشيلي، مخرج إيطالي

 

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)