حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017

أحداث سياسية وعامة

561 ـ وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين، وتقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.

800 ـ الإمبراطور شارلمان يصل إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث.

1226 - لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.

1394 - ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.

1777 ـ تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا.

1781 ـ مجزرة زونغ: بحارة سفينة العبيد "زونغ" يغرقون في البحر 133 من الرقيق الأفارقة للحصول على التأمين.

1807 ـ نقل البلاط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من عاصمته لشبونة أمام جيوش نابليون بونابرت أثناء حرب الاستقلال الإسبانية.

1830 ـ اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا.

1899 - تأسس نادي برشلونة في إسبانيا.

1945 - قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.

1951 - إعلان الإضراب العام في تونس إحتجاجًا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.

1963 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا ‹إيرل وارين› وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.

2010 - اغتيال مجيد شهرياري فيزيائي وعالم فيزياء نووي إيراني بواسطة قنبلة لاصقة علی سيارته.

2016 - تحطم طائرة خطوط طيران لاميا الرحلة 2933 التي كانت تُقِل لاعبي وطاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي في منطقة لا يونيون الكولومبية مخلفة مقتل 71 شخصًا ونجاة 6 آخرين.

مواليد

1797 - غايتانو دونيزيتي، موسيقي إيطالي.

1799 - أموس برنسون ألكوت، كاتب ومدرس أمريكي.

1803 - كريستيان دوبلر، عالم فيزياء نمساوي.

1832 - لويزا ماي ألكوت، روائية أمريكية.

1835 - تسي شي، إمبراطورة الصين.

1849 - جون أمبروز فلمنج، مهندس كهرباء وعالم فيزياء إنجليزي.

1856 - تيوبالت فون بتمان هولفيغ، مستشار ألمانيا.

1857 - ثيودور إيشيرش، طبيب ألماني.

1874 - إيغاس مونيز، طبيب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949.

1876 - نيللي تايلي روس، سياسية أمريكية.

1898 - كليف لويس، أديب أيرلندي.

1922 - عبد الحفيظ التطاوي، ممثل مصري.

1931 - يوري فوينوف، لاعب كرة قدم أوكراني.

1932 - جاك شيراك، رئيس فرنسا.

1947 - بترا كيلي، ناشطة سياسية ألمانية.

1952 - جيف فاهاي، ممثل أمريكي.

1955 - حسن شيخ محمود، رئيس الصومال الثامن.

وفيات

561 - كلوتير الأول، ملك فرنجة.

1072 - السلطان ألب أرسلان، سلطان سلجوقي.

1632 - فريدريش الخامس، ناخب بالاتينات.

1643 - كلاوديو مونتيفيردي، موسيقي إيطالي.

1694 - مارتشيلو مالبيكي، طبيب إيطالي.

1780 - ماريا تيريزا، ملكة المجر وبوهيميا وإمبراطورة الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1825 - وليام هال، حاكم مقاطعة ميشغان (ولاية ميشيغان حالياً)، وعميد في الجيش الامريكي.

1924 - جاكومو بوتشيني، ملحن أوبرا إيطالي.

1939 - فيليب شايدمان، مستشار ألمانيا.

1954 ـ السير جورج روبي، ممثل كوميدي ومغنٍّ إنجليزي.

1972 - كارل ستالينغ، موسيقي أمريكي.

1986 - كاري غرانت، ممثل أمريكي.

2001 - جورج هاريسون، مغني بريطاني وأحد أعضاء فرقة البيتلز

2009 - الأميرة فريال، ابنة فاروق الأول ملك مصر.

2010 - ماريو مونيتشيلي، مخرج إيطالي