- السنيورة ليس متآمرا.. لكن الحريري عاتب عليه بشدة
- المستقبل ـ القوّات: زمن التحالف .. ولّى!
- لا تعديل حكوميّاً ومجلس للوزراء الأسبوع المقبل لبنان يسعى إلى التحوّل مركزاً للإنترنت في المنطقة
- طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية.. تحضر في المنتدى السادس للغرف العربية ـ اليونانية… أثينا
- زيت البترون يتكدس في الخوابي.. من ينقذ مزارعي الزيتون؟
- بالصور..."سبوتنيك" تجري حوارا مع أجمل الشرطيات الروسيات
- مغنية "عندي ظروف" تحضر أولى جلسات محاكمتها بالنقاب!.. وهذا قرار القاضي
- تزايد حالات إيذاء النفس بين المراهقات بسبب الهواتف الذكية
- المليشيات الإيرانية.. المشروع الإيراني
- فصل جنيف - ٨ في حرب التسوية
- العالم كله في أبوظبي
- قليل الدسم وصحي ولذيذ.. النظام الغذائي الذي يحافظ على صحة القلب
- بدء العدّ العكسي لانعقاد مجلس الوزراء
- الحريري أمام استقالة اضطرارية في غياب ضمانات يوفرّها رئيس الجمهورية
- عون يأمل بأن يحمل الأسبوع المقبل إيجابيات في معالجة التطوّرات السياسية
- تفاؤل في بيروت والحديث يجري حول عقد جلسة مجلس الوزراء.. بيان الحكومة هو النأي بالنفس وسقف المقاومة خطاب السيد نصرالله
- حديث عن مَخرج قيد التوافق... ومجلــس وزراء الأسبوع المقبل
- مصادر بعبدا: المشاورات تخطت الأسوأ.. والسيئ يُعالج بعد العودة من روما
- «حزب الله» ينأى عن دول الخليج في مَخْرَجٍ يُعيد الحريري عن استقالته
- الضربة المقبلة: إنتخابات مبكرة؟
- التعديل الحكومي: هل المقصود «القوَّات»؟
- إنتظارٌ سعودي لإنتهاء التريّث
- السنة الدراسية مُهدَّدة وحمادة لـ«الجمهورية»: نحتاج لتريُّث تربوي
- القضاء يفتح مغارة الاتصالات... والجراح يتحدّى
- السعودية: الحريري يتصرّف وكأنه كان محتجزاً
حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017
أحداث سياسية وعامة
561 ـ وفاة كلوتير الأول ملك الفرنجة في كومبيين، وتقسيم مملكة الفرنجة بين أبنائه الأربعة.
800 ـ الإمبراطور شارلمان يصل إلى روما للتحقيق في المخالفات المنسوبة إلى البابا ليون الثالث.
1226 - لويس التاسع يتولى عرش فرنسا.
1394 - ملك مملكة جوسون في كوريا تايجو ينقل العاصمة من كايسونغ إلى هانيانغ والتي تعرف اليوم باسم سيول.
1777 ـ تأسيس مدينة سان هوزيه بولاية كاليفورنيا.
1781 ـ مجزرة زونغ: بحارة سفينة العبيد "زونغ" يغرقون في البحر 133 من الرقيق الأفارقة للحصول على التأمين.
1807 ـ نقل البلاط البرتغالي إلى البرازيل بعد فرار الملك جواو السادس من عاصمته لشبونة أمام جيوش نابليون بونابرت أثناء حرب الاستقلال الإسبانية.
1830 ـ اندلاع انتفاضة نوفمبر، وهي تمرد مسلح ضد الحكم الروسي لبولندا.
1899 - تأسس نادي برشلونة في إسبانيا.
1945 - قيام جمهورية يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
1951 - إعلان الإضراب العام في تونس إحتجاجًا على رفض فرنسا مطالب حكومة محمد شنيق الداعية للاستقلال وإنشاء مجلس نيابي.
1963 - الرئيس الأمريكي ليندون جونسون يشكل لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة العليا ‹إيرل وارين› وذلك من أجل التحقيق في حادث اغتيال الرئيس جون كينيدي وذلك بعد أسبوع من الحادث.
2010 - اغتيال مجيد شهرياري فيزيائي وعالم فيزياء نووي إيراني بواسطة قنبلة لاصقة علی سيارته.
2016 - تحطم طائرة خطوط طيران لاميا الرحلة 2933 التي كانت تُقِل لاعبي وطاقم نادي شابيكوينسي البرازيلي في منطقة لا يونيون الكولومبية مخلفة مقتل 71 شخصًا ونجاة 6 آخرين.
مواليد
1797 - غايتانو دونيزيتي، موسيقي إيطالي.
1799 - أموس برنسون ألكوت، كاتب ومدرس أمريكي.
1803 - كريستيان دوبلر، عالم فيزياء نمساوي.
1832 - لويزا ماي ألكوت، روائية أمريكية.
1835 - تسي شي، إمبراطورة الصين.
1849 - جون أمبروز فلمنج، مهندس كهرباء وعالم فيزياء إنجليزي.
1856 - تيوبالت فون بتمان هولفيغ، مستشار ألمانيا.
1857 - ثيودور إيشيرش، طبيب ألماني.
1874 - إيغاس مونيز، طبيب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949.
1876 - نيللي تايلي روس، سياسية أمريكية.
1898 - كليف لويس، أديب أيرلندي.
1922 - عبد الحفيظ التطاوي، ممثل مصري.
1931 - يوري فوينوف، لاعب كرة قدم أوكراني.
1932 - جاك شيراك، رئيس فرنسا.
1947 - بترا كيلي، ناشطة سياسية ألمانية.
1952 - جيف فاهاي، ممثل أمريكي.
1955 - حسن شيخ محمود، رئيس الصومال الثامن.
وفيات
561 - كلوتير الأول، ملك فرنجة.
1072 - السلطان ألب أرسلان، سلطان سلجوقي.
1632 - فريدريش الخامس، ناخب بالاتينات.
1643 - كلاوديو مونتيفيردي، موسيقي إيطالي.
1694 - مارتشيلو مالبيكي، طبيب إيطالي.
1780 - ماريا تيريزا، ملكة المجر وبوهيميا وإمبراطورة الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1825 - وليام هال، حاكم مقاطعة ميشغان (ولاية ميشيغان حالياً)، وعميد في الجيش الامريكي.
1924 - جاكومو بوتشيني، ملحن أوبرا إيطالي.
1939 - فيليب شايدمان، مستشار ألمانيا.
1954 ـ السير جورج روبي، ممثل كوميدي ومغنٍّ إنجليزي.
1972 - كارل ستالينغ، موسيقي أمريكي.
1986 - كاري غرانت، ممثل أمريكي.
2001 - جورج هاريسون، مغني بريطاني وأحد أعضاء فرقة البيتلز
2009 - الأميرة فريال، ابنة فاروق الأول ملك مصر.
2010 - ماريو مونيتشيلي، مخرج إيطالي
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
السنيورة ليس متآمرا.. لكن الحريري عاتب عليه ...الكاتب:
-
المستقبل ـ القوّات: زمن التحالف .. ولّى! ...الكاتب:
-
لا تعديل حكوميّاً ومجلس للوزراء الأسبوع المقبل ...الكاتب:
-
طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية.. تحضر في المنتدى ...الكاتب:
-
زيت البترون يتكدس في الخوابي.. من ينقذ ...الكاتب:
-
بالصور..."سبوتنيك" تجري حوارا مع أجمل الشرطيات الروسيات ...الكاتب:
-
مغنية "عندي ظروف" تحضر أولى جلسات محاكمتها ...الكاتب:
-
تزايد حالات إيذاء النفس بين المراهقات بسبب ...الكاتب:
-
المليشيات الإيرانية.. المشروع الإيراني ...الكاتب:
-
فصل جنيف - ٨ في حرب ...الكاتب:
-
العالم كله في أبوظبي ...الكاتب:
-
قليل الدسم وصحي ولذيذ.. النظام الغذائي الذي ...الكاتب:
-
بدء العدّ العكسي لانعقاد مجلس الوزراء ...الكاتب:
-
الحريري أمام استقالة اضطرارية في غياب ضمانات ...الكاتب:
-
عون يأمل بأن يحمل الأسبوع المقبل إيجابيات ...الكاتب:
-
تفاؤل في بيروت والحديث يجري حول عقد ...الكاتب:
-
حديث عن مَخرج قيد التوافق... ومجلــس وزراء ...الكاتب:
-
مصادر بعبدا: المشاورات تخطت الأسوأ.. والسيئ يُعالج ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 20, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 19, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)