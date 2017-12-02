- نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته
- ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟
- معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم الحلفاء قبل الخصوم
- «النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب سلاح «الحزب»
- رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح”
- الحريري: ما قلته لـ «الباري ماتش» واضح.. وهناك من يبني لفتنة
- حمضيات البترون في خطر.. والتجار يأكلون تعب المزارعين
- رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع
- أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ واساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي
- إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق
- إنّهم عملاء!
- وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية في ليبيا
- مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
- "حزب صالح" يتحدث عن تطهير مناطق بصنعاء من قبضة الحوثيين
- السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في اليمن.. الرئيس الفرنسي ماكرون شجع الرئيس الحريري لمفاوضة حزب الله.. باريس ــ 4 مهدد بعدم الانعقاد لأن دول الخليج لن تدفع
- عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش
- هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟
- برّي: أي تعديل حكومي لزوم ما لا يلزم
- السلاح وسياسة اللبننة والتدويل والتعريب والأقلمة
- نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون السعودية
- جلسة استماع في الكونغرس: الحريري كان محتجَزاً كرهينة
- حدث في مثل هذا اليوم December 2, 2017
- توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017
حدث في مثل هذا اليوم December 2, 2017
أحداث سياسية وعامة
1922 - التوقيع على معاهدة العقير بين سلطنة نجد والمملكة العراقية والكويت والتي تم بموجبها ترسيم حدود الدول الثلاث.
1925 - بينيتو موسوليني بتبني الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية.
1925 - مصر تتنازل عن واحة الجغبوب لليبيا ، مقابل ليبيا تتنازل عن السلوم لمصر.
1942 - تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأمريكية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي.
1947 - وقوع معارك بين العرب واليهود في القدس عقب صدور قرار تقسيم فلسطين.
1950 - الجمعية التأسيسية في ليبيا تنتخب الأمير محمد إدريس السنوسي ملكًا على المملكة الليبية.
1956 - فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة.
1957 - بدأ العمل في أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة.
1971 - إعلان اتحاد إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، واختيار حاكم إمارة أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا لها.
1979 - حرق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل حوالي 2000 متظاهر ليبي.
1990 - القوات المتمردة في تشاد بزعامة إدريس ديبي تسيطر على العاصمة إنجامينا.
2010 - الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا يعلن عن فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم 2018، وفوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.
2015 - تُركيا وقطر توقعان عدَّة اتفاقيات اقتصاديَّة أبرزها مذكرة تفاهم لتصدير الغاز من قطر إلى تُركيا.
2015 - هجوم دامٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 10 آخرين.
2015 - مارك زوكربيرغ مؤسس فيس بوك وزوجته بريسيلا تشان يعلنان تبرعهما بنسبة 99% من ثروتهما لصالح الأعمال الخيرية بعد أن رزقا بمولود.
مواليد
1825 - بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.
1885 - جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1934.
1907 - نقولا زيادة، مؤرخ لبناني من أصل فلسطيني.
1930 - غاري بيكر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1992.
1944 - إبراهيم روجوفا، رئيس كوسوفو الأول.
وفيات
1429 - ابن الجزري، أحد أعلام القراءات.
1469 - بييرو الأول دي ميديشي، حاكم فلورنسا.
1987 - لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.
1992 - نور الدين الأتاسي، رئيس سوريا.
أعياد ومناسبات
اليوم الدولي لإلغاء الرق.
اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة.
اليوم الوطني في لاوس.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته ...الكاتب:
-
ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟ ...الكاتب:
-
معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه ...الكاتب:
-
أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة ...الكاتب:
-
موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم ...الكاتب:
-
«النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب ...الكاتب:
-
رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح” ...الكاتب:
-
الحريري: ما قلته لـ «الباري ماتش» واضح.. ...الكاتب:
-
حمضيات البترون في خطر.. والتجار يأكلون تعب ...الكاتب:
-
رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع ...الكاتب:
-
أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ ...الكاتب:
-
إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق ...الكاتب:
-
إنّهم عملاء! ...الكاتب:
-
وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية ...الكاتب:
-
مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟ ...الكاتب:
-
"حزب صالح" يتحدث عن تطهير مناطق بصنعاء ...الكاتب:
-
السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في ...الكاتب:
-
عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ...الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم December 2, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 26, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 25, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 23, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 22, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 21, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 20, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)