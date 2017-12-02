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حدث في مثل هذا اليوم December 2, 2017

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات 34 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 2, 2017

أحداث سياسية وعامة

1922 - التوقيع على معاهدة العقير بين سلطنة نجد والمملكة العراقية والكويت والتي تم بموجبها ترسيم حدود الدول الثلاث.

1925 - بينيتو موسوليني بتبني الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية.

1925 - مصر تتنازل عن واحة الجغبوب لليبيا ، مقابل ليبيا تتنازل عن السلوم لمصر.

1942 - تشغيل أول مفاعل نووي في العالم بمدينة شيكاغو الأمريكية بإشراف العالم الإيطالي إنريكو فيرمي.

1947 - وقوع معارك بين العرب واليهود في القدس عقب صدور قرار تقسيم فلسطين.

1950 - الجمعية التأسيسية في ليبيا تنتخب الأمير محمد إدريس السنوسي ملكًا على المملكة الليبية.

1956 - فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة.

1957 - بدأ العمل في أول محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة.

1971 - إعلان اتحاد إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة تحت اسم دولة الإمارات العربية المتحدة، واختيار حاكم إمارة أبوظبي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيسًا لها.

1979 - حرق مقر السفارة الأمريكية في العاصمة الليبية طرابلس من قبل حوالي 2000 متظاهر ليبي.

1990 - القوات المتمردة في تشاد بزعامة إدريس ديبي تسيطر على العاصمة إنجامينا.

2010 - الاتحاد الدولي لكرة القدم / فيفا يعلن عن فوز روسيا بتنظيم بطولة كأس العالم 2018، وفوز قطر بتنظيم بطولة كأس العالم 2022.

2015 - تُركيا وقطر توقعان عدَّة اتفاقيات اقتصاديَّة أبرزها مذكرة تفاهم لتصدير الغاز من قطر إلى تُركيا.

2015 - هجوم دامٍ في ولاية كاليفورنيا الأمريكية يسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة 10 آخرين.

2015 - مارك زوكربيرغ مؤسس فيس‌ بوك وزوجته بريسيلا تشان يعلنان تبرعهما بنسبة 99% من ثروتهما لصالح الأعمال الخيرية بعد أن رزقا بمولود.

 

مواليد

1825 - بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.

1885 - جورج مينوت، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1934.

1907 - نقولا زيادة، مؤرخ لبناني من أصل فلسطيني.

1930 - غاري بيكر، اقتصادي أمريكي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1992.

1944 - إبراهيم روجوفا، رئيس كوسوفو الأول.

 

وفيات

1429 - ابن الجزري، أحد أعلام القراءات.

1469 - بييرو الأول دي ميديشي، حاكم فلورنسا.

1987 - لويس لولوار، عالم كيمياء حيوية أرجنتيني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1970.

1992 - نور الدين الأتاسي، رئيس سوريا.

 

أعياد ومناسبات

اليوم الدولي لإلغاء الرق.

اليوم الوطني في الإمارات العربية المتحدة.

اليوم الوطني في لاوس.

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