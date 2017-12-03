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- حدث في مثل هذا اليوم December 3, 2017
- كذبة اسمها 'سلاح حماس'
- صحيفة إيطالية: هناك تحالف خفي بين إيران ومصر
- ما هِي النّبوءة التي كَشَفها لي الشّهيد القِنطار قبلَ أشهرٍ من استشهادِه؟ وهل القَصف الصّاروخي الإسرائيلي لأهدافٍ عَسكريّةٍ في ريف دِمشق هو الفَصل الأول في تَنفيذ نتنياهو لتَهديداتِه للأسد؟ وهل كان الهَدف سوريًّا أو إيرانيًّا؟ وما هو الفَرق؟
- ماكرون يعجل بدعوة مجموعة الدعم الدولية للبنان وبري مصرّ على نأي بالنفس يرضي السعودية
- عواء الإرهاب في سورية وفحيح الأفاعي واللعب بالداخل المصري
- شهر «التريث» في الاستقالة الحريرية ينتهي غداً وصياغة بيان «النأي بالنفس» بين الحريري وباسيل في باريس
- هل تُسَهِّل تطوّرات اليمن «النأي» بلبنان أم... تُعرقله؟
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- نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته
- ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟
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حدث في مثل هذا اليوم December 3, 2017
أحداث سياسية وعامة
915 - يوحنا العاشر يتوج برنغار الأول إمبراطورًا رومانيًا مقدسًا.
1101 - أبو علي المنصور يتولى الخلافة ويتخذ لقب الآمر بأحكام الله، ليكون بذلك الخليفة الفاطمي العاشر.
1586 - البحار والمستكشف الإنجليزي السير "توماس هيريوت" يكتشف نبات البطاطس في كولومبيا بأمريكا الجنوبية.
1621 - عالم الفلك الإيطالي جاليليو جاليلي يخترع التلسكوب الخاص به.
1818 - إلينوي تصبح الولاية الأمريكية رقم 21.
1866 - افتتاح الكلية السورية البروتستانتية في بيروت، المعروفة حالياً باسم الجامعة الأمريكية.
1882 - بدء محاكمة زعماء الثورة العرابية في مصر.
1922 - بدء عروض فيلم "قصة البحر" في إحدى قاعات العرض السينمائي في نيويورك، وهو أول فلم سينمائي بالألوان.
1956 - إتمام انسحاب القوات الفرنسية والبريطانية من مصر وذلك بعد فشل ما عرف باسم العدوان الثلاثي والذي شنته الدولتين مع إسرائيل.
1958 - إندونيسيا تؤمم المصالح الهولندية في أراضيها.
1973 - الأمم المتحدة تصدر قرارات لمعاقبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
1984 - انفجار بمصنع "شركة يونيون كاربايد" الكيميائي في مدينة بهوبال الهندية يودي بحياة 3800 شخص وتضرر ما بين 150000 إلى 600000 نسمة، واشتهرت الحادثة باسم كارثة بوبال وهي من أسوأ الكوارث الصناعية في التاريخ من حيث عدد المتضررين.
1987 - الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق بأغلبية 129 صوتًا على عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط.
1990 - العاصمة الصومالية مقديشو تسقط في يد المعارضة ضد حكم الرئيس محمد سياد بري.
1992 - مجلس الأمن الدولي يوافق على التدخل العسكري في الصومال بقيادة الولايات المتحدة وذلك لوقف الحرب الأهلية هناك بعد انهيار حكومة الرئيس محمد سياد بري.
1992 - هاجم مقاتلون من كتائب القسام من على بعد أمتار فقط جيباً عسكرياً للاحتلال الإسرائيلي جنوب البحر على طريق الشيخ عجلين بمدينة غزة، وأمطروه بوابل من الرصاص (30) رصاصة، حيث تكتَّم جيش الاحتلال على خسائره.
1994 - سوني تطرح أول جهاز بلاي ستيشن للبيع.
2012 - مقتل ما لا يقل عن 475 شخص بإعصار بوبا في الفلبين.
مواليد
1368 - الملك شارل السادس، ملك فرنسا.
1447 - بايزيد الثاني ، سلطان الدولة العثمانية.
1886 - كارل مان سيغبان، عالم فيزياء سويدي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1924.
1887 - الأمير هيغاشيكوني ناروهيكو، رئيس وزراء اليابان.
1899 - هاياتو إيكيدا، رئيس وزراء اليابان.
1900 - ريشارد كون، عالم كيمياء حيوية نمساوي / ألماني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1938.
1925 - كيم داي جونج، رئيس كوريا الجنوبية حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2000.
1933 - بول كروتزن، عالم كيمياء هولندي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1995.
وفيات
311 - ديوكلتيانوس، إمبراطور روماني.
1969 - محمد بن إبراهيم آل الشيخ، مفتي السعودية.
2013 - رضا حافظ، فريق ووزير الإنتاج الحربي المصري.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.
اليوم العالمي للغات الباسكية.
يوم الطبيب في كوبا.
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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