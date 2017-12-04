حدث في مثل هذا اليوم December 4, 2017

أحداث سياسية وعامة

1110 - الحملة الصليبية الأولى تحتل مدينة صيدا.

1858 - الإنجليز يخلعون "بابر شاه الثاني" آخر حكام "بني تيمور" في الهند عن عرشه وينفونه خارج البلاد.

1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في مدينة فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى.

1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في علاقة تونس بفرنسا.

1954 - محكمة الثورة بمصر تحكم على ستة من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى سبعة آخرين بالسجن المؤبد وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.

1977 - مظاهرات في منطقة الأندلس تطالب بحكم ذاتي موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس.

1982 - جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد.

1983 - الولايات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان.

1985 - استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت ماكفرلين" وذلك في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة ركاب مصرية كانت تقل فلسطينيين في طريقهم إلى تونس.

1990 - الاتحاد السوفيتي يسمح بالملكية الخاصة لأول مرة.

1990 - إدريس ديبي يعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا بعد إقالة الرئيس حسين حبري في تشاد.

2014 - مجلس النواب التونسي ينتخب محمد الناصر رئيسًا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبًا أول لرئيس المجلس.

مواليد

1590-السلطانة كوسم، نائبة السلطنة و زوجة السلطان أحمد الأول اليونان

1889 - عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

1892 - فرانثيسكو فرانكو، ديكتاتور إسبانيا.

وفيات

765 - الإمام جعفر الصادق، الإمام السادس للشيعة الاثنا عشرية.

1696 - الإمبراطورة ميشو، إمبراطورة اليابان.

1828 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

1935 - شارل ريشه، عالم فيزيولوجيا فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913.

1945 - توماس مورغان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.

أعياد ومناسبات

ذكرى القديس يوحنا الدمشقي.

يوم التعدين في بولندا.

يوم البحرية في الهند.