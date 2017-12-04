حدث في مثل هذا اليوم December 4, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1110 - الحملة الصليبية الأولى تحتل مدينة صيدا.
1858 - الإنجليز يخلعون "بابر شاه الثاني" آخر حكام "بني تيمور" في الهند عن عرشه وينفونه خارج البلاد.
1918 - الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون يبحر إلى أوروبا لبدء محادثات السلام في مدينة فرساي بشأن الحرب العالمية الأولى.
1952 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تنظر في علاقة تونس بفرنسا.
1954 - محكمة الثورة بمصر تحكم على ستة من قيادات الإخوان المسلمين بالإعدام، وعلى سبعة آخرين بالسجن المؤبد وذلك بتهمه محاولة اغتيال الرئيس جمال عبد الناصر فيما عرف باسم حادثة المنشية.
1977 - مظاهرات في منطقة الأندلس تطالب بحكم ذاتي موسع، أسفرت عن مقتل مانويل خوسيه غارثيا كاباروس.
1982 - جمهورية الصين الشعبية تتبنى دستورها الجديد.
1983 - الولايات المتحدة تقصف المواقع السورية في لبنان.
1985 - استقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي "روبرت ماكفرلين" وذلك في أعقاب خطف المقاتلات الأمريكية لطائرة ركاب مصرية كانت تقل فلسطينيين في طريقهم إلى تونس.
1990 - الاتحاد السوفيتي يسمح بالملكية الخاصة لأول مرة.
1990 - إدريس ديبي يعلن نفسه رئيسًا مؤقتًا بعد إقالة الرئيس حسين حبري في تشاد.
2014 - مجلس النواب التونسي ينتخب محمد الناصر رئيسًا للمجلس، وعبد الفتاح مورو نائبًا أول لرئيس المجلس.
مواليد
1590-السلطانة كوسم، نائبة السلطنة و زوجة السلطان أحمد الأول اليونان
1889 - عبد الحميد بن باديس، مؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين.
1892 - فرانثيسكو فرانكو، ديكتاتور إسبانيا.
وفيات
765 - الإمام جعفر الصادق، الإمام السادس للشيعة الاثنا عشرية.
1696 - الإمبراطورة ميشو، إمبراطورة اليابان.
1828 - روبرت جنكنسون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1935 - شارل ريشه، عالم فيزيولوجيا فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1913.
1945 - توماس مورغان، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1933.
أعياد ومناسبات
ذكرى القديس يوحنا الدمشقي.
يوم التعدين في بولندا.
يوم البحرية في الهند.
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