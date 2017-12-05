حدث في مثل هذا اليوم December 5, 2017

أحداث سياسية وعامة

1242 - أبو أحمد عبد الله المستعصم بالله يتولى الخلافة في الدولة العباسية.

1931 - تدمير كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو بأمر من جوزيف ستالين.

1936 - جمهوريات أرمينيا السوفييتية الاشتراكية وأذربيجان الاشتراكية وجورجيا السوفييتية الاشتراكية وقيرغيزستان يصبحون جزءًا من الاتحاد السوفيتي.

1952 - اغتيال مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل فرحات حشاد على يد عصابة اليد الحمراء.

1957 - الرئيس الإندونيسي أحمد سوكارنو يطالب بخروج جميع الهولنديين من بلاده.

1962 - الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي تتفقان على استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.

1967 - وقوع مذبحة داك سون في فيتنام.

1977 - سوريا وليبيا والعراق والجزائر ومنظمة التحرير الفلسطينية يقررون قطع العلاقات مع مصر.

1978 - الاتحاد السوفيتي وأفغانستان يوقعان اتفاقية تعاون وصداقة، وهو الاتفاق الذي مهد للسوفييت غزو أفغانستان.

1984 - إختطاف طائرة بوينغ 747 تابعة للخطوط الجوية الكويتية والخاطفون يتوجهون بها إلى إيران.

1989 - العراق يطلق صاروخ العابد من "قاعدة الأنبار الجوية" المتكون من ثلاث طبقات، وهو أول صاروخ فضائي عربي بمدى 2000 كيلومتر.

1996 - الرئيس الأمريكي بيل كلينتون يسمي مندوبة بلاده في الأمم المتحدة مادلين أولبرايت لتكون وزيرة للخارجية، لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في الولايات المتحدة.

2005 - زلزال عنيف يضرب "بحيره تنجانيقا" في إفريقيا ويسبب خسائر كبيرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

2010 - منتخب الكويت لكرة القدم يحرز كأس بطولة الخليج العشرون المقامة في اليمن للمرة العاشرة في تاريخه بعد تغلبه على المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء.

2013 - مسلحون يقتحمون مستشفى بمجمع وزارة الدفاع اليمنية مما أسفر عن مقتل 52 شخصًا، وإصابة 176 آخرين بجروح.

2014 - وكالة ناسا تُعلن نجاح اختبار الرحلة الأولى لِمركبة أوريون الفضائيَّة المُخصصة لِحمل الرُّوَّاد إلى ما بعد المدار الأرضي المُنخفض.

2015 - الفيضانات في جنوب الهند تتسبب في مقتل 300 شخص على الأقل وتُشرِّد حوالي 1.8 مليون آخرين.

مواليد

1443 - البابا يوليوس الثاني، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1782 - مارتن فان بيورين، رئيس الولايات المتحدة الثامن.

1863 - بول باينلوف، رئيس وزراء فرنسا.

1894 - شارل روبيرت سوارت، رئيس جنوب أفريقيا الأول.

1896 - كارل كوري، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1947.

1901 - والت ديزني، منتج ومدير رسوم متحركة أمريكي ومؤسس شركة والت ديزني.

1901 - فيرنر هايزنبيرغ، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1932.

1903 - سيسل باول، عالم فيزياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1950.

1932 - شيلدون جلاشو، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1979.

وفيات

1242 - المستنصر بالله، الخليفة العباسي في بغداد السادس والثلاثون.

1560 - الملك فرانسوا الثاني، ملك فرنسا.

1867 فواديسواف ريمونت، أديب بولندي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1924.

1891 - الإمبراطور بيدرو الثاني، إمبراطور إمبراطورية البرازيل.

1952 - فرحات حشاد، مؤسس الاتحاد العام التونسي للشغل.

1965 - جوزف إيرلنغر، عالم فيزيولوجيا أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1944.

2008 - البطريرك أليكسي الثاني، بطريرك موسكو وسائر روسيا ورأس الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

2012 - البطريرك إغناطيوس الرابع هزيم، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

2013 - نيلسون مانديلا، زعيم مناهضة الفصل العنصري ورئيس جنوب أفريقيا.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للتطوع.

اليوم الوطني في تايلاند.

يوم مثلث برمودا.