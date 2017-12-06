حدث في مثل هذا اليوم December 6, 2017

أحداث سياسية وعامة

1240 - المغول يتمكنون من السيطرة على كييف.

1877 - صدور العدد الأول من "صحيفة واشنطن بوست" الأمريكية.

1884 - الإمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة في رحلة استغرقت أربعين يومًا.

1917 - إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917.

1941 - الاتحاد السوفييتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.

1956 - القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري.

1969 - المملكة العربية السعودية تنتصر في حرب الوديعة وتسيطر على شرورة والوديعة وتحتل المنفذ الجنوبي.

1971 - الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية.

1971 - باكستان تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الهند بسبب اعترافها باستقلال بنغلاديش.

1980 - افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط في القاهرة.

1990 - الإعلان عن تأسيس حركة مجتمع السلم "حمس" في الجزائر بزعامة محفوظ نحناح.

1992 - صدام بين المتطرفين الهندوس والمسلمين في "أيوديا" بولاية أتر برديش الهندية بعدما حاول الهندوس هدم مسجد بابري لإقامة ضريح الإله الهندوسي راما.

2004 - اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة بالمملكة العربية السعودية.

2005 - تحطم طائرة عسكرية إيرانية من نوع "C-130" فوق طهران، وأدى الحادث إلى مقتل 94 شخصًا.

2010 - حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي يعين نجله الشيخ محمد بن سعود القاسمي وليًا للعهد في الإمارة.

2011 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسومًا بحل مجلس الأمة بعد أن ساءت العلاقة بين مجلسي الأمة والوزراء.

2015 - اغتيال مُحافظ عدن جعفر محمد سعد وعدد من مرافقيه عن طريق استهداف موكبه بسيارة مفخخة في عملية تبناها تنظيم الدولة (داعش).

مواليد

846 - الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر للشيعة الاثنا عشرية.

1285 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة.

1421 - الملك هنري السادس، ملك إنجلترا.

1898 - غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.

1917 - كمال جنبلاط، مفكر وزعيم سياسي لبناني.

1920 - جورج بورتر، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967.

وفيات

346 - القديس نقولا، أسقف يوناني.

762 - محمد النفس الزكية، ثائر اسلامي على الحكم العباسي.

1126 - ابن رشد الجد، من كبار فقهاء دولة المرابطين.

1185 - الملك ألفونسو الأول، ملك مملكة البرتغال.

1889 - جيفيرسون ديفيس، الرئيس الوحيد للولايات الكونفدرالية الأمريكية.

1976 - جواو جولارت، رئيس البرازيل الرابع والعشرون.

1990 - تونكو عبد الرحمن، رئيس وزراء ماليزيا.

1991 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.

أعياد ومناسبات

اليوم الدولي لاستذكار أعمال العنف ضد النساء في كندا.

عيد الاستقلال في فنلندا.

يوم الدستور في إسبانيا.

يوم الأخت الكبرى في اليابان.