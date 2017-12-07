- "لم ترغب في هذا على الإطلاق!"محاولة لفهم ميلانيا ترامب والزواج الأكثر غموضاً في تاريخ السياسة الأميركية
- علماء يحددون دلالة على اقتراب الموت
- الوجه المظلم لغسول الفم.. قد يصيبك بداء السكّري
- المؤتمر الدولي الإسلامي سيدني أستراليا
- لبنان يندّد بخطوة ترامب و"المجموعة" تراقب التزام النأي بالنفس
- القرار الأميركي.. ليس قدرا
- اسرائيل تقول ان طائراتها الشبح اف-35 جاهزة للخدمة
- الحريري بين نهج والده ام نهج ميقاتي؟
- ترامب وتشريع الستاتيكو: القدس تستحق استراتيجية
- يوم كَتبتُ تقريرًا عن “هَديّةٍ غريبَةٍ” في مَتحف صالح الرّئاسي أثارت غَضبه كادت أن تَمنعني من دُخولِ اليَمن.. ما هي قِصّة المُسدّس الذي أرادَ إرساله لي إلى لندن؟ ولماذا لم يُشاركنا الرئيس منصور هادي “التّخزين” في أحدِ الجَلسات؟
- القدس: قلق دولي ورفض عربي... وتقييم داخلي لمدى الإلتزام بـ«النأي بالنفس»
- «ما بعد داعش»: إيران تعطّل المخارج السياسية ولا أحد يمنعها
- إما أميركا… وإما القدس!
- الحريري يطمئن: لا خوف على القطاع المصرفي وسأتابع شخصياً تنفيذ قرار النأي بالنفس
- الحريري «المرتاح»: سأتابع شخصياً تطبيق «النأي بالنفس»
- لبنان على موعد مع «مظلّة» دعم دولية لاستقراره في باريس
- الحوثي
- توقعات الأبراج ليوم December 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 7, 2017
- الحريري أسيراً للمحور الايراني؟
- مسعى إماراتي ـ لبناني للتهدئة مع السعودية؟
- إنتخاباتٌ خطِرة ومُكلِفة بكلّ المعايير
- «كارثةُ» النزوح تضيع في أتون التسوية
- لهذه الأسباب الحكومة تخضع لـ «فترة تجريبيّة» فهل تنجح؟
- الفوائد على الليرة لا الثقة تُنقذها من ضغوط إضافية
حدث في مثل هذا اليوم December 7, 2017
أحداث سياسية وعامة
637 - فتح جلولاء آخر معاقل الفرس إثر معركة كبيرة بينهم وبين المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة.
1830 - الحاكم العام الفرنسي في الجزائر "وبومون" يصدر قانونًا يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.
1877 - توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.
1912 - اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.
1919 - وصول "لجنة ملنر" إلى مصر والتي تهدف إلى التحقيق بأسباب اندلاع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.
1934 - الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.
1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي، وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.
1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك بعد فراره وحكومته من نانجينغ إلى تايوان.
1953 - صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.
1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.
1976 - أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.
1988 - الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يعترف لأول مرة بحق إسرائيل في الوجود.
2004 - حامد قرضاي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لأفغانستان بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية فيها.
2004 - تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة.
2011 - القائم بأعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يصدر مرسومًا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها المعارض محمد باسندوة وذلك تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.
2011 - حكومة كمال الجنزوري تؤدي اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسومًا يفوض رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية.
2011 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.
2016 - تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661 أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها والبالغ عددهم 47 شخصاً.
2016 - وفاة 97 شخصاً وإصابة 1,270 آخرين على الأقل جراء زلزال ضرب إقليم آتشيه شمال غرب إندونيسيا.
مواليد
1545 - هنري ستيوارت، زوج ملكة إسكتلندا ماري ستيوارت.
1956 - إيفيتا راديكوفا، رئيسة وزراء سلوفاكيا.
وفيات
328 - امرؤ القيس، ملك الحيرة.
1254 - البابا إنوسنت الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1906 - إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.
1947 - نيكولاس موراي باتلر، أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.
1993 - ولفجانج باول، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.
1998 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.
أعياد ومناسبات
اليوم العالمي للطيران المدني.
عيد الاستقلال في كوت ديفوار.
يوم الشموع في كولومبيا.
بداية داشوه في اليابان.
- صاحبة أفضل وظيفة على كوكب الأرض
- اسرائيل تقول ان طائراتها الشبح اف-35 جاهزة للخدمة
- يوم كَتبتُ تقريرًا عن “هَديّةٍ غريبَةٍ” في مَتحف صالح الرّئاسي أثارت غَضبه كادت أن تَمنعني من دُخولِ اليَمن.. ما هي قِصّة المُسدّس الذي أرادَ إرساله لي إلى لندن؟ ولماذا لم يُشاركنا الرئيس منصور هادي “التّخزين” في أحدِ الجَلسات؟
- توقعات الأبراج ليوم December 7, 2017
- ترامب وتشريع الستاتيكو: القدس تستحق استراتيجية
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حدث في مثل هذا اليوم December 7, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 6, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 5, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 4, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 3, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم December 2, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 29, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 28, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 27, 2017
- حدث في مثل هذا اليوم November 26, 2017
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)