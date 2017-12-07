حدث في مثل هذا اليوم December 7, 2017

أحداث سياسية وعامة

637 - فتح جلولاء آخر معاقل الفرس إثر معركة كبيرة بينهم وبين المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة.

1830 - الحاكم العام الفرنسي في الجزائر "وبومون" يصدر قانونًا يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.

1877 - توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.

1912 - اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.

1919 - وصول "لجنة ملنر" إلى مصر والتي تهدف إلى التحقيق بأسباب اندلاع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.

1934 - الكويت تتعرض لهطول أمطار غزيرة أدت إلى تهدم عدد كبير من المنازل وتضرر 18000 نسمة، وعرفت هذه السنة بسنة الهدامة.

1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي، وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.

1949 - رئيس حكومة جمهورية الصين شيانج كاي شيك يعلن عن اختيار تايبيه في جزيرة تايوان عاصمة مؤقتة للبلاد وذلك بعد فراره وحكومته من نانجينغ إلى تايوان.

1953 - صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.

1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.

1976 - أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.

1988 - الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات يعترف لأول مرة بحق إسرائيل في الوجود.

2004 - حامد قرضاي يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا لأفغانستان بعد فوزه في أول انتخابات رئاسية فيها.

2004 - تنظيم القاعدة يتبنى الهجوم على القنصلية الأمريكية في جدة.

2011 - القائم بأعمال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي يصدر مرسومًا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها المعارض محمد باسندوة وذلك تنفيذًا لبنود المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية.

2011 - حكومة كمال الجنزوري تؤدي اليمين أمام المشير محمد حسين طنطاوي، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يصدر مرسومًا يفوض رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري في مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية.

2011 - المجلس الوطني التأسيسي التونسي يصادق علي الدستور المؤقت الذي ينظم السلطات و يفتح الباب لانتخاب رئيس مؤقت للبلاد.

2016 - تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الدولية الباكستانية رحلة رقم 661 أدى إلى وفاة جميع من كان على متنها والبالغ عددهم 47 شخصاً.

2016 - وفاة 97 شخصاً وإصابة 1,270 آخرين على الأقل جراء زلزال ضرب إقليم آتشيه شمال غرب إندونيسيا.

مواليد

1545 - هنري ستيوارت، زوج ملكة إسكتلندا ماري ستيوارت.

1956 - إيفيتا راديكوفا، رئيسة وزراء سلوفاكيا.

وفيات

328 - امرؤ القيس، ملك الحيرة.

1254 - البابا إنوسنت الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1906 - إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1947 - نيكولاس موراي باتلر، أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

1993 - ولفجانج باول، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

1998 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.

أعياد ومناسبات

اليوم العالمي للطيران المدني.

عيد الاستقلال في كوت ديفوار.

يوم الشموع في كولومبيا.

بداية داشوه في اليابان.