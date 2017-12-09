حدث في مثل هذا اليوم December 9, 2017

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أحداث سياسية وعامة
637 - فتح جلولاء آخر معاقل الفرس إثر معركة كبيرة بينهم وبين المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة.
1830 - الحاكم العام الفرنسي في الجزائر ‹دوبومون› يصدر قانونًا يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.
1877 - توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.
1912 - اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.
1919 - وصول «لجنة ملنر» إلى مصر والتي تهدف إلى التحقيق بأسباب اندلاع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.
1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي، وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.
1953 - صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.
1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.
1976 - أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.
2016 - وفاة 97 شخصاً وإصابة 1,270 آخرين على الأقل جراء زلزال ضرب إقليم آتشيه شمال غرب إندونيسيا.
مواليد
521 - كولومبا، قديس أيرلندي.
903 - عبد الرحمن بن عمر الصوفي، مهندس وعالم في علم الفلك فارسي مسلم.
1545 - هنري ستيوارت، زوج ملكة إسكتلندا ماري ستيوارت.
1598 - جان لورينزو برنيني، فنان إيطالي.
1810 - ثيودور شوان، عالم فيزيولوجيا ألماني.
1823 - ليوبلد كرونكر، عالم رياضيات ألماني.
1905 - جيرارد كايبر، عالم هولندي / أمريكي في علم الفلك.
1915 - إيلاي والاك، ممثل أمريكي.
1928 - نعوم تشومسكي، كاتب أمريكي.
1933 - كرم مطاوع، ممثل ومخرج مصري.
وفيات
43 ق.م. - شيشرون، فيلسوف روماني.
328 - امرؤ القيس، ملك الحيرة.
1254 - البابا إنوسنت الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1295 - جيلبرت دي كلير، نبيل إنجليزي.
1906 - إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.
1947 - نيكولاس موراي باتلر، أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.
1993 - ولفجانج باول، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.
1998 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.
2012 - عمار الشريعي، موسيقي مصري.
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