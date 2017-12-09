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حدث في مثل هذا اليوم December 9, 2017

آخر تحديث: منذ 12 من الساعات 38 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 9, 2017

أحداث سياسية وعامة

637 - فتح جلولاء آخر معاقل الفرس إثر معركة كبيرة بينهم وبين المسلمين بقيادة هاشم بن عتبة.

1830 - الحاكم العام الفرنسي في الجزائر ‹دوبومون› يصدر قانونًا يقضي فيه بحق التصرف بالأملاك الدينية.

1877 - توماس إديسون يخترع الفونوغراف، وهي آلة قادرة على تسجيل وإعادة بث الأصوات المسجلة.

1912 - اكتشاف تمثال الملكة الفرعونية نفرتيتي زوجة الفرعون إخناتون في منطقة تل العمارنة بالمنيا في جنوب مصر.

1919 - وصول «لجنة ملنر» إلى مصر والتي تهدف إلى التحقيق بأسباب اندلاع الثورة والتي عرفت باسم ثورة 1919.

1941 - قوات البحرية الإمبراطورية اليابانية تقوم بهجوم على القاعدة العسكرية الأمريكية في بيرل هاربر في جزيرة أواهو في جزر هاواي، وأدى الهجوم إلى تدمير كامل الأسطول الأمريكي.

1953 - صدور العدد الأول من جريدة الجمهورية المصرية.

1972 - إيميلدا ماركوس زوجة رئيس الفلبين فرديناند ماركوس تتعرض لعملية اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابتها بطعنة في جسدها.

1976 - أمين عام الأمم المتحدة كورت فالدهايم يفوز بفترة ثانية لتولي الأمانة العامة لهيئة الأمم المتحدة.

2016 - وفاة 97 شخصاً وإصابة 1,270 آخرين على الأقل جراء زلزال ضرب إقليم آتشيه شمال غرب إندونيسيا.

 

مواليد

521 - كولومبا، قديس أيرلندي.

903 - عبد الرحمن بن عمر الصوفي، مهندس وعالم في علم الفلك فارسي مسلم.

1545 - هنري ستيوارت، زوج ملكة إسكتلندا ماري ستيوارت.

1598 - جان لورينزو برنيني، فنان إيطالي.

1810 - ثيودور شوان، عالم فيزيولوجيا ألماني.

1823 - ليوبلد كرونكر، عالم رياضيات ألماني.

1905 - جيرارد كايبر، عالم هولندي / أمريكي في علم الفلك.

1915 - إيلاي والاك، ممثل أمريكي.

1928 - نعوم تشومسكي، كاتب أمريكي.

1933 - كرم مطاوع، ممثل ومخرج مصري.

 

وفيات

43 ق.م. - شيشرون، فيلسوف روماني.

328 - امرؤ القيس، ملك الحيرة.

1254 - البابا إنوسنت الرابع، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1295 - جيلبرت دي كلير، نبيل إنجليزي.

1906 - إيلي دوكميان، صحفي سويسري حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1902.

1947 - نيكولاس موراي باتلر، أكاديمي وسياسي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1931.

1993 - ولفجانج باول، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1989.

1998 - مارتن رودبل، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1994.

2012 - عمار الشريعي، موسيقي مصري.

 

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