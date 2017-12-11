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حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2017

آخر تحديث: منذ 8 من الساعات 33 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2017

أحداث سياسية وعامة

1792 - بدأ محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.

1936 - ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن يتنازل عن العرش ليتزوج من الأمريكية واليس سمبسون.

1941 - ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

1947 - إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال.

1957 - صدور قرار من الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

1960 - مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.

1964 - تشي جيفارا يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

1972 - هبوط رواد المركبة أبولو 17 على سطح القمر.

1982.الملاكم العالمي محمد علي كلاي يلعب آخر مبارياته ثم يعتزل الملاكمة.

1994 - رئيس روسيا بوريس يلتسن يصدر أوامره للقوات الروسية بالتوجه نحو الشيشان فيما عرف بالحرب الشيشانية الأولى.

2013 - اختيار البابا فرنسيس «شخصية العام» لسنة 2013 من قبل مجلة التايم الأمريكية.

2016 - مقتل 25 شخصاً وإصابة 49 آخرين جراء تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في القاهرة.

 

مواليد

1475 - البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1781 - ديفيد بروستر، عالم فيزياء اسكتلندي.

1801 - كريستيان ديتريش جرابه، كاتب ألماني.

1803 -

شهاب الدين محمود الآلوسي، مفسر ومحدث وفقيه وأديب وشاعر عراقي.

هيكتور بيرليوز، موسيقي فرنسي.

1810 - ألفرد دي موسيه، شاعر فرنسي.

1843 - روبرت كوخ، طبيب وعالم بكتيريا ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1905.

1882 - ماكس بورن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.

1911 - نجيب محفوظ، أديب وروائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.

1918 - ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970.

1919 - عبد الحكيم عامر، نائب القائد العام للقوات المسلحة المصرية.

1925 - بول غرينغارد، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2000.

 

وفيات

1241 - أوقطاي خان، حاكم إمبراطورية المغول.

1282 - ميخائيل الثامن باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.

1840 - الإمبراطور كوكاكو، إمبراطور اليابان.

1938 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.

1945 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.

1968 - آرثر سولزبرجر، ناشر وصحفي أمريكي.

1978 - فنسانت دو فينيو، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1955.

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