حدث في مثل هذا اليوم December 11, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1792 - بدأ محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.
1936 - ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن يتنازل عن العرش ليتزوج من الأمريكية واليس سمبسون.
1941 - ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.
1947 - إنشاء منظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال.
1957 - صدور قرار من الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.
1960 - مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.
1964 - تشي جيفارا يتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
1972 - هبوط رواد المركبة أبولو 17 على سطح القمر.
1982.الملاكم العالمي محمد علي كلاي يلعب آخر مبارياته ثم يعتزل الملاكمة.
1994 - رئيس روسيا بوريس يلتسن يصدر أوامره للقوات الروسية بالتوجه نحو الشيشان فيما عرف بالحرب الشيشانية الأولى.
2013 - اختيار البابا فرنسيس «شخصية العام» لسنة 2013 من قبل مجلة التايم الأمريكية.
2016 - مقتل 25 شخصاً وإصابة 49 آخرين جراء تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في القاهرة.
مواليد
1475 - البابا ليون العاشر، بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.
1781 - ديفيد بروستر، عالم فيزياء اسكتلندي.
1801 - كريستيان ديتريش جرابه، كاتب ألماني.
1803 -
شهاب الدين محمود الآلوسي، مفسر ومحدث وفقيه وأديب وشاعر عراقي.
هيكتور بيرليوز، موسيقي فرنسي.
1810 - ألفرد دي موسيه، شاعر فرنسي.
1843 - روبرت كوخ، طبيب وعالم بكتيريا ألماني حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1905.
1882 - ماكس بورن، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1954.
1911 - نجيب محفوظ، أديب وروائي مصري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988.
1918 - ألكسندر سولجنيتسين، أديب روسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1970.
1919 - عبد الحكيم عامر، نائب القائد العام للقوات المسلحة المصرية.
1925 - بول غرينغارد، طبيب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 2000.
وفيات
1241 - أوقطاي خان، حاكم إمبراطورية المغول.
1282 - ميخائيل الثامن باليولوج، إمبراطور الإمبراطورية البيزنطية.
1840 - الإمبراطور كوكاكو، إمبراطور اليابان.
1938 - كريستيان لويس لانج، سياسي نرويجي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1921.
1945 - شارل فابري، عالم فيزياء فرنسي.
1968 - آرثر سولزبرجر، ناشر وصحفي أمريكي.
1978 - فنسانت دو فينيو، عالم كيمياء حيوية أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1955.
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