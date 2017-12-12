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حدث في مثل هذا اليوم December 12, 2017

آخر تحديث: منذ 10 من الساعات 19 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 12, 2017

أحداث سياسية وعامة

627 - وقوع معركة نينوى، وكانت نتيجتها انتصار الروم البيزنطيين بقيادة الإمبراطور هرقل على الفرس الساسانيين بقيادة القائد راهزاد.

975 - العزيز بالله يستلم الخلافة الفاطمية بعد وفاة المعز لدين الله.

1089 - وقوع «مذبحة معرة النعمان» إبان الحملة الصليبية الأولى، حيث اقتحم الصليبيون المدينة وقتلوا حوالي 20 ألفًا من سكانها.

1901 - غولييلمو ماركوني يجري أول بث للراديو عبر المحيط الأطلسي.

1925 - رضا بهلوي يطيح بالشاه أحمد مرزا القاجاري وينهي حكم القاجاريون للإمبراطورية الفارسية وينصب نفسه شاهًا.

1963 - الإعلان عن استقلال كينيا.

1967 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية.

1976 - تأسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

1979 - جمهورية روديسيا تغير اسمها إلى زيمبابوي.

1990 - بدأ إرسال القناة الفضائية المصرية، وهي أول قناة فضائية عربية.

2011 - المجلس الوطني التونسي ينتخب زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي رئيسًا للجمهورية وذلك بأغلبية 153 صوتًا من إجمالي 219.

2015 -المملكة العربيَّة السُعوديَّة تُجري إنتخاباتها البلديَّة الثالثة وهي الأولى التي سُمح فيها للنساء بالترشُّح لِمناصب محليَّة.

2016 - الإعلان عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم لسنة 2016.

 

مواليد

1745 - جون جاي، سياسي أمريكي.

1766 - نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، مؤرخ وروائي روسي.

1786 - ويليام مارسي، سياسي أمريكي.

1791 - ماري لويز، زوجة نابليون بونابرت ودوقة بارما.

1821 - جوستاف فلوبير، كاتب فرنسي.

1863 - إدفارت مونك، رسام نرويجي.

1866 - ألفرد فيرنر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1913.

1875 - غيرد فون رونتشتيت، عسكري ألماني.

1876 - ألفين كرانزلاين، لاعب ألعاب قوى أمريكي.

1881 - هاري وارنر، من مؤسسي شركة وارنر برذرز.

1884 - زينايدا سيريبرياكوفا، رسامة روسية.

1902 - كولومان سوكول، رسام سلوفاكي.

1912 - صالح جودت، شاعر مصري.

1915 - فرانك سيناترا، مغني وممثل أمريكي.

1920 - فوزي عبد الحافظ، عسكري مصري.

1923 - بوب باركر، مقدم برامج أمريكي.

1925 - أحمد شاملو، شاعر إيراني.

1927 - روبرت نويس، عالم فيزياء ومخترع أمريكي.

 

وفيات

1574 - السلطان سليم الثاني، سلطان عثماني.

1607 - محمد بن عبد الملك البغدادي، فقيه حنفي ولغوي ومدرس عراقي.

1897 - أمين شميل، أديب ومحامي وكاتب وصحفي لبناني.

1904 - اللواء محمود سامي البارودي، رئيس وزراء وشاعر مصري.

1947 - هدى شعراوي، ناشطة مصرية في مجالي الاستقلال الوطني والنشاط النسوي في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.

2003 - فدوى طوقان، شاعرة وأديبة فلسطينية.

2005 - جبران تويني، صحافي وسياسي لبناني.

2008 - تاسوس بابادوبولوس، رئيس قبرص الخامس.

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