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حدث في مثل هذا اليوم December 12, 2017
أحداث سياسية وعامة
627 - وقوع معركة نينوى، وكانت نتيجتها انتصار الروم البيزنطيين بقيادة الإمبراطور هرقل على الفرس الساسانيين بقيادة القائد راهزاد.
975 - العزيز بالله يستلم الخلافة الفاطمية بعد وفاة المعز لدين الله.
1089 - وقوع «مذبحة معرة النعمان» إبان الحملة الصليبية الأولى، حيث اقتحم الصليبيون المدينة وقتلوا حوالي 20 ألفًا من سكانها.
1901 - غولييلمو ماركوني يجري أول بث للراديو عبر المحيط الأطلسي.
1925 - رضا بهلوي يطيح بالشاه أحمد مرزا القاجاري وينهي حكم القاجاريون للإمبراطورية الفارسية وينصب نفسه شاهًا.
1963 - الإعلان عن استقلال كينيا.
1967 - جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية تصبح عضوًا في جامعة الدول العربية.
1976 - تأسيس مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
1979 - جمهورية روديسيا تغير اسمها إلى زيمبابوي.
1990 - بدأ إرسال القناة الفضائية المصرية، وهي أول قناة فضائية عربية.
2011 - المجلس الوطني التونسي ينتخب زعيم حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المنصف المرزوقي رئيسًا للجمهورية وذلك بأغلبية 153 صوتًا من إجمالي 219.
2015 -المملكة العربيَّة السُعوديَّة تُجري إنتخاباتها البلديَّة الثالثة وهي الأولى التي سُمح فيها للنساء بالترشُّح لِمناصب محليَّة.
2016 - الإعلان عن فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة الكرة الذهبية المقدمة من طرف مجلة فرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم لسنة 2016.
مواليد
1745 - جون جاي، سياسي أمريكي.
1766 - نيكولاي ميخائيلوفتش كرامزين، مؤرخ وروائي روسي.
1786 - ويليام مارسي، سياسي أمريكي.
1791 - ماري لويز، زوجة نابليون بونابرت ودوقة بارما.
1821 - جوستاف فلوبير، كاتب فرنسي.
1863 - إدفارت مونك، رسام نرويجي.
1866 - ألفرد فيرنر، عالم كيمياء سويسري حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1913.
1875 - غيرد فون رونتشتيت، عسكري ألماني.
1876 - ألفين كرانزلاين، لاعب ألعاب قوى أمريكي.
1881 - هاري وارنر، من مؤسسي شركة وارنر برذرز.
1884 - زينايدا سيريبرياكوفا، رسامة روسية.
1902 - كولومان سوكول، رسام سلوفاكي.
1912 - صالح جودت، شاعر مصري.
1915 - فرانك سيناترا، مغني وممثل أمريكي.
1920 - فوزي عبد الحافظ، عسكري مصري.
1923 - بوب باركر، مقدم برامج أمريكي.
1925 - أحمد شاملو، شاعر إيراني.
1927 - روبرت نويس، عالم فيزياء ومخترع أمريكي.
وفيات
1574 - السلطان سليم الثاني، سلطان عثماني.
1607 - محمد بن عبد الملك البغدادي، فقيه حنفي ولغوي ومدرس عراقي.
1897 - أمين شميل، أديب ومحامي وكاتب وصحفي لبناني.
1904 - اللواء محمود سامي البارودي، رئيس وزراء وشاعر مصري.
1947 - هدى شعراوي، ناشطة مصرية في مجالي الاستقلال الوطني والنشاط النسوي في نهايات القرن التاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين.
2003 - فدوى طوقان، شاعرة وأديبة فلسطينية.
2005 - جبران تويني، صحافي وسياسي لبناني.
2008 - تاسوس بابادوبولوس، رئيس قبرص الخامس.
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