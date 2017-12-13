حدث في مثل هذا اليوم December 13, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1294 ـ البابا سلستين الخامس يستقيل من البابوية بعد خمسة أشهر فقط من انتخابه ليعود إلى حياة الزهد والرهبنة.
1545 - انعقاد مجمع ترنت.
1577 - السير فرنسيس دريك يقلع من ميناء بليموث الإنجليزي بادئًا رحلته حول العالم.
1642 - المستكشف الهولندي أبل تاسمان يصل إلى نيوزيلندا.
1920 - عصبة الأمم تعلن عن تأسيس المحكمة الدائمة للعدل الدولي وذلك لتسوية النزاعات الدولية.
1941 - المجر ورومانيا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.
1967 - ملك اليونان قسطنطين الثاني يحاول الإطاحة بالعسكر الذين قادوا ما سمي بانقلاب الأمر الواقع وسيطروا على الحكم في أبريل 1967، لكنه فشل وهرب إلى إيطاليا مع أسرته وأدى ذلك إلى إلغاء الملكية والتحول إلى جمهورية.
1970 - الإعلان عن قيام الجمهورية في مالطا التي كانت قد حصلت على استقلالها في عام 1964 كمملكة مستقلة وصدر لها دستور جديد مع استمرار ملكة المملكة المتحدة إليزابيث الثانية على عرش المملكة.
1990 - رئيس جنوب أفريقيا فريديريك ويليم دي كليرك يلتقي مع رئيس المؤتمر الوطني الأفريقي نيلسون مانديلا.
1996 - انتخاب الدبلوماسي الغاني كوفي أنان أمينًا عامًا للأمم المتحدة خلفًا لبطرس بطرس غالي على أن يتسلم مهامه في بداية عام 1997.
2002 - الاتحاد الأوروبي يعلن موافقته على انضمام قبرص والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا وهنغاريا ومالطا وبولندا وسلوفاكيا وسلوفينيا وذلك ابتداء من 1 يناير 2004.
2005 - إطلاق موقع ياهو! أنسرز.
مواليد
1272 - الملك فريدريكو الثالث ملك صقلية.
1533 - الملك إريك الرابع عشر، ملك السويد.
1553 - الملك هنري الرابع، ملك فرنسا.
1797 - هاينرش هاينه، شاعر ألماني.
1816 - إيرنست فيرنر فون سيمنز، مخترع ألماني.
1911 - ترجيف هافليمو، اقتصادي نرويجي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1989.
1923 -فيليب أندرسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1977.
وفيات
558 - شيلديبيرت الأول، ملك إفرنجي.
1048 - أبو الريحان البيروني، عالم فارسي في الرياضيات والفيزياء والفلك.
1250 - فريدريك الثاني، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.
1393 ـ الأمير العظيم جنآن، وزير مدني في مملكة غوريو.
1521 - الملك مانويل الأول، ملك مملكة البرتغال الرابع عشر.
1754 - السلطان محمود الأول، السلطان العثماني الرابع والعشرين.
1769 - كريستيان فورشتيغوت غيلرت، شاعر ألماني.
1863 - فريدريش هيبل، كاتب ألماني.
1930 - فريتز بريغل، عالم كيمياء نمساوي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1923.
1931 - جوستاف لوبون، طبيب فرنسي.
1935 - فيكتور غرينيار، عالم كيمياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1912.
1955 - إيغاس مونيز، طبيب برتغالي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1949.
2009 - بول سامويلسون، اقتصادي أمريكي حائز على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1970.
2016 - زبيدة ثروت، ممثلة مصرية.
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