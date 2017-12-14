حدث في مثل هذا اليوم December 14, 2017

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أحداث سياسية وعامة
557 - القسطنطينية تتعرض لدمار شديد من جراء زلزال.
1751 - تأسيس «أكاديمية ثريشيان العسكرية» كأول أكاديمية عسكرية في العالم.
1825 - اندلاع ثورة الديسمبريين في الإمبراطورية الروسية ضد القيصر نيكولاي الأول.
1865 - انطلاق رحلة السفير المغربي محمد بنسعيد السلاوي إلى فرنسا.
1900 - ماكس بلانك يقدم اشتقاق نظري لقانون إشعاع الجسم الأسود في ميكانيكا الكم.
1901 - العالم غولييلمو ماركوني يجري أول اتصال لاسلكي.
1911 - المستكشف النرويجي روال أموندسن يصل مع أربعة من زملائه إلى نقطة القطب الجنوبي للمرة الأولى.
1947 - إفتتاح ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد.
1955 - إنضمام 16 دولة إلى الأمم المتحدة منها الأردن وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال.
1957 - تأسيس الهلال الأحمر المغربي.
2013 - مركبة تشانج آه-3 الصينيَّة تهبط على سطح القمر حاملةً مسبار "يوتو"، لتُصبح بذلك أوَّل مركبة تفعل ذلك مُنذ سنة 1976م.
مواليد
1503 - نوستراداموس، طبيب ومنجم فرنسي.
1824 - بيير سيسيل بوفيس دي شافان، رسام فرنسي.
1861 - جرجي زيدان، أديب ومؤرخ لبناني.
1883 - موريهيه أويشيبا، مؤسس الأيكيدو.
1895 -
الملك جورج السادس، ملك المملكة المتحدة.
بول إيلوار، شاعر فرنسي.
1909 - إدوارد تاتوم، عالم أحياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1958.
1918 - نور الدين الخياشي، رسام تونسي.
1922 - نيكولاي باسوف، عالم فيزياء روسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1964.
1924 - جوهر جاسباريان، مغنية أوبرا أرمنية مصرية.
1936 - ثريا الشاوي، طيارة مغربية.
1942 - بوي تونج فونج، باحث فيتنامي وأحد رواد الرسوميات الحاسوبية.
1947 - ديلما روسيف، رئيسة البرازيل ال36.
وفيات
1542 - الملك جيمس الخامس، ملك اسكتلندا.
1788 - الملك كارلوس الثالث، ملك إسبانيا.
1799 - جورج واشنطن، رئيس الولايات المتحدة الأول.
1860 - جورج هاملتون غوردون، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1861 - الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا.
1890 - محمد فيضي الزهاوي، فقيه وعالم دين عراقي.
1947 - ستانلي بلدوين، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
1956 - يوهو كوستي بآسيكيفي، رئيس فنلندا السابع.
1984 - بيثنتي أليكساندري، أديب إسباني حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1977.
1989 - أندريه ساخاروف، عالم نووي سوفيتي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1975.
2013 - بيتر أوتول، ممثل إيرلندي اشتهر ببطولته في فيلم لورنس العرب.
2016 - أحمد راتب، ممثل مصري.
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