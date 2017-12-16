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حدث في مثل هذا اليوم December 16, 2017

آخر تحديث: منذ 9 من الساعات 39 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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حدث في مثل هذا اليوم December 16, 2017

أحداث سياسية وعامة

1899 - تأسس نادي إيه سي ميلان الإيطالي على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.

1916 - اغتيال الراهب الروسي غريغوري راسبوتين على يد النبلاء الروس الذين كانوا يتوقون لإنهاء تأثيره على العائلة المالكة.

1938 - وقوع اشتباك بين أحد التجار وأحد حراس المجلس التشريعي في الكويت أدى إلى حل المجلس بعد عدة أيام.

1969 - البرلمان البريطاني يصوت بأغلبيه كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.

1971 - البحرين تعلن استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك بعد مئه وعشر سنوات من الاحتلال البريطاني.

1988 - بدء الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

1991 - استقلال جمهورية كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي.

1991 - إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.

1998 - بدأ عملية ثعلب الصحراء التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق وذلك بقصف أهداف ومنشئات حساسة بصواريخ كروز.

2007 - قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية.

2009 - المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية يقرر تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحركة حماس ترفض القرار وتصف المجلس المركزي بغير الشرعي.

2012 - مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين في دمشق يتعرض للقصف بطائرات الميغ التابعة لقوات النظام السوري مما أدى إلى نزوح نسبة كبيرة من السكان.

2013 - ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.

2014 - مقتل حوالي 132 شخصًا في هُجومٍ نفذته حركة طالبان على إحدى المدارس في پشاور، بپاكستان.

 

مواليد

1485 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.

1790 - الملك ليوبولد الأول، ملك بلجيكا.

 

وفيات

1316 - محمد أولجايتو، سلطان المملكة الإيلخانية الثامن.

1672 - الملك يان الثاني، ملك بولندا.

1945 - فوميمارو كونويه، رئيس وزراء اليابان.

1993 - كاكويه تاناكا، رئيس وزراء اليابان.

2011 - الشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في البحرين.

عيد الاستقلال في كازاخستان.

يوم النصر في بنغلاديش.

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