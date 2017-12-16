حدث في مثل هذا اليوم December 16, 2017

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أحداث سياسية وعامة
1899 - تأسس نادي إيه سي ميلان الإيطالي على يد الإنجليزي هيربرت كيلبن.
1916 - اغتيال الراهب الروسي غريغوري راسبوتين على يد النبلاء الروس الذين كانوا يتوقون لإنهاء تأثيره على العائلة المالكة.
1938 - وقوع اشتباك بين أحد التجار وأحد حراس المجلس التشريعي في الكويت أدى إلى حل المجلس بعد عدة أيام.
1969 - البرلمان البريطاني يصوت بأغلبيه كبيرة لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في حالة جرائم القتل.
1971 - البحرين تعلن استقلالها عن المملكة المتحدة وذلك بعد مئه وعشر سنوات من الاحتلال البريطاني.
1988 - بدء الحوار الرسمي بين الولايات المتحدة ومنظمة التحرير الفلسطينية.
1991 - استقلال جمهورية كازاخستان عن الاتحاد السوفيتي.
1991 - إلغاء قرار الأمم المتحدة الذي ساوى بين الصهيونية والعنصرية.
1998 - بدأ عملية ثعلب الصحراء التي قامت بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضد العراق وذلك بقصف أهداف ومنشئات حساسة بصواريخ كروز.
2007 - قوات الأمن العراقية تتسلم أمن مدينة البصرة من القوات البريطانية.
2009 - المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية يقرر تمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي وذلك حتى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وحركة حماس ترفض القرار وتصف المجلس المركزي بغير الشرعي.
2012 - مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينين في دمشق يتعرض للقصف بطائرات الميغ التابعة لقوات النظام السوري مما أدى إلى نزوح نسبة كبيرة من السكان.
2013 - ميشال باشيلي تفوز برئاسة تشيلي لفترة ثانية غير متتالية.
2014 - مقتل حوالي 132 شخصًا في هُجومٍ نفذته حركة طالبان على إحدى المدارس في پشاور، بپاكستان.
مواليد
1485 - كاثرين أراغون، زوجة هنري الثامن ملك إنجلترا.
1790 - الملك ليوبولد الأول، ملك بلجيكا.
وفيات
1316 - محمد أولجايتو، سلطان المملكة الإيلخانية الثامن.
1672 - الملك يان الثاني، ملك بولندا.
1945 - فوميمارو كونويه، رئيس وزراء اليابان.
1993 - كاكويه تاناكا، رئيس وزراء اليابان.
2011 - الشيخ عماد عفت، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
أعياد ومناسبات
اليوم الوطني في البحرين.
عيد الاستقلال في كازاخستان.
يوم النصر في بنغلاديش.
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