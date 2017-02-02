الحياة: في حضور عاهل البحرين وامير الكويت خادم الحرمين يرعى افتتاح الجنادرية

كتبت صحيفة "الحياة" تقول: رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 31" في الرياض أمس. ولدى وصوله وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى مقر المهرجان، كان في استقبالهم، على ما أفادت "وكالة الأنباء السعودية"، أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.





وقال عاهل البحرين: "نعرب عن سعادتنا بالمشاركة في افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية، هذا المهرجان السنوي الكبير الذي أصبح تقليداً حضارياً وملتقى عربياً وإنسانياً تلتقي في رحابه نخبة من الأدباء والمفكرين والمثقفين والشعراء والباحثين من مختلف دول العالم الذين يثرون المهرجان بمختلف القضايا الفكرية والأدبية والثقافية".





واستقبل خادم الحرمين الشريفين كلاً من: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية الإمارات الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، والممثل الشخصي لأمير قطر الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وممثل سلطان عُمان أسعد طارق آل سعيد، ووزير الثقافة المصري الدكتور حلمي النمنم، ومساعد رئيس أذربيجان للشؤون السياسية والاجتماعية الدكتور علي حسنوف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين من ضيوف المهرجان.





ثم انطلق الشوط الأول من سباق الهجن الكبير، بعد ذلك ألقى وزير الحرس الوطني كلمة رحب فيها بخادم الحرمين، وضيوف المهرجان. كما ألقى وزير الثقافة المصري كلمة "الدولة الضيف" لهذا العام، وأعرب عن سعادته بمشاركة بلاده، كما ألقى كل من الدكتور فواز بن عبدالعزيز اللعبون قصيدة بالفصحى، والشاعر عبدالمجيد الذيابي قصيدة نبطية.





إثر ذلك، كرّم خادم الحرمين الشريفين الشخصيات السعودية لهذا العام وهم: الدكتور أحمد بن محمد علي، والدكتور عبدالرحمن بن صالح الشبيلي، وصفية بنت سعيد بن زقر، بوسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى. ثم أعلن أسماء الرعاة والداعمين للمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ31.





وبعد نهاية السباق السنوي للهجن سلم خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت، وملك البحرين، الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى جوائزهم. كما تسلم الفائزان الأول والثاني جائزتي الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، سلمها لهما نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان. وجاءت نتائج الشوط الأول على النحو الآتي: المركز الأول "الكاظم"، والمركز الثاني "المصمك"، والمركز الثالث "مرخان"، والمركز الرابع "أبا الزهون"، والمركز الخامس "العزم" للأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز.





بعد ذلك، حضر خادم الحرمين الشريفين وأمير الكويت وعاهل البحرين وضيوف المملكة حفلة العشاء التي أقيمت في هذه المناسبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام