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المصنفة ايضاً في: سياحة, منوعات

توقعات بوصول 200 ألف سائح صيني لتركيا حتى نهاية العام الجاري

آخر تحديث: منذ 41 من الدقائق
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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توقعات بوصول 200 ألف سائح صيني لتركيا حتى نهاية العام الجاري
سائحة صينية أثناء مشاركتها في احتفالات عيد النصر في أنطاليا جنوبي تركيا 30 أغسطس 2017 (وكالة دوغان للأنباء)

توقع وزير الثقافة والسياحة التركي، نعمان قورتولموش، وصول 200 ألف سائح صيني إلى بلاده حتى نهاية العام الحالي.

 

جاء ذلك، خلال اجتماع عقده، الاثنين، مع نظيره الصيني "لوه شوغانغ" في بكين، التي وصلها قورتولموش في إطار زيارة رسمية لمناقشة قضايا تتعلق بالثقافة والسياحة بين البلدين.

 

وأضاف الوزير التركي أن 200 ألف سائح يعتبر رقماً صغيراً، "وهو لا يعكس إمكانات البلدين، هذا العدد يجب أن يصل إلى مليون سائح على أقل تقدير".

 

وأشار إلى أن البلدين، يملكان إرادة قوية لتعزيز العلاقات والتعاون بينهما، وزاد: "يجب علينا تعزيز تعاوننا في مجال السياحة والثقافة".

 

وبدأت تركيا منذ نحو عامين، تنفيذ خطة تهدف إلى تنوع الدول المصدرة للسياحة إليها، بهدف تعزيز صناعة السياحة، مع التنوع المناخي والجغرافي والسياحي (دينية، ثقافية، علاجية، ترفيهية) الذي تتميز به البلاد.

 

ولفت "قورتولموش" إلى أن وزارة الثقافة والسياحة، تعمل على إعلان العام المقبل عام السياحة التركية في الصين، مشيرا أن "هذا المشروع يعتبر أهم مشاريع وزارة الثقافة والسياحة في المرحلة الحالية".

 

ونوه بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يولي أهمية خاصة للعلاقات بين البلدين، وتعزيزها في جميع المجالات.

المصدر: الأناضول

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