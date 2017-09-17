في ولاية بتليس.. بحيرات بركانية وتزلج على الجليد

إحدى إطلالات البحيرة (الأناضول)

تشتهر ولاية بتليس جنوب شرقي تركيا بتضاريسها المتنوعة التي تجعل منها جهة متميزة لكل من السياح الأتراك والأجانب على حد سواء وعلى مدار العام.

إذ تشتهر الولاية بمنتجع بتليس الشتائي على ارتفاع ثلاثة آلاف متر عن سطح البحر، المؤهل لاستقبال المحترفين والهواة لرياضة التزلج على الجليد مما يجعله مقصدا مهما لمحبي هذه الرياضة الشتائية ومن ضمن مراكز التزلج الأكثر شهرة في البلاد.

وعلى امتدادا السفوح العالية والمنحدرات الشاهقة، تقع بحيرتان تضيفان جمالية خاصة إلى المكان.

فمن الشمال تطل بحيرة نمرود البركانية التي تقع في نفس الولاية، ومن الشرق بحيرة وان المترامية الأطراف المشهورة.

تعتبر بحيرة نمرود في الولاية ثاني أكبر بحيرة بركانية في العالم، والأكبر على الإطلاق في تركيا بمساحة 13 كيلومترا مربعا، ومن الوجهات السياحية الأكثر أهمية في تركيا.

هذا وتحتوي على العديد من الينابيع الحارة والباردة، إضافة إلى غرف بخار طبيعية ومغارة من الجليد، وكل ذلك في إطار يأسر ألباب السياح المحليين والأجانب حتى إن بعضهم يحرص على زيارتها كل عام.

عدا أن البحيرة نفسها وجهة مهمة لعشاق التزلج في فصل الشتاء ولمحبي الطبيعة في فصلي الربيع والصيف.