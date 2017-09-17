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المصنفة ايضاً في: سياحة, منوعات

الطبيعة الخلابة تخطف ألباب السياح العرب إلى بحيرة أوزونغول التركية

آخر تحديث: منذ 37 من الدقائق
المصدر: الأناضول
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الطبيعة الخلابة تخطف ألباب السياح العرب إلى بحيرة أوزونغول التركية

تجذب بحيرة "أوزونغول" في ولاية طرابزون شمال شرقي تركيا، السياح المحليين والأجانب، لما تزخر به من مناظر طبيعية خلابة وعروض سياحية متميزة.

 

وقال مدير الثقافة في ولاية طرابزون، علي أيواز أوغلو، إن منطقة البحيرة، تستقطب أعدادًا كبيرة من السياح المحليين والأجانب، ولا سيما العرب منهم.

 

وأضاف أن المنطقة تزخر بمناظر طبيعية خلابة وعروض سياحية متميزة، إضافة إلى بنية تحتية قادرة على تقديم الخدمات المتميزة للسياح القادمين من وجهات سياحية مختلفة.

 

ولفت أيواز أوغلو، أن المطاعم المنتشرة في المنطقة ذات غابات الصنوبر الكثيفة والنباتات المورقة والهواء النقي، تجذب اهتمام السياح وتقدم لهم أفضل النكهات المحلية.

 

وأشار أن 90% من الغرف الفندقية امتلأت بالسياح، لا سيما القادمون من دول الخليج العربي، وخصوصًا مع حلول عطلة عيد الأضحى المبارك.

المصدر: الأناضول

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