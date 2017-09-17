تعرف على أجمل البازارات الشعبية في تركيا

لكل مدينة تركية بازارها الخاص الذي يبيع السلع المحلية المنتجة من المنطقة. لا يهم إلى أي مدينة تنوي السفر، فقط عليك أن تكون قادرا على العثور على البازار الدائم الذي أنت فيه والذي عادة ما يكون في وسط المدينة. نعرفك بعدد من الأسواق الشعبية في مدن مختلفة من جميع أنحاء تركيا، تساعدك في ضبط خطط التسوق الخاصة بك.

بازار كاستامونو

صباح كل يوم أحد يفتتح بزار كاستامونو أبوابه في حي قاسم باشا بإسطنبول، وهناك يجد المتسوقون المنتجات الطازجة القادمة من القرى القريبة، وكذلك بيض الدجاج ومنتجات الألبان ومشتقاتها. يبدأ السوق في تمام الساعة 7:30 صباحا، لذلك تأكد من الوصول في وقت مبكر قبل نفاد الأصناف الجيدة.

بازار بولو

ينظم هذا البازار في مدينة بولو، ويمتد البازار على مساحة أكثر من ألف متر مربع، مع وجود أكثر من 600 من الباعة فيه، ومعظمهم من السيدات اللاتي يقدمن من القرى المجاورة. ستجد في هذا البازار منتجات زراعية ممتازة ومنتجات الألبان، وجميع مستلزماتك. ويعتبر هذا البازار بمثابة بيت الأعشاب البرية الطبية والفطر البري، تعرض البضائع في هذا البازار بأسعار معقولة جدا.

بازار يالكافاك

يقع سوق يالكافاك على بعد حوالي نصف ساعة بالسيارة خارج مدينة بودروم الساحلية، في قرية يالكافاك، وتفتتح أكشاك البازار كل يوم خميس على مدى الـ 43 عاما الماضية. هنا ستجد جميع المنتجات التي تزرع في الحدائق المحلية للقرية، والفواكه والخضار الطازجة، والتوابل، وعددا لا يحصى من أصناف الزيتون. يحتوي البازار أيضا على صنادل بودروم المصنوعة يدويا هي أيضا مشهورة جدا، في حين أن المنسوجات، مثل مفارش المائدة اليدوية والستائر تكون متاحة بكثرة فيه

البازار المغطى

عند ذكرك للبازارات في تركيا، لا تستطيع إغفال البازار المغطى أو المسقوف في إسطنبول، حيث يعد واحد من أكبر الأسواق المغطاة في العالم. هنا ستجد كل شيء من التحف إلى المنسوجات والمجوهرات إلى السلع الجلدية، وأكثر من ذلك بكثير. ويقع بالقرب منه، البازار المصري التاريخي، وهو من أهم البازارات أيضا في المنطقة، يحتوي على المواد الغذائية والحلويات بما في ذلك الحلويات التركية والتوابل والجبن والقهوة.

بازار فيركوي

يعد أفضل مكان لتسوق المنتجات العضوية، ومنتجات الألبان، وحتى منتجات التنظيف والتجميل، يقام كل يوم سبت في حي شيشلي في إسطنبول. تأكد من إنهاء فورة التسوق بحلوى فواكه طازجة وبعض العصير الطبيعي الطازج.