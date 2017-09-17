- اللبنانيون يختارون تركيا للاستجمام والتسوق
- أطباق شهية لا تفوتها عند زيارتك لتركيا
- تعرف على أجمل البازارات الشعبية في تركيا
- الطبيعة الخلابة تخطف ألباب السياح العرب إلى بحيرة أوزونغول التركية
- مغارة أنطاليا تبهر الزوار بجمالها الساحر
- في ولاية بتليس.. بحيرات بركانية وتزلج على الجليد
- توقعات بوصول 200 ألف سائح صيني لتركيا حتى نهاية العام الجاري
- فيتش: الاقتصاد التركي مقاوم وأداؤه قوي
- في ذكراها الـ 35.."صبرا وشاتيلا" جرح غائر في ضمير الإنسانية
- في الذكرى الـ 86 لاستشهاده.. عمر المختار "أيقونة" نضال خالدة
- تصريحات الحوثي..!
- الحوار مع كوريا الشمالية
- تسجيل مصور يظهر تعذيب "ب ي د" الإرهابية لمدنيين في الرقة
- توقعات الأبراج ليوم September 17, 2017
- عن «داعش» جديد سيملأ هذا الفراغ الهائل!
- الأهلي والنصر في «كلاسيكو» مثير
- هدنة سياسية مقابل مخاوف أمنية أثارتها السفارات
- لبنان يحتوي الصدمة السلبية لتحذيرات السفارات من مخاطر «وشيكة»
- قائد الجيش اللبناني: انتصرنا وانتصرت بنا الدولة التوقيفات بدأت ... ولا مكان في لبنان لمثيري الشغب
- مؤتمر أستانا 6
- الطائرات الروسية تقصف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من أميركا.. ودير الزور تتحول لمحور صراع بالغ التعقيد
- صاحبة الأماني
- بريطانيا تجمد ملايين الجنيهات لرفعت الأسد.. انقلب على أخيه حافظ وبنى ثروته بأوروبا من أموال تقاضاها ثنماً لنفيه
- تركيا وساحات دول الجوار السوري في مرمى التغيير!
- الجيش يحبط عملية داعشية في الداخل
اللبنانيون يختارون تركيا للاستجمام والتسوق
ارتفع عدد اللبنانيين الوافدين إلى تركيا بشكل ملحوظ بعد سماح السلطات التركية بداية عام 2010 بدخولهم أراضيها بدون تأشيرة، فأصبحت تركيا الوجهة السياحية الأولى المفضلة لدى غالبية اللبنانيين.
مقارنة بعامي 2015 و2016، ارتفعت نسبة التوافد اللبناني إلى تركيا بين 25% و30% عام 2017، وفق أصحاب مكاتب سياحة وسفر في لبنان.
وفيما لا يتوافر إحصاء لبناني رسمي لإجمالي عدد السائحين اللبنانيين الذين يقصدون تركيا، أشار مصدر من شركة "ميدل إيست" للطيران (شركة الطيران اللبنانية) إلى أنّهم كمكتب حجوزات ليس لديهم رقم رسمي عن عدد المسافرين فهناك من يحجز مع الشركة وآخرون مع شركات أخرى. غير أنه استدرك قائلا: "منذ مطلع عام 2017 حتى اللحظة هنالك ارتفاع ملحوظ في عدد المسافرين إلى إسطنبول تحديداً ولا يوجد أي تراجع بتاتاً، وقد يصل العدد إلى أكثر من 300 ألف شخص من بداية شهر كانون الثاني 2017 حتى منتصف شهر تموز".
وتكمن أسباب عديدة وراء تفضيل تركيا، أبرزها عدم وجود تأشيرة دخول وتقديم مكاتب السفر اللبنانية عروضا مغرية متنوعة، فضلا عن شغف اللبناني بجمال الطبيعة التركية وعشقه للتسوق من تركيا، لا سيما الملابس من الجلد والجينز، إضافة إلى شراء المأكولات التركية خاصة الحلويات، والخضوع لعمليات زراعة الشعر وعمليات أخرى، لا سيما في ظل الأسعار المعقولة جدا.
و قالت مديرة قسم السياحة في وكالة "بركات ترافيل" للسفريات، سارة يحيى إن "عدد المسافرين (اللبنانيين) إلى تركيا يرتفع سنة بعد أخرى، وعلى مدار فصول العام، وليس حصراً في مواسم الصيف والأعياد فحسب".
وبحكم خبرتها الطويلة، أوضحت أن "عددا كبيرا من المدن التركية بات يشكّل هدفا للسائح اللبناني، الذي يود التعرّف عليها واكتشافها، كون كل مدينة تتميز عن الأخرى، ولديها خصوصية سياحية مختلفة".
وأضافت: "بدأت مدينة طرابزون، مؤخرا، تتحول إلى مقصد سياحي جديد بالنسبة إلى بعض اللبنانيين، حيث أدرجتها بعض مكاتب السفر في لبنان على لائحة المدن التركية التي تستحق الزيارة".
وأضافت: "إن العروض المغرية والأنشطة الترفيهية التي تختارها مكاتب السفر، تلعب دوراً كبيراً في جذب السائح إلى تركيا، خاصة إذا كانت التكلفة المادية للرحلة لا تتجاوز 500 دولار أمريكي مقابل تمضية 6 أو 7 أيام".
إسطنبول.. الاختيار الأول:
أضافت يحيى أن "من أبرز المدن التركية التي يطلب السائح اللبناني زيارتها، خاصة بين فصلي الربيع والصيف، هي بودروم ومرمريس وأنطاليا، فمن يهوى السباحة يختار تلك المدن، التي تكلّف زيارتها أقل بكثير من الذهاب إلى مسبح متوسط المستوى في لبنان".
وتابعت أن "الشباب الصغار في السن يختارون حاليا مدينة مرمريس البحرية، فيما العائلات تفضّل أكثر مدينة أنطاليا، لاحتوائها على منتجعات وتسهيلات تناسب العائلات. أما بالنسبة إلى مدينة بودروم فهي نقطة اختيار مشتركة للجميع (شباب وكبار في السن وعائلات ومتزوجين حديثا)". كما لفتت إلى مسألة مهمة، وهي "دور مكاتب السفر في البحث عن وجهة سياحية جديدة في تركيا والترويج لها، تماماً كما حدث مع مدينة كبادوكيا، التي تحوّلت في السنتين الأخيرتين إلى وجهة سياحية مهمة، وكذلك مدينة طرابزون.. وتبقى إسطنبول الرقم الأول في اختيار السائح اللبناني، فلا بد من زيارتها".
زيارات متعددة:
وفق مدير مكتب "هوليداي ترافليز"، محمد التل، فإن "تركيا، ولعدة أسباب باتت معروفة، هو البلد الأول الذي يضعه اللبناني هدفا حين يقرر السفر".
وأضاف أن "قسما من اللبنانيين يسافر أكثر من ثلاث مرات سنويا إلى تركيا، ففي كل مدينة يكتشف وكأنه سافر إلى بلد جديد، لما يتضمنه هذا البلد من جمالية في الطبيعة".
ومضى قائلا: "أنظم رحلتين أو أكثر أسبوعيا إلى تركيا، ومحبو هذا البلد من سن المراهقة إلى كبار السن". وذكر أن أحد أسباب تفضيل اللبنانيين لتركيا "غلاء الحياة الاقتصادية في لبنان ينعكس على أسعار المطاعم والفنادق والمنتجعات والمرافق السياحية، فبات اللبناني يفضّل تمضية عطلته الأسبوعية في تركيا مقابل 300 دولار أمريكي عوضا عن دفعها بدل فندق عن ليلتين في بلدة اصطيافية في لبنان"
وفي ليلة رأس السنة، 31 ديسمبر/ كانون الأول 2016، شهد نادي "رينا" الليلي في منطقة "أورطه كوي" بإسطنبول هجوما مسلحا أسقط 39 قتيلا و65 جريحا. وعن تداعيات هذا الهجوم، قال التل: "في تلك الفترة تراجع عدد الزوار إلى تركيا، لمدة شهر أو أكثر، وكنا أول مكتب سياحي في لبنان يعيد إحياء الرحلات إلى إسطنبول بأسعار مغرية جدا وبرنامج سياحي لافت".
وشدد على أن "أي عاصمة أو دولة في العالم معرّضة لأعمال إرهابية، ولكن شغف اللبناني ببلده الثاني (يقصد تركيا) جعله يعاود زيارة إسطنبول".
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- اللبنانيون يختارون تركيا للاستجمام والتسوق
- أطباق شهية لا تفوتها عند زيارتك لتركيا
- تعرف على أجمل البازارات الشعبية في تركيا
- الطبيعة الخلابة تخطف ألباب السياح العرب إلى بحيرة أوزونغول التركية
- مغارة أنطاليا تبهر الزوار بجمالها الساحر
- في ولاية بتليس.. بحيرات بركانية وتزلج على الجليد
- توقعات بوصول 200 ألف سائح صيني لتركيا حتى نهاية العام الجاري
- شواطئ تركيا في المركز الثاني عالميا من حيث النظافة والأمان
- إنها المكسيك... بلاد المايا والأزتيك
- الصراع على السياحة في الشرق الأوسط
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)