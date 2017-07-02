- الأهلي يرهن تأهله بإسقاط القطن
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
- موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط
- تقرير «فيتش» ورقة في يد الحريري؟
- السلطة لا تَهْبطُ احياناً بالصدفة على مستحقيها!!
- قطر ستدفع باهظا ثمن الغطرسة
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
- البروفيسورة بيثان غرينر: دهس حقوق الإنسان لن يدمر الإرهاب
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
- القادم أصعب.. المصريون على موعد مع موجة كبيرة لارتفاع الأسعار.. وشباب يتراجعون عن إتمام زواجهم بسبب الغلاء
- وظيفة 'داعش' عراقيّا وسوريّا
- ثلاث سيارات ملغومة تستهدف دمشق و7 قتلى في انفجار إحداها
- ولي الولي.. وصاحب العهد
- حدث في مثل هذا اليوم July 2, 2017
- توقعات الأبراج ليوم July 2, 2017
- أستراليا.. سليم مهاجر يخسر دعوى قضائية عاجلة
- داعش.. زائلة وتتبدد
- الأردن قلق من احتدام المعارك قرب حدوده بين المعارضة السورية وقوات النظام
- «ترضية» البرتغال والمكسيك من دون رونالدو
- 31 سورياً من الموقوفين في عرسال كانوا على علاقة بالانتحاريين الأربعة
- الأمن اللبناني يتسلم من عين الحلوة «داعشياً» خطط لتفجيرات خلال رمضان
- لبنان يمضي في حرْبه الوقائية بملاقاة انهيار «داعش»
- قائد الجيش اللبناني: قرارنا حاسم بالقضاء على التنظيمات الإرهابية
- الازمة الخليجية وخسارة “الدولة الاسلامية” الوشيكة في الموصل تغيران خريطة التحالفات في سورية والمنطقة برمتها.. هل نرى تقاربا ايرانيا تركيا عراقيا برعاية روسية؟ وهل تنضم قطر الى التحالف الجديد؟
- انتخابات 2018
البروفيسورة بيثان غرينر: دهس حقوق الإنسان لن يدمر الإرهاب
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حظر السفر والتغييرات في قوانين حقوق الإنسان لن تؤدي إلى منع الهجمات الإرهابية.
هذا ما خلصت إليه الكاتبة بيثان غرينر الأستاذة المساعدة بقسم العلوم السياسية بجامعة ماسي، في مقال أورده موقع "كونفرسيشن" الأسترالي.
ولفتت الكاتبة إلى أن الهجمات الإرهابية الحديثة التي وقعت في مانشستر وبروكسل ولندن دفعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى الدعوة لسن عقوبات أكثر ونهج أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب.
وتحدثت ماي عن عقوبات سجن أطول، وقواعد هجرة أقوى، ووقف حرية حركة المشتبه بهم.
وأضافت الكاتبة أن معظم الهجمات الأخيرة تندرج تحت بند ما يسمى "الذئاب المنفردة" .
ورغم اعتراف كاتبة المقال بأن الطبيعة المتلونة والمتغيرة للإرهاب تتطلب تطوير قوانين وحوافز جديدة وتمثل تحديا للسلطات، لكنها رأت أن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب حقوق الإنسان.
وأردفت: "على سبيل المثال فإن احتجاز المزيد من المشتبه بهم لفترات أطول أمر غير منطقي".
ولفتت إلى دراسة حديثة أشارت إلى أن تنظيم داعش جرى تأسيسه على أيدي مجموعة من الأشخاص كانوا قد حبسوا معا في معكسر بوكا في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.
وداخل معسكر الاعتقال المذكور كان هناك ضباط جيش سابقين وأصحاب عقول أيديولوجية وسياسية مختلفة حيث تجمعوا معا وأسيئت معاملتهم وحرموا من أي دور مستقبلي في العراق، وكانت النتيجة بزوغ تنظيم داعش.
وذكرت الكاتبة أن المساس ببنود حقوق الإنسان في القوانين بدعوى مكافحة الإرهاب لن يؤدي إلى القضاء على المشكلة.
ونوهت إلى مقال للبرلماني البرطاني كير سترامر بصحيفة الجارديان قال فيه إنه شاهد أثناء فترات خدمته العديد من قضايا المخططات الإرهابية، مؤكدا أن قوانين حقوق الإنسان لم تمثل عائقا في اكتشاف تلك الخلايا الإرهابية.
وأشارت صاحبة المقال إلى أن فكرة حظر سفر فئات معينة من البشر، على غرار الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب ضد مواطني 6 دول بعينها، لن تؤدي كذلك إلى القضاء على الإرهاب.
إعلانات Zone 5B[CLOSE]
- فيديو فاضح للفنانة غادة عبدالرازق يغزو الإنترنت
- انتهت المهلة.. فماذا سيفعل خصوم قطر؟ خمس خطوات متوقعة في الأيام المقبلة من بينها حجب “الجزيرة” على “العرب سات” و”النايل سات”.. وحديث عشقي عن “قرارات سرية” يعزز احتمالات الخيار العسكري
- موجة حر غير مسبوقة لم تصل ذروتها بعد تضرب دول الشرق الأوسط
- كاتب أسترالي: محاكمة الكاردينال جزء صغير من القصة
- قراءة جديدة لـ«إتفاق معراب»
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 163
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 28
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- البروفيسورة بيثان غرينر: دهس حقوق الإنسان لن يدمر الإرهاب
- التعذيب بالوكالة: تاريخ المشروع المشترك بين الولايات المتحدة والحكومات العربية
- الزواج السياسي: الوجه الخفي للتحالفات والصراعات بين الحكام العرب
- الفرق بين هزائمنا وهزائم الآخرين: اليابان وألمانيا نموذجاً
- العرب والأتراك.. قصة أخوة - الحلقة الأولى
- شولا كوهين - أخطر جاسوسة إسرائيلية عرفها الشرق الأوسط
- تقرير: واشنطن لفقت أدلة لشرعنة غزو العراق
- الحرب العالمية الأولى وتيه العرب القومي
- أعظم قاتلة مأجورة لدى الموساد
- مغتصبات الحروب".. نساء غطى صراخهن على "أزيز الطائرات"
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)