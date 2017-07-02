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المصنفة ايضاً في: دراسات وتقارير

البروفيسورة بيثان غرينر: دهس حقوق الإنسان لن يدمر الإرهاب

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: theconversation.com
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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البروفيسورة بيثان غرينر: دهس حقوق الإنسان لن يدمر الإرهاب
ارشيفية

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - حظر السفر والتغييرات في قوانين حقوق الإنسان لن تؤدي إلى منع الهجمات الإرهابية.

 

هذا ما خلصت إليه الكاتبة بيثان غرينر الأستاذة المساعدة بقسم العلوم السياسية بجامعة ماسي، في مقال أورده موقع "كونفرسيشن" الأسترالي.

 

ولفتت الكاتبة إلى أن الهجمات الإرهابية الحديثة التي وقعت في مانشستر وبروكسل ولندن دفعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى الدعوة لسن عقوبات أكثر ونهج أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب.

 

وتحدثت ماي عن عقوبات سجن أطول، وقواعد هجرة أقوى، ووقف حرية حركة المشتبه بهم.

 

وأضافت الكاتبة أن معظم الهجمات الأخيرة تندرج تحت بند ما يسمى "الذئاب المنفردة" .

 

ورغم اعتراف كاتبة المقال بأن الطبيعة المتلونة والمتغيرة للإرهاب تتطلب تطوير قوانين وحوافز جديدة وتمثل تحديا للسلطات، لكنها رأت أن ذلك لا ينبغي أن يأتي على حساب حقوق الإنسان.

 

وأردفت: "على سبيل المثال فإن احتجاز المزيد من المشتبه بهم لفترات أطول أمر غير منطقي".

 

ولفتت إلى دراسة حديثة أشارت إلى أن تنظيم داعش جرى تأسيسه على أيدي مجموعة من الأشخاص كانوا قد حبسوا معا في معكسر بوكا في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق عام 2003.

 

وداخل معسكر الاعتقال المذكور كان هناك ضباط جيش سابقين وأصحاب عقول أيديولوجية وسياسية مختلفة حيث تجمعوا معا وأسيئت معاملتهم وحرموا من أي دور مستقبلي في العراق، وكانت النتيجة بزوغ تنظيم داعش.

 

وذكرت الكاتبة أن المساس ببنود حقوق الإنسان في القوانين بدعوى مكافحة الإرهاب لن يؤدي إلى القضاء على المشكلة.

ونوهت إلى مقال للبرلماني البرطاني كير سترامر بصحيفة الجارديان قال فيه إنه شاهد أثناء فترات خدمته العديد من قضايا المخططات الإرهابية، مؤكدا أن قوانين حقوق الإنسان لم تمثل عائقا في اكتشاف تلك الخلايا الإرهابية.

 

وأشارت صاحبة المقال إلى أن فكرة حظر سفر فئات معينة من البشر، على غرار الأمر التنفيذي الذي أصدره دونالد ترامب ضد مواطني 6 دول بعينها، لن تؤدي كذلك إلى القضاء على الإرهاب.

 

المصدر: theconversation.com
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