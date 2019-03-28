- هايلي بالدوين مثيرة بدون "حمالة صدر"!
- التاريخ الجنسي السري لهوليوود
- حقيقة أميركا التي لم تظهرها هوليود والإعلام الأميركي
- معامل الكهرباء خارج الخدمة بسبب تأخير الدفع
- فضائح المناقصات: دليلك إلى إضاعة المليارات
- تطورات جديدة بقضية زينة والطفلة.. "خدش وعض وسب متبادل"
- تناول الكثير من المشروبات السكرية مرتبط بزيادة خطر الوفاة المبكرة
- أستراليا: مهووس جنسي يصور فتاة في الحمام سرا!
- "دومينو" أزمات مطلبية وتجدد المواجهة الكهربائية
- أستراليا: اثر الهزيمة النكراء في انتخابات الولاية.. مايكل دالي يتنحى من قيادة حزب العمال في نيو ساوث ويلز
- توافُق على موازنة إصلاحية.. وتشجيع فرنســي للإستفادة من سيدر
- كبارة ومولود الى مواجهة جمالي.. وطه ناجي قد يُنقذ المستقبل
- رفع التلوث مطلب أهالي عيون السمك
- لا عودة قريبة للنازحين السوريين
- العونيون لمعراب: «خلِصنا شعبوية»... «القوات» تردّ: «شياطينُكم حاضرة»
- ما سرُّ هدوء نصرالله.. وهـــل خاطب الحريري؟
- هل تغلب الفئة القليلة... الكبيرة؟
- ما الذي تعنيه مشاركة لبنان في «أستانة 5»؟
- أستراليا تهدد مديرى شركات التكنولوجيا بالسجن بسبب المحتوى المتطرف
- احتجاز سفينة ألمانية قبالة أستراليا بعد أن شكا طاقمها من ظروف العمل
- أستراليا: بعد تسريب فيديو سعي حزب هانسون جمع تبرعات من لوبي الاسلحة الاميركي.. تجاذبات داخل الائتلاف حول اعطاء الاصوات التفضيلية لـ «أمة واحدة»
- أستراليا: «48 هو رقم حظي».. بيريجيكليان تطمئن حاكم الولاية الفوز بأغلبية حكومية
- أستراليا: اثر ارتفاع الإنفاق الصحي.. الحكومة والمعارضة تركزان على التخفيض الضريبي لاغراء الناخبين
- أستراليا: زعيم المعارضة ينتقد مؤيديه النقابيين.. شورتن: لوضع الائتلاف قبل «أمة واحدة» في الأصوات التفضيلية
- أستراليا.. ترتيبات الدفع خلال العطلة الرسمية
- أستراليا.. موريسون يدعو مؤيدي أمة واحدة إلى التخلي عن الحزب بعد فضيحة تحقيق الجزيرة
- هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟
- الصين تتجسّس على إسرائيل!
- خلاف عوني - قواتي حول خطّة الكهرباء - يهدِّد التضامن ووقف الهدر
- من يعطّل الموازنة؟
- هل يصبح لبنان في المرتبة الأولى عالميّاً؟
- طرد قاضٍ و«محاكمة» أربعة... «والحبل عالجرّار»!
- نواب رياض سلامة: نهاية الولاية تريح عون؟
- انتخابات طرابلس: «الأحباش» يقرّرون اليوم
- الصينيون قادمون إلى البقاع؟
- جعجع: الأسد يثقل كاهل النازحين ولا يريد عودتهم والمقاومة الاقتصادية تصح في غزة لا في لبنان
- العرب بين قمّتَين: تونس 2004 وتونس 2019
- سلامة يتحرك واستنفار سياسي جامع لمنع الانهيار المالي
- روسيا تدعو لبنان والعراق إلى حضور محادثات «أستانة» كمراقبين
- السفير الفرنسي: تنفيذ إصلاحات «سيدر» مسؤولية الحكومة
- تأجيل جلسة « النواب» مجدداً بسبب الحالة الصحية للحريري
- هل تبدأ من لبنان شرارةُ مواجهة إسرائيل وأميركا؟
- في لبنان.. سائق باص يشرب الكحول أثناء القيادة مهدداً سلامة المواطنين
- دمشق تعلن التصدي لضربات جوية إسرائيلية على حلب
- توقعات الأبراج ليوم March 28, 2019
- حدث في مثل هذا اليوم March 28, 2019
- وأد الإناث المرحب به في آسيا.. صور متعددة للتخلص من المرأة
- الاغتصاب الزوجي:الجريمة المباحة
- القائمة طويلة... مشاهير اتُّهموا بالتهرب الضريبي
- لبنانية شريدة داعش: من حي المنكوبين إلى مخيم الهول
اخترنا لكم
-
هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟ ...الكاتب:
-
هوية الجولان تضيع في دوامة المصالح الأميركية ...الكاتب:
-
عرض لانجري رائع وسط الثلوج في لبنان ...الكاتب:
-
كيف مهدت الاتصالات السرية بين نتانياهو والأسد ...الكاتب:
-
عريضة تطالب بمنح رئيسة وزراء نيوزيلندا جائزة ...الكاتب:
-
مصادر: القحطاني لم يمثل للمحاكمة في السعودية ...الكاتب:
-
وردة وبندقية وحجاب.. كيف وقع العالم في ...الكاتب:
-
قصة إيفانز.. الشرطية النيوزيلندية التي أثارت إعجاب ...الكاتب:
-
صورة رئيسة وزراء نيوزيلندا تضيء برج خليفة ...الكاتب:
-
ما لا تعرفه عن إيرينا "شيخ الإسلام": ...الكاتب:
-
البوسنة.. ذوو الضحايا يرحبون بسجن "كاراجيتش" مدى ...الكاتب:
-
كايلي جينر.. إثارة وأنوثة طاغية! ...الكاتب:
-
أستراليا: بعد الـ40 ألف دولار.. مكافأة مدى ...الكاتب:
-
معلومات جديدة.. هكذا حصل منفذ مجزرة نيوزيلندا ...الكاتب:
-
"فتى البيض" أيقونة عالمية في وجه كراهية ...الكاتب:
-
"يلعن الساعة التي صرت فيها رئيساً مضطراً ...الكاتب:
-
جندي سابق أبلغ عنه من قبل.. هنا ...الكاتب:
-
بطل مسجد لينوود للجزيرة: هكذا واجهت إرهابي ...الكاتب:
-
نيوزيلندا تكرّم ضحايا المسجدين وتُراجع قوانين السلاح ...الكاتب:
-
لن يُحكم بالإعدام.. العقوبة المتوقعة لسفاح نيوزيلندا ...الكاتب:
حقيقة أميركا التي لم تظهرها هوليود والإعلام الأميركي
أمريكا بلد الحريات، موطن الديمقراطية وأقوى الدول اقتصاديا وسياسيا، لكن ما هي حقيقتها التي لم تظهرها هوليوود والإعلام الأمريكي، هل هي فعلا وطن الحريات! وما هو الجانب المظلم للسياسة الأمريكية؟ قرأت الكثير عن الهنود الحمر وتاريخهم وحضارتهم، صراحة من أجمل وأشرف وأبسط الشعوب ولا يوجد مؤرخ أو راوي يذكرهم بسوء، وأغلب الكتب يذكرونهم بأجمل الصفات لدرجة تجعلك تتمنى لو كنت بينهم وعاشرتهم، الغريب في الأمر يحملون الكثير من صفات المسلمين في أدبهم وتعاملاتهم، شعب جميل بمعنى الكلمة وللأسف دخل عليهم الشيطان فأحال أرضهم خراب.
كانوا يضحكون علينا في أفلام الكرتون وأفلام هوليوود أن الهنود الحمر آكلين لحوم البشر وأشرار وزرعوا هذه الأفكار فينا من صغرنا، وللأسف كانوا ضحية أكبر مجزرة عرفها التاريخ، فأمريكا بلد تطوَّر وكبر على دم وأوجاع أهلها. فعندما كنت صغيرة، شاهدت في إحدى أفلام ديزني هنديا يقتل أبيض بقوس، وفي هذه اللحظة ظننت أن الشرير كل من يضع ريشة على رأسه، لكن عندما قرأت عن تاريخ استعمار أمريكا خجلت من نفسي لأنها أبشع جريمة في التاريخ.
تذكرني هذه الجريمة بمجازر الأندلس وجرائم محاكم التفتيش وإبادة شعب الأندلس، بفظائع الحملات الصليبية والذي فعلوه بالقدس التي جرى فيها الدم كالسَّيل، ومؤخرا مجزرة نيوزيلندا تُرجع للذاكرة جرائم الإرهاب والتطرف والعنصرية، وأيضا تذكرني بمجازر البلقان وتهجير مسلميها، تذكرني بالاستعمار والذي فعله بالوطن العربي وبمجزرة سربرنيتشا واحتلال العراق وجرائم الروس بحق سوريا، وجرائم يصعب إحصائها مرت بالتاريخ، لكن أبشعها جريمة أمريكا في حق الهنود الحمر.
أمريكا تطالب بالسلام دائما وهي أساس العدوانية، أمريكا تمنع أي دولة من استخدام أسلحة نووية وهي الدولة الوحيدة التي استخدمتها ضد اليابان، وتتعهد في حفظ حقوق الإنسان وهي أساليبها ضد الإنسان
بعد الجريمة نظفوا بنادقهم وسيوفهم من الدم، وأحرقوا البيوت ودفنوا الأطفال والنساء وخلعوا ملابسهم الملطخة بدماء الهنود الحمر وارتدوا ملابس جديدة غير ملابس القصابين، تدل على التعقل والإنسانية والتحضر والديمقراطية، وأخذوا يلقون خطابات تتكلم عن حقوق الإنسان، وكأن الذين أبادوهم ليسوا من تصنيف الإنسان لديهم، فصدّقهم العالم ويا لوقاحة أمريكا! من جهة أخرى، ما سر تحالف المال والسلاح والإعلام في السياسة الأمريكية، وما حقيقة الحروب التي لا نعرف عنها سوى العراق وأفغانستان؟! 5 كتب تكشف الجانب المظلم للسياسة الأمريكية، وأسباب الحرب القذرة والذي لا تعرفه عن الولايات المتحدة:
أولها كتاب "الحروب القذرة.. ميدان المعركة: العالم" للمؤلف الصحفي جيمي سكاهيل، الذي جاب العالم ليتتبع العمليات الأمريكية تحت إطار ما يسمى الحرب على الإرهاب في أفغانستان واليمن ومالي والصومال، والتي وصفها سكاهيل بأنها تحولت من حرب على الإرهاب إلى حرب للإرهاب ساحتها العالم بأكمله، ففي حين كانت تبث وسائل الإعلام قصصا للجنود الأمريكيين وهم يجلسون مع شيوخ القبائل الأفغانية، يرو سكاهيل قصصا مرعبة حول المداهمات الليلية التي تقوم بها القوات الأمريكية لمجرد الاشتباه، وقتلهم عائلات بلا رحمة ولا شفقة بدون أي ذنب، وفرق الاغتيالات حول العالم أحد أهم الملفات التي تناولها سكاهيل في كتابه، التي كان عددها لا يتجاوز 5 آلاف في عهد بوش ولكن في عهد أوباما أصبحت 25 ألفا، وأوضح أنه كان يُعقد اجتماع سري كل ثلاثاء يُطلق عليه: ثلاثاء الإرهاب، يتم من خلاله تقرير من يعيش ومن يموت على كوكب الأرض وخلق لفتن وصراعات عرقية ودينية..
ومن الكتب المهمة في عالم الاقتصاد العالمي نجد: "الاغتيال الاقتصادي للأمم.. اعترافات قرصان اقتصاد" للمؤلف هوجون بركنز، المستشار السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي أو قرصان الاقتصاد كما يُطلق هو على نفسه، إذا كنت تريد أن تعرف المزيد عن الكوربوقراطية وكيف تستغل الشركات العالمية في تركيع الأمم اقتصاديا، فهذا الكتاب هو طريقك الأمثل. ويشير هوجون أن الكوربوقراطية (الشركات المتعددة الجنسيات) هي المتحكمة في ما يتم بثه في وسائل الإعلام لمصالحها الشخصية. من كولومبيا إلى بنما إلى الشرق الأوسط والسعودية يحكي بركنز قصة عن كيفية استغلال الولايات المتحدة للشركات المتعددة الجنسيات لنهب ثروات الشعوب.
ثالثا لدينا كتاب: "أوكار الشر، دراسة حول آل بوش ووكالة المخابرات المركزية والشكوك حول هجمات 11/9"، ينتمي المؤلف إلى عائلة عسكرية أمريكية وخدم في الاستخبارات الأمريكية، ويصف نفسه بكونه يعرف جيدا كيف تستغل المشاعر الدينية والتعصب الأعمى لأجل تحقيق أهداف سياسية، ويحاول من خلال كتابه تقديم تفسير حول نشأة اليمين الديني وتطور نفوذه في الولايات المتحدة.
رابعا نجد كتاب: "بلاكووتر.. أخطر منظمة سرية في العالم"، للمؤلف جيمي سكاهيل، فبلاك ووتر تعتبر أكبر شركة مرتزقة في العالم، تقدم خدمات أمنية وعسكرية لدول أجنبية وفقاً للقانون الأمريكي، الذي يسمح للشركات الخاصة بتقديم الخدمات الأمنية والعسكرية، فقد بدأ استخدام بلاك ووتر بشكل موسع في الحروب الأمريكية بعد ١١ سبتمبر، ويحتوي الكتاب على تفاصيل دموية ومرعبة عن التوسع في الاغتيال والقتل واستخدام أسلحة محرمة دوليا، وعمليات أمنية وعسكرية في 9 دول حول العالم.
وأخيرا من الكتب المهمة والتي تكلمت عليها في مقالي: بروباغاندا الإعلام.. كيف تحافظ على عقلك؟ كتاب "الإعلام والسيطرة على العقول" لنعوم تشومسكي، والذي يكشف سياسات الولايات المتحدة والبروباغاندا التي يعتمدها الإعلام الأمريكي، فإن كنت تظن أن أمريكا دولة ديمقراطية بمعنى أن سياستها تبنى على الاختيارات الحرة للشعب الأمريكي، فأنت مخطأ، فنعوم تشومسكي يرى أن الشعب الأمريكي يتم تغييبه إعلاميا شأنه شأن شعوب العالم الثالث، وأن الديمقراطية ليست إلا شكلا من أشكال الديكتاتورية يوهمون الناس عبرها بأن لهم حرية الاختيار.
وأخيرا، يصعب الحديث والتعمق عن سياسات أمريكا وحقائقها في مقال واحد.. لكن خلاصة القول إن أمريكا تطالب بالسلام دائما وهي أساس العدوانية، أمريكا تمنع أي دولة من استخدام أسلحة نووية وهي الدولة الوحيدة التي استخدمتها ضد اليابان، وتتعهد في حفظ حقوق الإنسان وهي أساليبها ضد الإنسان.. أمريكا الشيطان الأكبر!
تابعونا
- بالصور.. عارضة الازياء الاسرائيلية أورلي فاينرمان آخر عشيقة لسيف الإسلام القذافي
- أستراليا: مهووس جنسي يصور فتاة في الحمام سرا!
- أستراليا: بعد تسريب فيديو سعي حزب هانسون جمع تبرعات من لوبي الاسلحة الاميركي.. تجاذبات داخل الائتلاف حول اعطاء الاصوات التفضيلية لـ «أمة واحدة»
- أستراليا.. ترتيبات الدفع خلال العطلة الرسمية
- هل كانت الصحافية الراحلة ماري كولفين عميلة؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 31
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- حقيقة أميركا التي لم تظهرها هوليود والإعلام الأميركي
- أمين الحسيني.. لماذا تعاون مفتي القدس مع هتلر وموسوليني؟
- صواريخ إيران.. لماذا يخشاها العالم رغم امتلاكه ما يفوقها؟
- في مصر، هل أطاحت المخابرات المركزية بالملك فاروق في يوليو ١٩٥٢؟
- لعنة باريس.. كيف زرعت فرنسا جذور الطائفية في سوريا؟
- اندثار المشرق العربيّ…
- خارج المكان.. إدوارد سعيد
- نفوذ تركي آل الشيخ وراء اختفاء أمال ماهر
- الرياض وطهران في أحلك أوضاعهما
- من كواليس حرب أكتوبر: شرارة نووية، زعيم ثمل، والآخر يهذي
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)