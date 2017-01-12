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"عوانس الجزائر" أكثر من عدد سكان 5 دول عربية
ذكرت تقارير إعلامية، الأربعاء، أن احصائيات ما يقدر بـ 200 ألف عانسا في الجزائر سنويا، حيث ارتفع عدد العنوسة بمعدل 11 مليون امرأة عانس وهو الرقم الذي يفوق عدد سكان 5 دول عربية، وفقا لتلك التقارير.
وأوضحت صحيفة "النهار الجديد" أن معدل العنوسة في البلاد على النحو التالي: 11 مليون عانس فوق سن 25 عاماو5 ملايين منهن فوق سن 35 عاما.
كما أشارت الصحيفة إلى تسجيل 200 ألف عانس سنويا.
كما كشفت الأرقام الرسمية المعلنة من طرف الديوان الوطني للإحصاء الجزائري قبل نحو 3 سنوات عن وجود أربعة ملايين فتاة لم تتزوج بعد على الرغم من تجاوزهن الرابعة والثلاثين.
وارتفاع معدل العنوسة في الجزائر يقبل وقوع 56 ألف حالة طلاق في عام 2016، كما جرى إحصاء نحو 41 ألف سيدة مطلقة عاملة.
كما تسجل أعلى حالات الطلاق لدى المتزوجين في الفئة العمرية من 20 إلى 30 عاما.
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