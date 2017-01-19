10 نصائح للحفاظ على لون شعرك المصبوغ

اتباع هذه النصائح لن يساعدك فقط في الحفاظ على حيوية لون شعرك الجديد، ولكن أيضا في الحصول على شعر أكثر صحة وبريقا. ليس من الضروري أن يكون الحفاظ على اللون الرائع للشعر المصبوغ عملاً شاقاً. وفري الوقت والمال وحسني شكل شعرك بهذه النصائح العشر التالية:

1- استخدمي الشامبو بذكاء:

للاستفادة إلى أقصى حد من اللون المصبوغ، استخدمي الشامبو بذكاء. أولا، انتظري على الأقل 24 ساعة بعد صبغ الشعر قبل أن تغسلي شعرك لتسمحي للون بالاستقرار تماما في كل خصلة. ثم تذكري ألا تبالغي في غسل الشعر المصبوغ. ويتفق مصففو الشعر على أن غسل الشعر بالشامبو كثيرا قد يقصر حياة اللون عن طريق نزع الزيوت الطبيعية التي تحمي الصبغة. اغسلي شعرك بالشامبو مرة كل يومين على الأكثر، أما إذا كان دهنيا أو أردت إنعاشه، فاستخدمي الشامبو الجاف للحفاظ على نظافته.

2- تجنبي الكبريتات وكلوريد الصوديوم:

يعتقد بعض الخبراء أن الكبريتات قد تفكك الشعر، مما يسمح للصبغة بالتسرب من خصله. للحفاظ على لون نقي من الجذور حتى الأطراف، اختاري المنتجات الخالية من الكبريتات وكلوريد الصوديوم، والأفضلية تبقى دائما للتركيبات المصممة للشعر المصبوغ.

3- احمي شعرك من الشمس:

عليك حماية شعرك من الشمس تماما كما تحمين بشرتك، فأشعة الشمس فوق البنفسجية تجعل لون الشعر المصبوغ باهتا. غطي شعرك بقبعة أنيقة عند قضاء وقت طويل في الخارج، أو احمي الشعر باستخدام سبراي مصمم خصيصا لحمايته من الأشعة فوق البنفسجية.

4- خففي من استعمال أدوات تسريح الشعر الحارة:

يشدد الخبراء على أن أدوات تسريح الشعر الحارة قد تجعل لون الشعر الهش باهتا، خاصة فيما يتعلق باللون البني الضارب إلى الأحمر. وينصح بتجفيف الشعر بالمنشفة قدر الإمكان قبل تعريضه لمصادر الحرارة، وإذا أصررت على تسريح شعرك باستخدام المجفف الكهربائي أو مكواة، احرصي على تجنب الحرارة المرتفعة جداً في هذا المجال.

5- لطفي شعرك بشكل صحيح:

من المهم تلطيف الشعر بشكل صحيح عند العناية بالشعر المصبوغ. فالمكونات لا تتمكن من اختراق الشعر حين يكون مبتلا، لذا من الأفضل عصر شعرك من الماء الزائد قبل وضع الكونديشنر. ثم استخدمي أصابعك أو مشط عريض الأسنان لتغطية خصلات الشعر بشكل متساو بالكونديشنر.

6- اختاري الهايلايت:

للحصول على طلة لا تحتاج إلى متابعة كبيرة، اختاري الهايلايت بدلا من صبغ الشعر بالكامل. فهذه التقنية تستند إلى لون شعرك الطبيعي بدلا من إخفاءه تماما، للحصول على نتائج طبيعية وبالتالي لن يكون فرق اللون واضحا جدا حين تنمو الجذور. وعلى الرغم من أن وضع الهايلايت يستغرق وقتا أطول، إلا أن جلسات المتابعة المنتظمة تتطلب "هايلايت جزئي"و علاج أسرع وأقل تكلفة لتلوين الجذور القريبة من فروة الرأس.

7- ابتعدي عن المنتجات منتهية الصلاحية:

قد تتفكك المكونات النشطة في منتجات الشعر مع مرور الوقت، مما يجعل تركيبتها أقل فعالية. احرصي أن تكون منتجات العناية بالشعر المصبوغ غير منتهية الصلاحية. وعادة تدوم مستحضرات الشامبو والكونديشنر ثلاث سنوات، في حين تدوم منتجات تسريح الشعر من 3 إلى 5 سنوات. وتحتوي المنتجات العضوية أو الطبيعية على مواد حافظة أقل، لذا فهي لا تدوم فترة طويلة. تحققي من رائحة وملمس المنتجات إذا كنت غير متأكدة من تاريخ شرائها. ولا تستخدمي أبدا المنتجات الموجودة لديك منذ فترة طويلة. ولتجنّب مشكلة انتهاء فترة صلاحية المنتجات، اشتريها بأحجام صغيرة تكون ممتازة لاختبار المستحضرات الجديدة أو التركيبات التي لا تستخدمينها كثيرا.

8- اختاري المنتجات التي تمنح البريق:

الشعر اللامع يخفي اللون الباهت. وتقدم معظم صالونات التجميل علاجات خاصة لإضفاء البريق على الشعر بعد صبغه وهي علاجات سريعة تطيل فترة حياة لون الشعر. وإذا لم يقدم الصالون هذه الخدمة، استعيني بالتركيبات التي يمكن استخدامها في المنزل لإضفاء البريق على الشعر.

9- استخدمي قلم تلوين الشعر:

لإخفاء الجذور النامية التي تظهر الفرق في لون الشعر. فمصححات لون الشعر سهلة الاستخدام ومتوفرة بعدة درجات من الألوان وتمنحك وقتا إضافيا بين جلسات صبغ الشعر.

10- حافظي على ترطيب الشعر:

فترطيب الشعر خطوة أساسية في إطالة حياة اللون. وفي حين أن زيادة تلطيف الشعر وتقليل استخدام الشامبو وأدوات تسريح الشعر الحارة يساعد على منع فقدان الرطوبة، من الجيد أيضا استخدام منتجات الترطيب على شعرك.

المصدر: العربية نت