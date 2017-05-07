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أجمل وأكثر جسم إغراء في العالم للنساء
مواصفات ومعايير الجمال تختلف من بلد لبلد ومن ثقافة لثقافة، وتتغيّر أيضاً مع الزمن، مثلاً عند بعض الشعوب تعدّ المرأة السمراء معياراً للجاذبية، بينما عند شعوب أخرى يرتبط معنى جمال المرأة بالبشرة الشقراء والشعر الأشقر.
كانت أهم معايير الجمال أن يكون فم المرأة صغيراً، أمّا في عصرنا الحالي فإنّ معيار الجمال هو الفم الواسع والشفتان الممتلئتان المثيرتان، أمّا الشعر الطويل فقد كان ولا يزال معياراً ثابتاً للجمال عند معظم الناس، إلّا أنّه في بعض قرى أفريقيا حيث يجب أن تكون المرأة صلعاء حتى تعدّ جميلة وجذابة!
وتعدّ المرأة الطويلة هي المرأة الجذابة والمميزة في أمريكا وأوروبا، بينما في الصين واليابان وكوريا كلّما كانت المرأة أقصر فهي أجمل لأنّهم بذلك يرون أنوثتها ورقتها!
وغيرها الكثير من المعايير المختلفة. ومن مواصفات جمال المرأة أن تكون صاحبة جسم جميل، حيث إنّ جسم المرأة هو عنوان الأنوثة والإغراء والجمال، ويعتبر الجسم الجميل من أهم معايير الجمال عند الرجال تحديداً، فالرجل ينظر إلى جسم المرأة قبل أن ينظر إلى وجهها، ويتم ذلك عفوياً وبطريقة غريزية بحتة، تظهر فيها المشاعر الغريزية في داخل الرجل، ولجسم المرأة عادة أثر كبير على شعبيتها ومقدار الإقبال عليها من قبل الرجال، فكلّما كان جسم المرأة أجمل وأكثر إغراءً فإن ذلك يجعلها محط الأنظار أينما ذهبت، إضافة إلى أنّها تكون لها شعبية واسعة، وتتعرّض المرأة صاحبة الجسم الجميل أكثر من غيرها للإطراء والغزل وحتى التحرش.
معايير الجمال الثابتة المعايير التي تحدّد جمال جسم المرأة هي:
- العنق الجميلة، الطويلة والرقيقة.
- ظهور عظمتي الترقوة، وكلما زاد ظهورهما يزداد جمال المرأة.
- الكتفان الواسعان المستقيمان.
- الذراعان الطويلتان الناعمتان والمنسابتان برقة، والأصابع الطويلة الرقيقة.
- الصدر المتوسط الحجم، والمتناسق مع باقي الجسم.
- البطن المنبسط والمشدود، والخصر ذات المحيط الصغير الناعم.
- الورك الكبير نسبيا وإنما المتناسب مع باقي الجسم.
- الساقان الطويلتان والرفيعتان، والقدم الناعمة الصغيرة.
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