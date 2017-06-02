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المصنفة ايضاً في: الاسرة والمرأة, منوعات

الموز فاكهة المرأة للحفاظ على جمالها

الموز يعمل على إصلاح الشعر التالف ويحمي البشرة من ظهور التجاعيد، وله قدرة في معالجة حب الشباب.

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
المصدر: العرب اللندنية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 94
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الموز فاكهة المرأة للحفاظ على جمالها

العناية بالجسم والبشرة من أبرز المشاكل التي تعاني منها المرأة خاصة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة، وأفاد خبراء الجمال أن فاكهة الموز تساعد المرأة على العناية برشاقتها وجمالها.

 

أكدت دراسة بريطانية حديثة أجريت بكلية إمبيريال لندن أن الموز له الكثير من الفوائد الصحية والجمالية للمرأة، حيث يعطي للشعر نعومة غير طبيعية ويزيد من رطوبته ويجعله أكثر حيوية.

 

كما يعمل على تقوية البصيلات ومنع تساقط الشعر، ويمنحه كثافة وقوة، كذلك فهو يساعد الشعر الجاف على التخلص من الجفاف، ويجعله أكثر نعومة ويحتفظ بشكله فترة أطول، ويعمل على إصلاح الشعر التالف، أيضا يحمي الموز البشرة من ظهور التجاعيد، وله قدرة في معالجة حب الشباب.

 

وتشير الدكتورة ندى أبوالخير المتخصصة في التغذية العلاجية إلى أن للموز العديد من الفوائد التجميلية التي يجب استغلالها والاستفادة منها قدر الإمكان، حيث يمكن استخدام عجين الموز وحك فروة الرأس بواسطته مرة واحدة في الأسبوع، مما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية وتفتيح المسام وعلاج مشاكل تساقط الشعر.

المصدر: العرب اللندنية

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