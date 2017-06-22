إنبات الشعر

تعاني العديد من النساء من بطء نمو الشعر ويلجأنَ لشراء العديد من المستحضرات الكيميائية لمعالجة هذه المشكلة، والذي تجهله معظم النساء أنّ هذه المواد والمستحضرات تُصلح الشعر على المدى القصير ولكنّ آثارها بعيدة المدى تكون ضارة بالشعر والجسم، لذلك ينصح الأطباء دائماً باستعمال مواد طبيعية مجربة وليس لها آثار جانبية، وفيما يلي وصفة سهلة ونتائجها سريعة ومبهرة لتطويل الشعر وتحفيز نموه باسبوع واحد فقط وبمكونات طبيعية 100% ومتوفرة في كل منزل، وللمحافظة على شعرك قومي بالاستمرار على استعمالها كلما اقتضت الحاجة لذلك.

إنبات الشعر في أسبوع

كل ما عليك فعله هو إحضار مجموعة من فصوص الثوم المقشرة وعصرها باستخدام الخلاط أو المفرمة اليدوية للحصول على العصارة فقط، قسمي شعرك إلى عدة أقسام وقومي بوضع العصارة على فروة الرأس بالكامل واستمري بالتدليك لمدّة عشر دقائق، ثمّ اتركيه على فروة الرأس لمدة ساعتين، بعد ذلك يمكنك غشل شعرك بالشامبو والماء الفاتر وتجنبّي الماء الساخن جداً؛ ولأنّ شعرك يحتاج إلى الترطيب والتغذية فمن المستحسن بعد جلسة الثوم للشعر أن تقومي بعمل حمام زيت للشعر من زيت الزيتون زيت الخروع، فزيت الزيتون يمنح شعرك العناصر الغذائية المفيدة لنموه بشكل صحي، ويساعد زيت الخروع في تطويل الشعر وتكثيفه والعناية به.

نصائح

هذه الطريقة تجعلك تلاحظين الفرق في طول شعرك من الأسبوع الأول، ومن المهم أيضاً الاعتناء بشعرك يومياً واتّباع الطرق السليمة في غسله والمحافظة على نظافته وتسريحه، فكثير من النساء يهملنَ العناية اليومية بالشعر، وفيما يلي بعض النصائح لتنعمي بشعر صحي لامع وطويل:

عدم استخدام الشامبو بكثرة، لما يحتويه من مواد تضر بالشعر، منها مادة السلفات التي تُعطي الرغوة فهي تمتص الزيوت من فروة الرأس وتؤدي إلى جفاف فروة الرأس والشعر.

استخدام مشط ذو أسنان واسعة؛ لأنّ استخدام مشط ذو أسنان ضيقة يؤدّي إلى تساقط شعرك.

عدم تعريض الشعر لحرارة عالية، الحرارة العالية تؤدّي إلى تلف الطبقة الخارجية لبويصلة الشعر وبالتالي تلف الشعر وتكسره وتقصّفه.

عمل حمام زيت للشعر بشكل أسبوعي مُكوّن من ثلاث زيوت لها فوائد جمة لتطويل وتكثيف وصحّة الشعر، وهي زيت الزيتون وزيت الخروع وزيت جوز الهند.

الحصول على كميات كافية من فيتامين البيوتين، فيتامين البيوتين مكمّل غذائي وهو من الفيتامينات المهمه لصحة الشعر وتطويله بسرعة والتخلص من تساقط الشعر، ويحتاج الجسم يومياً إلى كمية من البيوتين تقدّر من 300 إلى 500 ميكروغرام ، ومن يعاني من نقص حاد في هذا الفيتامين يمكنه تناول جرعة أكبر من الحبوب باستشارة الطبيب، ومن الأغذية التي تحتوي على البيوتين: صفار البيض، والألبان ومنتجاتها، والبقوليات، والأفوكادو، والفول السوداني، والفطر، والطماطم، والجزر، واللوز.

الحصول على كميات كافية من زيت السمك (الأوميغا 3)، حيث تقوم بترطيب فروة الرأس والتخلّص من القشرة ومكافحة جفاف الشعر وتقصفه ومقاومة الصلع، ومن الأغذية التي تحتوي على زيت السمك: الأسماك بكافة أنواعها، الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون، والمكسرات، وبذور الكتان، وبذور اليقطين.

لا تتردّدي في القيام بهذه النصائح لأنّك سوف تذهلين بمدى تحسن شعرك وتصبحين أكثر ثقة بنفسك