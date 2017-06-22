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طلاء اظافر القدمين يفضح انوثتك.. انتبهي!
طريقة صبغ اظافر القدمين، يختلف تمامًا عن طريقة عمل طلاء اظافر اليدين. كما أنّ كيفيّة تلوين اظافر القدمين له خصوصيّة، من حيث اختيار اللون، وتقليم الظفر، ومطابقة طلاء الأظافر مع اليدين والبشرة. إضافة الى أنّ لطلاء اظافر القدمين تأثيرًا على أنوثتك وجمالك.
تختلف ألوان الطلاء من فصل إلى آخر، لتحتلّ الألوان المضيئة والباستيل والطبيعيّة، اظافر الصيف. لكنّ الأهم من اظافر اليد هي اظافر الرجلين، إذ إنها تلفت أنظار الشباب والإناث، وتحمل في خصوصيّتها مزايا مخفيّة، قد لا تظهرها صاحباتها. من هنا، عليكِ معرفة اختيار طلاء الاظافر المناسب لرجليك.
إليكِ ألوان طلاء الاظافر المناسبة للأرجل، والتي تُعتبر من آخر صيحات الجمال لهذا الصيف: الأصفر، والبرتقالي، والفوشيا، وألوان الباستيل.
والآن، تابعي معنا كيفيّة اختيار اللون المناسب لقدميك:
– إذا كانت بشرة قدميكِ فاتحة، ننصحكِ باعتماد ألوان طلاء الاظافر الطبيعيّة، مثل: البيج، والوردي، وألوان الباستيل على أنواعها. كما يمكنكِ تجربة اللون الأزرق غير اللامع.
– لصاحبات الأقدام الماتية أو البشرة الذهبيّة، ابتعدن عن الألوان الطبيعيّة، فالألوان العصريّة تناسبكن، وهي: الأصفر، والبرتقالي المائل إلى الأحمر، وكلّ الألوان المشرقة، التي تناسب فصل الصيف، مع البشرة البرونزيّة لتمنح أقدامكنّ إشراقة لافتة.
وداعًا لمطابقة الألوان
تحاولين وضع اللون عينه على اظافر رجليكِ ويديك؟ تأكدي أنّ هذه القاعدة غير صحيحة، إذ إنّ الموضة تتجه نحو المزج، وما يناسب يديكِ يُمكن ألّا يكون جميلًا على رجليك.
– لا تترددي في إشراك الألوان غير المتطابقة على اليدين والقدمين، ولكن إيّاكِ أن تختاري الإطلالة البراقة أو الباستيل الكاملة.
– ضعي الألوان المكمّلة مثل الأزرق مع البرتقالي.
– الأصفر مع الأكوا.
– البرونزي مع الوردي.
– كما يمكنكِ ببساطة وضع الطلاء الفرنسي على رجليكِ، وتبديل ألوان طلاء يديكِ من وقت لآخر.
الاعتناء بشكل اظافر الأرجل
– ننصحكِ بتقليم اظافر رجليكِ على شكل اللوزة.
– استخدمي مقلّم الاظافر، وابتعدي عن المقصّ، إذ إنّ اظافر الأرجل دقيقة، ويمكن تشويهها بالمقص.
– للحصول على التصاق جيّد للطلاء، أزيلي الخلايا الميتة التي تتجمع حول الظفر، واحرصي على ترطيبها دائمًا.
– انتبهي إلى طريقة تنظيف اظافر رجليك، كي لا ينغرس الظفر داخل اللحم.
– ضعي الطلاء من دون لمس البشرة، أو حواف الاظافر. اتركيه حتى يجفّ لمدة 5 دقائق قبل وضع الطبقة الثانية من الطلاء.
– يفضل استخدام الطلاء المنشّف من نوع الجل لضمانة أفضل، ولاظافر طويلة الأمد.
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- طلاء اظافر القدمين يفضح انوثتك.. انتبهي!
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