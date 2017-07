رجل أعمال إسرائيلي الأصل يقدم طلاء أظافر حلال للسيدات المسلمات

Loading the player...

قام رائد أعمال إسرائيلي الأصل في مجال مستحضرات التجميل بابتكار طلاء أظافر “حلال” للمسلمات الملتزمات دينيا.

شركة “أورلي”، وهي شركة لطلاء الأظافر أسسها رجل الأعمال إسرائيلي الأصل جيف بينك، قامت بالتعاون مع موقع MuslimGirl.com بابتكار “طلاء حلال” (#HalalPaint)، وهي مجموعة كبسولات طلاء أظافر من ستة ألوان تلبي احتياجات النساء المسلمات.

وقالت آزميا ماغان، رئيسة الموظفين في MuslimGirl.com، في بيان صحافي إن “هذا الخط مهم لأن هناك الكثير من الفتيان والنساء الشابات اللواتي لا يلقين تمثيلا في [صناعة] جمال التيار السائد”، وأضافت “فإما أنهن لا يلائمن هذا التعريف أو أنهن يرين أشياء عنهن تم تصميمها من دونهن، بدلا من أن يكون ذلك من أجلهن ومنهن. هذه طريقتنا في سد الفجوة”.

وتتجنب بعض النساء المسلمات وضع طلاء الأظافر لأسباب دينية.

طلاء الأظافر يشكل حاجرا على أظافرهن ضد الماء، وهو ما يُعتبر مشكلة عند ممارسة “الوضوء” التي يقوم به المسلمون قبل الصلاة، حيث يجب أن تلامس الماء كل جزء من أجسادهم.

شركة “أورلي” تعرض مجموعة Breathable الخاصة لطلاء الأظافر، وتقول إن منتجها يسمح للأوكسجين والرطوبة بالمرور عبر طبقة طلاء الأظافر. كما أن التركيبة نباتية، ولم يتم إختبارها على حيوانات وحلال، كما تقول الشركة.

ونجحت شركة طلاء الأظافر بإثارة الكثير من الإهتمام في صفوف المسلمات الملتزمات دينيا عندما أطلقت مجموعة Breathable المسامية في عام 2016. ماغان، من موقع MuslimGirl توجهت لأورلي، بحثا عن إبتكار تجربة جمال مخصصة للنساء المسلماء من قبل نساء مسلمات.

ومثل بينك، مؤسس أورلي، الذي عمل كخبير ماكياج في هوليوود في سنوات ال70 قبل إطلاقه لشركة أورلي التي تتخذ من لوس أنجلس مقرا لها، عملت ماغان أيضا كخبيرة ماكياج خلال دراستها للعمل الإجتماعي، لكنها سئمت من القيود التي تفرضها صناعة الجمال، كما كتبت مؤخرا في مجلة Elle.

لكن طلاء أظافر الحلال يقدم بديلا قابلا للتطبيق.

ولم يكن هذا هو الهدف المقصود عندما بدأت أورلي العمل على مجموعة Breathable. الشركة لاحظت أن هناك حاجة لوجود طلاء أظافر صحي أكثر في السوق، كما قال جون غاليا، المتحدث بإسم الشركة.

وقال غاليا إن “العلاجات كان تشهد ازديادا، وعلى الرغم من مخاوف المستهلكات بشأن صحة الأظافر، لكنهن لم يرغبن بالخروج من دون طلاء أظافر”.

عندما توجهت ماغان، من موقع MuslimGirl، لأورلي، بدت الشراكة بين الطرفين واضحة.

هناك فوائد أخرى لطلاء الأظافر الحلال، كما يقول طال بينك، مدير التسويق الرقمي في الشركة.فمكونات Breathable تشمل زيت أركان، برو فيتامين B5 وفيتامين C، ونفاذية الطلاء تسمح للأوكسجين والرطوبة بالوصول إلى الأظفر.

مجموعة طلاء الأظافر تحمل أسماء ذكية مثل Haram-Bae و Wallah Bro Wipe Out، وكذلك أسماء معروفة مثل What the Fatima و Ig-Noor the Haters و The Perfect Amani-cure، على اسم مؤسسة موقع MuslimGirl.com، أماني الخطاطبة.

وتقول الخطاطبة، “الكثير منا هن الفتيان اللواتي لن يستطعن إيجاد أسمائهن على سلسلة مفاتيح، لذلك أردنا ضمان توفير هذه التجربة لهن من خلال هذه المجموعة”.

وتم تسمية العلامة التجارية “أورلي” على اسم زوجة جيف بينك، أورلي.

وتم إطلاق النسخة المحدود من المجموعة في 3 يونيو على موقع halalpaint.com وتُباع بسعر 49 دولار.

