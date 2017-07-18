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الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
الصندل الشفاف يمثل نجم موضة صيف 2017، والصندل البلاستيكي يعود بقوة ليمنح المرأة إطلالة خفيفة ومريحة تستلهم روح التسعينات.
أفادت مجلة “إيلي” الألمانية بأن الصندل الشفاف يمثل نجم الموضة النسائية في صيف 2017، ليمنح المرأة إطلالة جريئة تخطف الأنظار.
وأوضحت المجلة أن الصندل يأتي هذا الصيف مصنوعا من خامة الفينيل الشفافة، كما تطل بعض الموديلات بمظهر أكثر جاذبية وجرأة من خلال الكعب الشفاف أيضا، والذي يأتي مصنوعا من خامة البلكسي جلاس.
كما أفادت مجلة “إن ستايل” الألمانية بأن الصندل البلاستيكي يعود بقوة في صيف 2017 ليمنح المرأة إطلالة خفيفة ومريحة تستلهم روح التسعينات.
وأشارت المجلة إلى أن الصندل البلاستيكي لم يعد قاصرا على الشاطئ فقط، بل أصبح مناسبا لأنشطة الحياة اليومية المختلفة أيضا.
لذا يطل الصندل البلاستيكي هذا الموسم بمظهر أنيق وفخم؛ حيث يزهو بالألوان الزاهية كالأحمر والسماوي والتركواز أو يتلألأ باللون الفضي البرّاق أو يتجمل بالمظهر الشفاف.
ويبدو الصندل البلاستيكي رائعا مع تزيين أظافر أصابع الأقدام باللون الأحمر الجذاب، على أن يتم تنسيقه مع الفساتين أو التنانير الفضفاضة، كي تكتمل أناقة الإطلالة الصيفية المريحة.
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