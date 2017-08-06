- الجيش الأمريكي يعلق البحث عن مشاة بحرية تحطمت طائراتهم قبالة أستراليا
- يلدا الإيرانية تثير الغضب بصور زوجها الكويتي مقبلاً قدميها!
- حقائق غريبة عن جسد المرأة
- بعد صور جنا الجريئة... كينزي ابنة عمرو دياب الكبرى تتخطى شقيقتها بالجرأة!
- تظاهرة للدفاع عن ملابس المرأة في أنقره
- اكتشاف جديد: مفتاح فعال لحرق الدهون في الجسم
- أسوأ من الموت...أربعة أنواع من الأسلحة الفظيعة المحظورة
- Man charged over property fire linked to Obeid family
- عراقيات يرقصن على إيقاع الأغاني الشعبية احتفالا بطلاقهن
- أخطر الجرائم و أكثرها تعقيدا : الحسناء الثرية و العاهرة
- ليفربول ينهي استعداداته للموسم الجديد دون هزيمة
- رونالدو يود العودة إلى إنكلترا
- الجيش اللبناني يشدد ضغوطه على مواقع «داعش»
- الحج الى مكة ... الحج الى إيران
- توقعات الأبراج ليوم August 6, 2017
- لبنان: «تحمية» تصاعدية للمعركة الوشيكة ضدّ «داعش»
- دول المنطقة تحتاج 200 بليون دولار لتطوير قدراتها في إنتاج الطاقة المتجددة
- قصف الجيش اللبناني لمواقع «داعش» تمهيد للمعركة أم للمفاوضات؟
- حين قال لي تونسي في «داعش»: أريد لبنان من أجل نقاب زوجتي
- تركيا تعزز قواتها في الشمال السوري
- جنبلاط قد يغيب عن القداس لكنه سيشارك بوفد كبير لتكريم الراعي في بيت الدين.. مصادر مواكبة: رد عون للسلسلة يطرح مصير الموازنة على المحك
- الأكراد والاستقلال… وجامعة الدول
- العداء لروسيّا ماكينة تشغيل الجيش الأمريكي عالميّاً الحروب الدائمة حياة رأس المال والأقتصاد الأمريكي متخارج وقائم على الحروب واستشراس روسي بتشارك صيني ايراني
- جزائريات يُطلقن حملةً للسماح بارتداء البكيني على الشواطئ.. القانون يسمح لهن بذلك لكن ما الذي يمنعهن؟
- حرمان ملكة جمال العراق من لقبها بعد اكتشاف زواجها
حقائق غريبة عن جسد المرأة
يختلف جسد المرأة عن جسد الرجل ليس بالجهاز الجنسي والدورة الشهرية فقط، بل إن هناك حقائق غريبة لا يعرف كثيرون أن جسد المرأة يختلف بها عن جسد الرجل، هذه إطلالة على هذه الفروق:
# قلب المرأة يدق أسرع من قلب الرجل.
# تحرق المرأة السعرات الحرارية بشكل أقل من الرجل يومياً بمقدار 50 سعرة.
# مناعة المرأة أقوى من الرجل.
# قطر دائرة شعر المرأة أصغر بمرتين مما هي لدى الرجل.
# مستقبلات المذاق الحلو على لسان المرأة أكثر من تلك التي لدى الرجل.
# المستقبلات العصبية لدى المرأة تفوق تلك التي لدى الرجل لذلك فشعورها بالألم الجسدي أكبر وكذلك لهذا السبب يقال إنها انفعالية وعاطفية أكثر من الرجل.
# بما أن حساسية اللون وتمييزه مرتبطة أكثر بالكروموسوم إكس، فإن النساء يميزن الألوان بشكل أفضل من الرجال.
# ترمش المرأة ضعي عدد ما يرمش الرجل.
# بشرة المرأة حساسة بمقدار عشرة أضعاف بشرة الرجل.
# النساء وراثياً أكثر ليونة من الرجال.
# المرأة أكثر حساسية للأصوات العالية.
# 30% من النساء يشتهين أموراً لا تؤكل وهن حوامل.
# تبكي النساء بمعدل 30 إلى 64 مرة في السنة، بينما يبكي الرجل من 6 إلى 17 مرة.
# حاسة الشم عند المرأة أقوى من الرجل.
- جزائريات يُطلقن حملةً للسماح بارتداء البكيني على الشواطئ.. القانون يسمح لهن بذلك لكن ما الذي يمنعهن؟
- ابنة مايكل جاكسون تبحث عن “الهداية” نصف عارية أمام تمثال بوذا
- "لن يغادروها أحياء".. أميركا تكشف عن العدد المتبقي لمقاتلي "داعش" في أبرز معاقله بسوريا وتتوعد بالقضاء عليهم
- تهاوي أكذوبة التبرير العلمي للشذوذ الجنسي
- معلومات متضاربة عن وفاة الراقصة المصرية الشابة: "تصغير الصدر" أم إجهاض؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 165
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- حقائق غريبة عن جسد المرأة
- جديد ملابس السباحة لصيف 2017
- ألوان قوس قزح تزين شعرك هذا الصيف
- ختان الإناث مرض مجتمعي من دون علاج
- تنظيم الأسرة يثري المجتمعات ويعزز اقتصادها
- سابقة إسرائيلية: يتعين على النساء المُطلقات دفع مصاريف الأطفال
- الصندل الشفاف نجم موضة الصيف
- رجل أعمال إسرائيلي الأصل يقدم طلاء أظافر حلال للسيدات المسلمات
- هل فعلاً الزواج مقبرة الحب؟
- الجنس أثناء الرضاعة.. فيديو يثير الجدل على يوتيوب
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)