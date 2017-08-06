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المصنفة ايضاً في: الاسرة والمرأة, منوعات

حقائق غريبة عن جسد المرأة

آخر تحديث: منذ 1 ساعة
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 93
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حقائق غريبة عن جسد المرأة

يختلف جسد المرأة عن جسد الرجل ليس بالجهاز الجنسي والدورة الشهرية فقط، بل إن هناك حقائق غريبة لا يعرف كثيرون أن جسد المرأة يختلف بها عن جسد الرجل، هذه إطلالة على هذه الفروق:

 

# قلب المرأة يدق أسرع من قلب الرجل.

 

# تحرق المرأة السعرات الحرارية بشكل أقل من الرجل يومياً بمقدار 50 سعرة.

 

# مناعة المرأة أقوى من الرجل.

 

# قطر دائرة شعر المرأة أصغر بمرتين مما هي لدى الرجل.

 

# مستقبلات المذاق الحلو على لسان المرأة أكثر من تلك التي لدى الرجل.

 

# المستقبلات العصبية لدى المرأة تفوق تلك التي لدى الرجل لذلك فشعورها بالألم الجسدي أكبر وكذلك لهذا السبب يقال إنها انفعالية وعاطفية أكثر من الرجل.

 

# بما أن حساسية اللون وتمييزه مرتبطة أكثر بالكروموسوم إكس، فإن النساء يميزن الألوان بشكل أفضل من الرجال.

 

# ترمش المرأة ضعي عدد ما يرمش الرجل.

 

# بشرة المرأة حساسة بمقدار عشرة أضعاف بشرة الرجل.

 

# النساء وراثياً أكثر ليونة من الرجال.

 

# المرأة أكثر حساسية للأصوات العالية.

 

# 30% من النساء يشتهين أموراً لا تؤكل وهن حوامل.

 

# تبكي النساء بمعدل 30 إلى 64 مرة في السنة، بينما يبكي الرجل من 6 إلى 17 مرة.

 

# حاسة الشم عند المرأة أقوى من الرجل.

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