الجوارب وفيسبوك قد تكون علامات على أن علاقتك العاطفية "في وجه المدفع"!

عندما يحدث شيءٌ خاطئ في علاقاتنا العاطفية، نميل إلى إلقاء اللوم على شركائنا، لكن العلاقات تتطلَّب طرفين لبنائها، ومن المستحيل أن يكون طرفٌ واحد مذنباً في كل شيء.

وهناك علامات تعرف منها أن علاقتكما ليست على ما يرام، وأن الشخص المدمر لها هو أنت!

1- مدمن للشبكات الاجتماعية

إن كنت تقضي معظم وقت فراغك في استخدام هاتفك الذكي وتصفح فيسبوك وإنستغرام وتويتر، فإنك بذلك قد تكون تؤذي علاقتك، حسبما وجد علماءٌ من جامعة أريزونا.

وينصح موقع BrightSide الأميركي، باستخدم تطبيقاتٍ للتحكُّم في الوقت الذي تقضيه على الإنترنت مثل Rescue Time.

2- غير قادر على ترتيب الأولويات

إن كان جدولك اليومي حافلاً للغاية لدرجةِ أنه لا يشتمل على أي أنشطة شخصية، أعطها نفس الأولوية على قائمة اهتماماتك بمساعدة تطبيق مثل Any Do (لهواتف آيفون، لهواتف أندرويد).

هناك أيضاً أسلوب 2/2/2 الذي يساعدك في إنقاذ حياتك العاطفية: اخرج في موعد غرامي مع من تحب مرة كل أسبوعين، واذهبا إلى مكان مميز ما مرة كل شهرين، واذهبا في إجازة معاً كل عامين.

3- لا تظهر الدعم لمن تحب

يبدو قول عبارة شكر بسيطة أمراً تافهاً جداً، لدرجة أن الكثيرين ينسون قولها تماماً، إلا أن فِعْلَ ذلك مع من تُحب شيء لطيف. فالجميع يحتاج سماع كلمات طيبة، لذلك اشكر شريكتك على الأمور البسيطة، وافعل ذلك بانتظام.

4- تتحدث بطريقة رسمية

الأشخاص المتحابّون يتحدثون مع بعضهم بشكل صريح وصادق؛ لذا احرصا على تشارك مشاعركما وتفاصيل يومكما، واستمعا لبعضكما البعض.

غيِّرا من طريقة الأسئلة، فبدلاً من قول "كيف كان يومك؟"، جرِّبا "كيف كان الجزء الأكثر إثارة للاهتمام من اليوم؟"، أو "ماذا أضحكك اليوم؟".

5- تغضب بسبب تفاهات.. كالجوارب مثلاً!

لا تحاول إعادة تشكيل من تحب، فالسمات الغريبة لشركائنا هي التي تجعلنا نحبهم، ومن الأفضل أن نجعلهم يرون نتائج أفعالهم بأنفسهم.

فإن كان زوجك يرمي جواربه في كل مكان، أخبريه أن الجوارب لن تُغسَل إلا إن وُضِعَت في مكانٍ محدد، وعندما تنفد جواربه، لن تضطري لقول أي شيء.

6- غير قادر على التفاوض

ركِّزا على حل المشكلات معاً، حاولا النقاش بشأن المشكلات قبل أن تصل إلى نقطة الفوران والغليان، فإن كنتما في خضم حديثٍ هام، المس شريكتك لجعلها تشعر بالراحة. وتذكر قاعدة "حديث واحد لحل مشكلةٍ واحدة".

وخلال الشجار، اترك الغرفة، حتى وإن كان ذلك لمدة نصف دقيقة، وعندما تهدئان قليلاً، سوف يكون الحديث مثمراً أكثر.

7- لا تثق بمن تحب

لا تطالب شريكتك بتقريرٍ عما فعلته في غيابك، ولا تُفتش في هاتفها أو بريدها الإلكتروني، فالشك غير المُبرَّر قد يجعل شريكتك تشعر بأنها مضطرة لفعل ما تشك أنت أنها تفعله. ركِّز على الجوانب الجيدة.

وبشكل أكثر تخصصاً، ننصحكِ عزيزتي المرأة بتجنب بعض الأمور التي أوردتها صحيفة Vach Modnij Journale الروسية، وموقع Having Time الأميركي، حتى لا ينزعج منك الرجل ويلقي باللوم عليكِ بأنك "نكد"!

1- لا تأخذي الطعام من صحنه، خاصةً إذا كنتما في بداية العلاقة، أتفهم شعورك الطيب بأن ذلك دليل الود والألفة بينكما، إلا أنه قد يزعج شريكك منكِ.

2- ثقي في نفسك واحترمي ذاتك، إذ تعتبر الثقة بالنفس من أهم الصفات التي تجعل المرأة أكثر جاذبية في عين الرجل.

3- لا تترددي، لأن المرأة التي تنتظر قرارات الرجل والتي تعجز عن اتخاذ أي قرار بنفسها قد تزعج شريكها لإحساسه بالمسؤولية الدائمة تجاهها.

4- لا تنصحيه طوال الوقت، فالرجل ليس طفلاً صغيراً، وهو يكره ذلك الشعور، خاصةً إذا وصل له شعور أنك ترينه غير جدير بالثقة ولا يحسن التصرف دون نصائحك الذهبية.

5- أيضاً لا تذكريه بأخطاء الماضي باستمرار، عليك الصفح، وتجاوز أخطاء الماضي من أجل الحفاظ على العلاقة الزوجية أو العاطفية.

6- لا ترددي الشكاوى ذاتها كل يوم! بشكل أبسط، هل من الضروري تذكير الرجل طوال الوقت أنه لا يساعد في الأعمال المنزلية، وإذا حدث وساعد بالفعل، هل تكون الطريقة الأمثل لشكره هي انتقاد ما قام به لأنه لم يكن بالطريقة الصحيحة؟ بالطبع لا.

7- التطاول شيء مزعج بالنسبة للرجل، قد تتعرض المرأة إلى بعض المواقف المزعجة التي تجعلها تفقد أعصابها وتتكلم بأسلوب سيئ مع الرجل، إلا أنه قد لا يغفر لها التطاول.